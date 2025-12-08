Alberto Puig: Das macht Joan Mir und Luca Marini aus

Alberto Puig, einer von elf Top-Managern in der MotoGP und vielleicht der prominenteste, hatte in den letzten fünf Jahren nicht allzu viel zu lachen. Seit Marc Márquez im Juli 2020 mit seiner Repsol Honda in Jerez im Kiesbett landete, erlebte der Teammanager des Werksteams eine turbulente Zeit.

Verletzungen von Fahrern, Stürze, Ankündigungen, Vertragsprobleme, sinkende Wettbewerbsfähigkeit (mit Hondas Fall auf den letzten Platz in der Konstrukteurswertung), die Überprüfung der Arbeitsmethoden von HRC, Wechsel eines Titelsponsors: Puig hat nicht nur Brände bekämpft, sondern stand manchmal mitten in einem lodernden Feuer, während die Wände um ihn herum bebten.

Dem 58-Jährigen kann man keinen Mangel an Engagement, Intensität oder Überzeugung vorwerfen. Er hat gesehen, wie Honda seine übliche Politik der Fluktuation japanischer Direktoren und Führungskräfte in der MotoGP praktiziert hat, aber er hatte auch weiterhin die Macht, Veränderungen durchzusetzen und wichtige Neuzugänge zu gewinnen, wie beispielsweise Romano Albesiano von Aprilia als Technischer Direktor und Aleix Espargaro, um dem Testprogramm die dringend benötigte Geschwindigkeit zu verleihen.

Nach einer langen Saison 2024, die die Geduld und Entschlossenheit aller bei HRC und Honda auf eine harte Probe stellte (Joan Mir und Luca Marini belegten die Plätze 21 und 22 in der Meisterschaft und Honda war erneut der letzte Hersteller), hat das Jahr 2025 einen ordentlichen Aufschwung gebracht. Johann Zarcos glücklicher, aber gut kalkulierter Sieg bei Regen in Le Mans und sein Podiumsplatz in Großbritannien sowie die Plätze 13 und 14 für die HRC Castrol-Fahrer, weitere Podiumsplätze in Japan und Malaysia und schließlich der Aufstieg in die Concessions-Kategorie C dank Marinis siebtem Platz beim letzten Rennen in Valencia waren allesamt Zeichen der Verbesserung. Die Trendwende und Glaubenswende war so groß, dass das Unternehmen das Nachwuchstalent Diogo Moreira, den brasilianischen Moto2-Weltmeister, mit einem Mehrjahresvertrag an sich binden konnte.

Bis Honda weitere Trophäen in die Vitrine stellen kann, wird Puig weiterhin unter Druck stehen, aber dank der Erholung kann er zumindest seine versengten Augenbrauen wieder nachwachsen lassen. HRC hat nach dem schwierigen Jahr 2024 begonnen, sich wieder zu öffnen, und nun geht es eher um eine Wiederbelebung als um eine Autopsie. Alberto hat ein strenges Auftreten, verschwendet aber keine Worte. Wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten, und seine Autorität in praktisch allen Bereichen der MotoGP, vom Rennfahrer über den Berater bis hin zum Talentscout (dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Leiter der Akademie-Serie für die Dorna) und Mentor bis hin zum Berater, bedeutet, dass es nur wenige wie ihn im Fahrerlager gibt. Seine Ansichten haben Gewicht. Wir baten um 15 Minuten, um uns einen Überblick zu verschaffen.

Lassen Sie uns zuerst über die Fahrer sprechen. Luca Marini: Hat er dem Projekt Ausgewogenheit und Beständigkeit verliehen?

Alberto Puig: «Luca ist ein methodischer Fahrer, aber gleichzeitig hat er in diesem Jahr Fortschritte gemacht. Nach seinem Sturz (beim Test für das 8-Stunden-Rennen von Suzuka, Anm.) hat er einen großen Schritt gemacht, was ziemlich seltsam ist, und seine Fähigkeiten verbessert. Er hat sein Potenzial verbessert. Er ist ein besonderer Typ, aber er hilft dem Team sehr mit seinen Anmerkungen. Letztlich muss er die Geschwindigkeit finden, und das tut er mit Analyse, aber auch mit Selbstvertrauen, und darauf versuchen wir uns zu konzentrieren, denn alle Fahrer brauchen eine gewisse Unterstützung vom Team.»

Joan Mir scheint an Selbstvertrauen gewonnen zu haben und ist reaktionsschneller, impulsiver.

Puig: «Joan hat einen guten Instinkt und großartige Fähigkeiten. Er ist zweifacher Weltmeister. Es ist eher das Gefühl bei ihm, das den Ausschlag gibt. Wenn er es spürt, dann kann er loslegen. Wenn er es nicht spürt... Bei Joan ist es nicht so, dass er es verstehen muss. Die beiden Fahrer sind sehr unterschiedlich. Es stimmt, dass Joan sehr schnell ist. Er ist einer der Schnellsten auf der Strecke, aber das kann zu Fehlern führen. Es gibt keine zwei Fahrer, die gleich sind! Die Persönlichkeit ist Teil der Gleichung.»

Aleix Espargaro zu den Testaufgaben von Taka Nakagami in Japan hinzuzuziehen bedeutet, dass dieser Bereich der HRC-Aktivitäten einen Schub erhalten haben? Vorher schien dies hauptsächlich Stefan Bradl zu obliegen.