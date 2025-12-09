Alberto Puig (Honda): «Habe meine Motivation nie in Frage gestellt!»

Werbung

Alberto, hast du in den letzten acht Jahren und seit du eine Führungsposition innehast eine Veränderung in der Denkweise bei HRC festgestellt?

Ich stehe dem Team seit 2006 nahe, als ich mit Dani (Pedrosa, Anm.) hierherkam, und weil ich mit einem Fahrer hier war, haben sie mich auch gebeten, als Rennberater zu fungieren. Seit 2006 bin ich also hier in dieser Organisation in der MotoGP tätig, und natürlich hat sich viel verändert, vor allem weil sich die Regularien stark geändert haben, dramatisch sogar. Die Motorräder von 2006 und 2007 haben nichts mit den Motorrädern zu tun, die wir heute fahren. Das ist eine andere Welt. Intern wechseln sie (bei HRC, Anm.) oft die Mitarbeiter, und jede Geschäftsführung hat ihre eigene Vorstellung davon, wie sie das Rennsportgeschäft angehen will. Es gab verschiedene Ansätze; einige waren hilfreich, andere weniger.

Kann diese Instabilität frustrierend sein?

Nun, meiner Meinung nach – und vielleicht irre ich mich – liegt das Rennfahren in der DNA von Honda, und Herr Honda wollte das der Welt zeigen, oder? Sie haben ein supergutes Produkt, aber sie wollen auch im Wettbewerb gewinnen. Seit ich hier bin, versuche ich, diesem Ziel zu folgen: Wir tun alles, um zu gewinnen. Was auch immer drum herum passiert, kann ich nicht kontrollieren oder ändern. In meiner Position versuche ich einfach, das Beste herauszuholen, die besten Fahrer, die besten Mitarbeiter. Natürlich gibt es viele Dinge, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, und wenn jemand anderes etwas besser macht als wir, dann hat man das Nachsehen.

Marc Marquez, die Stürze, der Niedergang: HRC muss dir etwas bedeuten, um diese schwierige Phase durchzustehen...

Ja. Ich habe ein Foto, auf dem ich noch nicht einmal ein Jahr alt bin und auf einer Honda Monkey sitze. Für mich war Honda schon immer etwas Besonderes. Ich weiß nicht, ob es der Name, das Logo oder was auch immer ist. Außerdem war es für mich in meiner Generation ein Traum, eine NSR zu haben, und schließlich konnte ich mir eine 250er und dann eine 500er leisten. Aus dieser Perspektive betrachte ich den Rennsport.

Um 2022, 2023 herum gab es sogar öffentliche Zweifel an deiner Arbeit. Hast du jemals deine eigene Motivation in Frage gestellt, in dieser Position zu bleiben?

Ich habe nie meine Motivation, meinen Willen oder meine Liebe zum Sport und meine Liebe zu Honda in Frage gestellt – und auch meine Fähigkeiten. Es ist ein bisschen wie im Fußball: Wenn die Mannschaft keine Fortschritte macht, ist der erste, den alle austauschen wollen, der Trainer. Aber in diesem Fall gewöhnt man sich nach vielen Jahren daran. Es ist nicht schön, aber es hat mein Leben nicht verändert.

Der Aufwärtstrend im Jahr 2025 und Dinge wie die Änderung des Concessions-Rang müssen sich also wie eine Belohnung anfühlen …

Sagen wir mal so: Die Änderung der Concessions-Kategorie ist eine nette, kleine Verbesserung, aber auch ein großer Schritt, weil sie bedeutet, dass wir vorankommen. Das ist klar. Wir sind noch nicht am Ziel und haben noch einen langen Weg vor uns, aber die klare Richtung bedeutet, dass man, sobald man einmal aufgestiegen ist, diesen Weg weitergehen sollte. Ich kann nicht garantieren, wann wir gewinnen oder die gleichen konstanten Ergebnisse wie andere erzielen werden, aber ich kann sagen, dass das Unternehmen Ressourcen bereitstellt und alle eine klare Vorstellung davon haben, dass das geschehen muss: ja oder ja. In Japan fordert das Management, wir stellen Anforderungen und sie werden erfüllt.

Ist das Interesse von HRC an der MotoGP nach wie vor groß?

Das ist es auf jeden Fall. In Valencia waren viele Chefs von Honda dabei. Sie haben sich auf diese Änderung der Concessions-Kategorie gefreut. Wenn es einem egal ist, kommt man nicht. Es ist wichtig, und wir machen weiter. Aber die anderen schlafen auch nicht, also müssen wir hart arbeiten.

Ist ein Teil dieses Vorstoßes die Investition in ein Talent wie Diogo Moreira?