Aldeguer-Ersatz Pirro: Was sagt der Ducati-Cheftester zur Thailand-Pleite?

In Wahrheit schlug das Rennsportschicksal bei Gresini schon lange vor dem Auftakt-GP-Wochenende in Thailand zu. Ein Crash bei einem privaten Training auf dem Aspar-Circuit bei Valencia Anfang Januar bedeutete das Aus für sämtliche Tests, als auch den ersten GP. Ein schwerer Rückschlag, denn Gresini hatte den besten Neueinsteiger 2025 und GP-Sieger von Indonesien in die Verteidigung des Titels «bestes MotoGP-Kundenteam» eingeplant.

Werbung

Werbung

Der Startschuss für die ausgerufene Mission ging aber nicht nur wegen des fehlenden Youngsters weit daneben. Wenig überraschend konnte Ersatzpilot Michele Pirro keine brauchbaren Resultate abliefern. Der Cheftester von Ducati Corse war während des Buriram-Tests intensiv in die Definition der 2026er-Ducati eingebunden und auch beim Thailand-GP verstand sich Pirro mehr als Entwicklungs- denn als Rennfahrer. Pirro erledigte seinen Job pflichtbewusst. Doch selbst eine Steigerung der Rundenzeit im Q1 im Vergleich zum Test bedeutete den letzten Startplatz. Auf die Referenzzeit von Marco Bezzecchi verlor er knapp drei Sekunden.

Doppelrolle für Michele Pirro: Ersatz- und Testfahrer in Thailand Foto: Gold and Goose Doppelrolle für Michele Pirro: Ersatz- und Testfahrer in Thailand © Gold and Goose

Beide Rennen fuhr der 39-jährige Tester in Gresini-Farben zu Ende, landete jeweils auf dem Platz und war im langen GP mit fast 70 Sekunden Rückstand nicht mehr weit von einer Überrundung entfernt. Entsprechend geknickt teilte Pirro nach dem Thailand-GP über das Team schriftlich mit: «Ich bin etwas enttäuscht, ich dachte, ich würde besser abschneiden, wenn ich alle Puzzleteile dieser Tage zusammenfüge. Es tut mir leid, denn ich wollte etwas mehr Konstanz. Ich habe alles gegeben und danke Nadia und dem gesamten Team für das Vertrauen, das sie mir in diesen Tagen entgegengebracht haben.»

Werbung

Werbung

Immerhin war am Sonntag damit ein Motorrad in Gresini-Farben im Ziel. Denn Alex Marquez warf seine Chancen auf die ersten WM-Punkte mit einem Crash weg . Es war der Schlusspunkt eines überraschend negativen Wochenendes. Denn bei dem Test nur Tage zuvor an Ort und Stelle kam der Vizeweltmeister besser mit den hitzigen Bedingungen zurecht. Dass «AM73» im Q2 nicht einmal an seine Testzeiten herankam, gab einen klaren Hinweis auf die Empfindlichkeit der aktuellen Desmosedici.

Thema der Woche Kräfteverhältnisse beim MotoGP-Auftakt: Das ist nicht die ganze Wahrheit Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer. Ivo Schützbach Weiterlesen

Vom ungünstigen Startplatz 7 ließ sich Marquez früh zu einem Fehler verleiten. Die Aufholjagd hatte nur mit Platz 11 geendet. Dann der Sturz im Großen Preis: ein Wochenende zum Abhaken für den als Mitfavoriten gehandelten Alex Márquez.

Alex Marquez (Gresini-Ducati): Crash im Thailand-GP Foto: Seidenglanz Alex Marquez (Gresini-Ducati): Crash im Thailand-GP © Seidenglanz

Wie besonders die Lage bei Ducati ist, zeigt auch, dass man den Testfahrer zu allen weiteren Themen schweigen ließ. Als einziger Ducati-Fahrer erschien Michele Pirro weder beim Buriram-Test noch beim Großen Preis zu den Mediengesprächen.

Werbung

Werbung