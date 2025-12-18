Aldeguer (Gresini): Welchen Rat er als 17-Jähriger von Marc Marquez erhielt

Fermin Aldeguer hatte eine starke Rookie-Saison in der MotoGP. Als Teamkollege von Vize-Weltmeister Alex Marquez hatte der Spanier großen Anteil daran, dass Gresini Racing 2025 den Titel «Bestes unabhängiges Team» einfahren konnte.

Aldeguer konnte in Indonesien seinen ersten GP-Sieg in der Königsklasse bejubeln. Zudem holte er sich mit 214 Punkten und Gesamtrang 8 überlegen den Titel «Rookie des Jahres».

Landsmann und Markenkollege Marc Marquez wurde in diesem Jahr überlegen Weltmeister – dieser holte sich den neunten Karriere-Titel. Aldeguer ist ein großer Bewunderer von MM93, wie er kürzlich gegenüber Radio MARCA betonte: «Ich habe Marc schon immer gemocht und als ich ihn das erste Mal traf, war ich beeindruckt davon, wie er strahlt. Es ist toll, mit ihm Scherze zu machen, dass ich ihn necken kann und er lacht. Das beeindruckt mich sehr.»

Dass er zu mir kam und mir das sagte, überraschte und beeindruckte mich sehr! Fermin Aldeguer

Aldeguer erinnerte sich an eine Zeit in seiner Karriere zurück, in der es nicht gut lief. 2022 bekam er von seinem Vorbild einen wichtigen Rat. «Es war eine Zeit, in der ich stark war, aber keine Ergebnisse erzielte. Die Dinge liefen nicht gut», blickte der 20-Jährige zurück. Er erinnerte sich, was damals Marquez zu ihm sagte: «Bleib ruhig, es wird schon werden. Du bist schnell und talentiert.» Es war eine Botschaft, die Aldeguer nie vergessen hat. «Es war mein erstes Jahr in der Weltmeisterschaft, und dass er zu mir kam und mir das sagte, überraschte und beeindruckte mich sehr.»

