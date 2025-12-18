Weiter zum Inhalt
  Start

  2. /

  Motorrad-GP

  4. /

  MotoGP

  6. /

  News

Aldeguer (Gresini): Welchen Rat er als 17-Jähriger von Marc Marquez erhielt

Fermin Aldeguer (Gresini) kann auf eine erfolgreiche MotoGP-Saison zurückblicken. Der «Rookie des Jahres» ist ein großer Bewunderer von Marc Marquez, der ihm 2022 einen weisen Rat mit auf den Weg gab.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer, Marc Marquez und Marco Bezzecchi beim Österreich-GP
Fermin Aldeguer, Marc Marquez und Marco Bezzecchi beim Österreich-GP
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Marc Marquez und Marco Bezzecchi beim Österreich-GP
© Gold & Goose

Fermin Aldeguer hatte eine starke Rookie-Saison in der MotoGP. Als Teamkollege von Vize-Weltmeister Alex Marquez hatte der Spanier großen Anteil daran, dass Gresini Racing 2025 den Titel «Bestes unabhängiges Team» einfahren konnte.

Aldeguer konnte in Indonesien seinen ersten GP-Sieg in der Königsklasse bejubeln. Zudem holte er sich mit 214 Punkten und Gesamtrang 8 überlegen den Titel «Rookie des Jahres».

Landsmann und Markenkollege Marc Marquez wurde in diesem Jahr überlegen Weltmeister – dieser holte sich den neunten Karriere-Titel. Aldeguer ist ein großer Bewunderer von MM93, wie er kürzlich gegenüber Radio MARCA betonte: «Ich habe Marc schon immer gemocht und als ich ihn das erste Mal traf, war ich beeindruckt davon, wie er strahlt. Es ist toll, mit ihm Scherze zu machen, dass ich ihn necken kann und er lacht. Das beeindruckt mich sehr.»

Dass er zu mir kam und mir das sagte, überraschte und beeindruckte mich sehr!

Fermin Aldeguer

Aldeguer erinnerte sich an eine Zeit in seiner Karriere zurück, in der es nicht gut lief. 2022 bekam er von seinem Vorbild einen wichtigen Rat. «Es war eine Zeit, in der ich stark war, aber keine Ergebnisse erzielte. Die Dinge liefen nicht gut», blickte der 20-Jährige zurück. Er erinnerte sich, was damals Marquez zu ihm sagte: «Bleib ruhig, es wird schon werden. Du bist schnell und talentiert.» Es war eine Botschaft, die Aldeguer nie vergessen hat. «Es war mein erstes Jahr in der Weltmeisterschaft, und dass er zu mir kam und mir das sagte, überraschte und beeindruckte mich sehr.»

2026 wird Fermin Aldeguer seine zweite MotoGP-Saison bestreiten. Seinen beeindruckenden Speed, insbesondere im letzten Renndrittel, hat der aus Murcia stammende Fahrer schon oft unter Beweis gestellt. Es wird sich zeigen, ob er sein Idol auf der Rennstrecke ärgern kann – so wie auf dem Red Bull Ring im August dieses Jahres.

