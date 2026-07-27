Aldeguer hat Geduld und glaubt weiter an den Aufstieg ins Ducati-Werksteam

Sein Einstieg in die MotoGP zur Saison 2025 hatte etwas von einem Debüt als Underdog. Denn im Gegensatz zu Landsmann und Nachbar aus Murcia, Pedro Acosta, kam Aldeguer nicht als hochdekorierter Doppelweltmeister ins GP-Oberhaus. Selbst Manuel Gonzalez beendete seine zweite Moto2-Saison als Dritter vor Aldeguer, der Fünfter wurde – und dennoch als Junior vor Ducati Corse mit einem Zweijahresvertrag plus Verlängerungsoption als offizieller Corse-Pilot – die für 2027 auch gezogen wurde.

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Aus gutem Grund. Als Rookie gelang Fermin Aldguer das, was Acosta nicht gelang – ein Sieg. Ende 2025 wurde Aldeguer auf WM-Rang 8 geführt, der Titel des besten Neueinsteigers ging damit wie im Jahr zuvor in den Süden Spaniens. Eine weitere Steigerung Aldeguers verhinderte zunächst ein Trainingsunfall auf einer Serien-Ducati. Der Saisonstart in Thailand fiel aus.

2026 konnte der jüngste MotoGP-Pilot erst einmal aufzeigen

Und auch nach dem Einstieg in die Kampagne in Goiânia hakte es weiter, Top-10-Ergebnisse blieben lange aus. Erst beim chaotischen Catalunya-GP mit etlichen Sturzopfern gelang mit Platz 2 der 2026er-Durchbruch. Nur wenig später folgte der nächste Tiefschlag. Aldeguer flog noch vor dem Sprint in Assen ab und wurde mit einer Wirbelfraktur ausgeflogen. In England will Aldeguer wieder an Bord der GP25-Ducati angreifen, doch schon jetzt ist klar: Es wird schwer, die Resultate der Debüt-Saison zu übertreffen. Nach 22 Rennen rangiert der jüngste Pilot – Aldeguer ist elf Monate jünger als Pedro Acosta – mit über 130 Punkten Rückstand zur hart umkämpften Spitze auf WM-Rang 11.

Kapitän und erster Offizier bei VR46: Valentino Rossi und «Uccio» Salucci Foto: Gold and Goose Kapitän und erster Offizier bei VR46: Valentino Rossi und «Uccio» Salucci © Gold and Goose

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In der Sommerpause und vor dem Start in Richtung England sprach Aldeguer mit seiner Heimat-Nachrichten-Plattform «Onda Regional de Murcia» über das geplante Andockmanöver bei Ikone «VR46». Aldeguer: «Ich denke, es gibt kaum jemanden, von dem man besser lernen könne.» Der 22-Jährige gestand zugleich: «Es ist zu Beginn aber auch ein bisschen einschüchternd. Er wird nicht bei jedem Rennen dabei sein, aber mir wurde gesagt, dass ich ihn anrufen und mich in allen Fragen rund ums Rennfahren auf ihn verlassen kann. Seine Ratschläge werden mir helfen, mich zu verbessern und ein besserer MotoGP-Pilot zu werden.»

Aldeguer hat Zeit – Marc Marquez ist elf Jahre älter

In seiner Heimat äußerte sich Aldeguer auch über Nachbar und Rivale Pedro Acosta, der ihm zunächst als Pilot im offiziellen Team Ducati Lenovo vorgezogen wurde. «Ich habe noch viel Zeit, um es ins offizielle Ducati-Team zu schaffen. Ich verstehe, warum sie sich für Pedro entschieden haben: Sie wollen die besten Fahrer. Sie hatten bereits mich und Marc Marquez, der zwar immer noch sehr stark ist, aber niemand weiß, wie lange er noch weitermachen wird», so Aldeguer.

Wichtig sei in erster Linie die Technik: «Da ich ein Werksmotorrad habe, spüre ich ihre Unterstützung. Es hilft mir, mich wohl zu fühlen.» Und mit Blick über 2028 hinaus glaubt Aldeguer auch an den letzten Schritt: «Ich glaube, dass es eines Tages klappen wird. Mein Ziel ist es, es ins Ducati-Werksteam zu schaffen, und Pedro hat noch viele Jahre vor sich.»