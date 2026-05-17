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Aldeguer rückt auf Rang 2 vor, aber «mental extrem müde» nach Horror-Crashs

Fermin Aldeguer feierte nach dem Catalunya-GP Platz 3, rückte durch eine Strafe auf Rang 2 vor. Die Freude war getrübt: Der schwere Unfall seines Teamkollegen Alex Marquez steckte ihm in den Knochen.

MotoGP

Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
© Gold & Goose

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In einem chaotischen MotoGP in Barcelona feierte Gresini-Ducati-Pilot Fermin Aldeguer nach schwierigem Saisonstart seine Wiederauferstehung. Der dritte Rang war für ihn trotz der zahlreichen Ausfälle ein zwar überraschendes, aber auch erklärbares Ergebnis. Gut 90 Minuten nach dem Rennen wurde er dann wegen einer Reifendruckstrafe gegen Joan Mir sogar noch zum Zweiten hochgestuft.

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Willkommen zum Rennen in Barcelona
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta voran
Pedro Acosta voran
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Der Sturz von Jorge Martin
Der Sturz von Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Joan Mir
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
Sieger Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Barcelona
© Gold & Goose

Der Platz auf dem Podium – zum Interview-Zeitpunkt noch der Dritte – kam auch für Fermin Aldeguer (21) unerwartet. «Ich wusste zwar, dass ich das Zeug dazu hatte, um Platz fünf oder sechs zu kämpfen. Obwohl ich in den Trainings und im Sprint mein Potenzial noch nicht ausschöpfen konnte», analysierte der Pilot aus Murcia seine Performance in diesen Catalunya-Tagen. «Doch schon in Le Mans hatten wir etwas gefunden, das mir das Vertrauen zurückgab. Der Grip war deutlich besser und die Fortschritte aus Frankreich haben uns auch hier geholfen».

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Nach seiner erfolgreichen letztjährigen Rookie-Saison kam der Gresini-Ducati-Pilot in dieser Saison bisher nur mässig auf Touren. Vor etwas mehr als einem halben Jahr liess er sich als Sieger des Indonesien-GP in Mandalika noch als zweitjüngster MotoGP-Sieger aller Zeiten feiern. «Die Ducati GP25 ist für mich ein viel schwierigeres Bike als die GP24, mit der ich mich immer und überall sofort wohl fühlte», erklärt Aldeguer seinen zähen Saisonstart.

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Unfalls eines Teamkollegen überschattete Podiumsfeierlichkeiten

Nach seinem dritten Rang in Catalunya war Fermin Aldeguer allerdings keineswegs euphorisch. «Ich bin völlig erschöpft, vor allem mental enorm müde. Es war ein extrem schwieriger Tag. Wenn dein Teamkollege auf der Strecke auf dem Boden liegt und du nicht weisst, wie es ihm geht, ist es schwierig den Fokus zu behalten. Auch wenn wir Profis sind und man das von uns erwartet».

Die beiden Restart im chaotischen Rennen hätten ihm natürlich viel geholfen. «Ich war dadurch ohne mein Zutun bereits nahe an den Podiumsrängen. Und dann hatte ich eben diese Selbstverständlichkeit der letzten Saison wieder etwas gespürt und konnte pushen» analysierte der aktuelle Zehnte des MotoGP-Zwischenklassements. «Aber ich bin natürlich noch nicht bei 100%».

Neben dem etwas schwierigeren Handlings seiner Desmosedici des letzten Modelljahrgangs, sieht Aldeguer einen anderen Faktor als Ursache seines schwierigen Saisonstarts. «Durch meinen Oberschenkelbruch Anfang Januar musste ich die darauffolgenden Testtage auslassen. Und es tut weh, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzen muss, während die Kollegen Test-Kilometer sammeln und den Saisonstart in Thailand fahren. Diese Erfahrungen fehlen mir immer noch etwas, auch wenn es nun besser läuft.»

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Zeit

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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72

12

+4,679

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14

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Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

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Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

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Honda HRC Castrol

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Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

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Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

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Trackhouse MotoGP Team

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Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

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Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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21

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+7,160

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