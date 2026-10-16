Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Aleix Espargaro for President! Kommt die MotoGP-Fahrer-Gewerkschaft?

Während des Indonesien-GP wurde Honda-Testfahrer Aleix Espargaro als Vorsitzender einer MotoGP-Fahrergewerkschaft ins Gespräch gebracht. Der Haken: Eine solche Vereinigung gibt es noch gar nicht.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

GP-Veteran, Test- und Ersatzfahrer (Aleix Espargaro)
GP-Veteran, Test- und Ersatzfahrer (Aleix Espargaro)
Foto: Gold and Goose
GP-Veteran, Test- und Ersatzfahrer (Aleix Espargaro)
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Rund um den Indonesien-GP gab es auch abseits des Renngeschehens reichlich Gesprächsstoff. Neben der immer wieder aufflammenden Debatte zum Thema «Reifenluftdruck» ging es intensiv um den neuen MotoGP-Masterzeitplan, der ab 2027 sowohl ein weiteres Qualifying als auch die Abschaffung der sonntäglichen Warm-up-Session vorsieht.

Werbung

Werbung

Wie bereits auf SPEEDWEEK.com berichtet, ging es den Fahrern wie so oft in erster Instanz um den Prozess der Entscheidungsfindung – der letztlich immer ohne die Piloten selbst stattfindet. Hintergrund ist die vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen sportlichem Ausrichter (MotoGP Sports Entertainment Group) sowie den Herstellern und Teams. Geht es nach der MotoGP, so müssen die Interessen der Fahrer über die Teams vorgetragen werden. Einen Zusammenschluss aller GP-Piloten, wie etwa in der Formel 1 (GPDA – Grand Prix Drivers Association), gibt es in der Königsklasse des Zweiradrennsports bis heute nicht.

Und doch existiert ein Forum, welches es den Piloten ermöglicht, direkt an die MotoGP heranzutreten. Bei jedem MotoGP-Event sind die Fahrer eingeladen, die Treffen der offiziellen Sicherheitskommission zu besuchen. Laut MotoGP-Management wird das Angebot zur «Sprechstunde» am Donnerstag mal mehr und mal weniger wahrgenommen, nie aber in organisierter Form.

Im Artikel erwähnt

Die MotoGP-Piloten sind nicht als Komitee organisiert
Die MotoGP-Piloten sind nicht als Komitee organisiert
Foto: Gold and Goose
Die MotoGP-Piloten sind nicht als Komitee organisiert
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Ausgelöst durch die holprige Kommunikation an den Helden des Sports vorbei, wurde auch die Gründung einer Interessensvertretung ausgesprochen. Mehr noch, mit Aleix Espargaro fiel auch noch der Name eines möglichen ersten Vorsitzenden einer MotoGP-Fahrervereinigung.

TV-Programm

Versehen mit immenser Erfahrung, aktuellem Wissen und gereiftem Charakter wäre Espargaro ein idealer Kandidat für die neue Rolle, so der Tenor im Fahrerlager. Vor seinem Aus im Sprint-Rennen in Mandalika wurde der ältere Espargaro-Bruder mit der Idee konfrontiert. Die Antworten des aktuellen Honda-Testfahrers fielen zweigeteilt aus.

«Für mich wäre es absolut interessant, Vorsitzender eines Verbandes zu sein. So eine Vereinigung wäre sehr wichtig und wird seit langem von vielen Fahrern gefordert», so Espargaro. Doch ob der GP-Veteran die Funktion ausüben könnte, stellt er selbst infrage und verwies auch auf seine Verpflichtungen: «Nach der Verletzung habe ich die Honda sehr vermisst, sowohl was das Fahren als auch die Einbindung in den Entwicklungsprozess des Motorrads angeht. Deshalb möchte ich dieses und das nächste Jahr weiterfahren und Spaß haben. In Zukunft sollte man jedoch niemals nie sagen.»

Aleix Espargaro abschließend: «Für mich ist meine Familie das Wichtigste, und solange ich Testfahrer bin, wird diese Rolle bereits einen Großteil meiner Zeit in Anspruch nehmen, daher könnte ich mir nicht vorstellen, die gesamte Meisterschaft vor Ort zu verfolgen.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Training

  9. Freies Training

  10. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

27

+21,111

1:30,593

6

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien