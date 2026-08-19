Aleix Espargaro: Nach Sepang-Crash wurden Platten und Schrauben entfernt
Bei Aleix Espargaro wurde das Metall operativ entfernt, das ihm nach seinem Horrorcrash in Sepang im April in den Rücken eingesetzt worden war. Er freut sich auf sein Comeback auf der MotoGP-Honda.
Bei der Operation im April wurden dem 37-Jährigen Platten und Schrauben in den Rücken eingesetzt, um die Brüche zu stabilisieren. In dieser Woche wurden diese im Universitätsklinikum Dexeus in Barcelona entfernt.
«Ein kurzer Zwischenstopp für die Operation, bei der die Platten und Schrauben entfernt werden, die mir vor vier Monaten in den Rücken eingesetzt wurden», postete Espargaro auf Social Media. Der Spanier freut sich darauf, bald wieder auf dem MotoGP-Bike zu sitzen. «Eine rekordverdächtige Genesung – und jetzt läuft der Countdown, bis ich im September wieder auf die Honda steigen kann. Ich kann es kaum erwarten, wieder Gas zu geben!»
Im September wird Aleix Espargaro wieder auf der MotoGP-Honda sitzen
Aufgrund seiner Verletzung konnte Aleix Espargaro in diesem Jahr noch keinen Wildcard-Einsatz bestreiten. Sein letztes MotoGP-Rennwochenende erlebte er beim Saisonfinale 2025 in Valencia. Im September wird er somit wieder auf die RC213V steigen und seine Arbeit als Honda-Testfahrer wieder aufnehmen. Ob er bei den Grands Prix in Misano oder Spielberg dabei sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Fix ist jedoch, dass
Apropos Honda: Im September will auch LCR-Pilot Johann Zarco sein Comeback geben. Nach seinem schweren Crash in Barcelona Mitte Mai arbeitet der Franzose intensiv an seiner Genesung. In Mugello, Balaton, Brünn, Assen, auf dem Sachsenring und in Silverstone wurde Zarco von Cal Crutchlow vertreten. Auch in Aragon (28. bis 30. August) wird der 40-jährige Brite auf der MotoGP-Honda sitzen.
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