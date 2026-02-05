Alex Marquez arbeitet an seiner Zukunft: Entscheidung vor dem ersten Rennen

Gegen seinen übermächtigen Bruder Marc hatte Alex Marquez 2025 nur selten eine Chance, Platz 2 in der Weltmeisterschaft war dennoch eine herausragende Leistung. Im Gresini-Team war der 29-Jährige mit einer Vorjahres-Ducati unterwegs und konnte nicht auf die geballte Power eines Werks im Hintergrund bauen. Trotzdem ließ er Größen wie Marco Bezzecchi (Aprilia), Pedro Acosta (KTM) und Pecco Bagnaia (Ducati) hinter sich.

Den dreitägigen Sepang-Test beendete Alex Marquez mit Bestzeit und unterstrich damit seinen Marktwert. Für den Spanier stellt sich die Frage, ob er im sicheren Hafen bei Gresini Racing bleibt, wo er weiß, was ihn erwartet, oder ob er einen besser bezahlten Job in einem Werksteam annimmt – Yamaha und KTM wird Interesse nachgesagt.

Alex Marquez: «Solidestes Angebot ist von Gresini»

«Ich habe verschiedene Optionen», erzählte Alex in seiner Medienrunde am Donnerstag in Malaysia. «Das solideste Angebot ist das von Gresini. Weil ich das Team kenne, ich weiß alles, und die emotionale Seite, die für einen Fahrer wichtig ist, passt auch. Wenn ich in einem Jahr ein Risiko eingehen kann, dann ist es nächstes Jahr. Denn niemand weiß, welcher Weg der beste sein wird. Aus diesem Grund spielt der Markt verrückt, jeder will die Top-Fahrer haben.»

Wir erinnern uns: Ab 2027 gelten in der MotoGP neue technische Regeln. Dann wird der Hubraum von 1000 auf 850 ccm reduziert, höhenverstellbare Fahrwerke werden nicht mehr erlaubt sein und auch die Aerodynamik wird beschnitten. Hinzu kommt, dass die Einheitsreifen dann Pirelli und nicht mehr Michelin liefert.

«Im Moment bin ich ziemlich gelassen, ich weiß mehr oder weniger, welche Optionen wir auf dem Tisch haben», hielt Alex Marquez fest. «Aber ich arbeite noch daran, dann werde ich mich entscheiden. Wenn ich mich vor dem Test in Thailand (21./22. Februar – der Autor) entscheiden kann, werde ich das tun. Wenn nicht, werde ich noch ein bisschen warten. Aber vor dem ersten Rennen möchte ich meine Zukunft geklärt haben. Dann werde ich mir darüber im Klaren sein, was ich 2027 mache, ich habe eine ziemlich klare Vorstellung.»