Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Alex Marquez arbeitet an seiner Zukunft: Entscheidung vor dem ersten Rennen

MotoGP-Vizeweltmeister Alex Marquez hat den dreitägigen Sepang-Test mit Bestzeit beendet und damit seinen Marktwert unterstrichen. Der Spanier betont: Wenn er ein Risiko eingehen kann, dann für 2027.

Simon Patterson
Von

MotoGP

Alex Marquez
Alex Marquez
Foto: gold & goose
Alex Marquez
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Gegen seinen übermächtigen Bruder Marc hatte Alex Marquez 2025 nur selten eine Chance, Platz 2 in der Weltmeisterschaft war dennoch eine herausragende Leistung. Im Gresini-Team war der 29-Jährige mit einer Vorjahres-Ducati unterwegs und konnte nicht auf die geballte Power eines Werks im Hintergrund bauen. Trotzdem ließ er Größen wie Marco Bezzecchi (Aprilia), Pedro Acosta (KTM) und Pecco Bagnaia (Ducati) hinter sich.

Werbung

Werbung

Den dreitägigen Sepang-Test beendete Alex Marquez mit Bestzeit und unterstrich damit seinen Marktwert. Für den Spanier stellt sich die Frage, ob er im sicheren Hafen bei Gresini Racing bleibt, wo er weiß, was ihn erwartet, oder ob er einen besser bezahlten Job in einem Werksteam annimmt – Yamaha und KTM wird Interesse nachgesagt.

Alex Marquez: «Solidestes Angebot ist von Gresini»

«Ich habe verschiedene Optionen», erzählte Alex in seiner Medienrunde am Donnerstag in Malaysia. «Das solideste Angebot ist das von Gresini. Weil ich das Team kenne, ich weiß alles, und die emotionale Seite, die für einen Fahrer wichtig ist, passt auch. Wenn ich in einem Jahr ein Risiko eingehen kann, dann ist es nächstes Jahr. Denn niemand weiß, welcher Weg der beste sein wird. Aus diesem Grund spielt der Markt verrückt, jeder will die Top-Fahrer haben.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wir erinnern uns: Ab 2027 gelten in der MotoGP neue technische Regeln. Dann wird der Hubraum von 1000 auf 850 ccm reduziert, höhenverstellbare Fahrwerke werden nicht mehr erlaubt sein und auch die Aerodynamik wird beschnitten. Hinzu kommt, dass die Einheitsreifen dann Pirelli und nicht mehr Michelin liefert.

Werbung

Werbung

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Test in Sepang
© Gold & Goose

«Im Moment bin ich ziemlich gelassen, ich weiß mehr oder weniger, welche Optionen wir auf dem Tisch haben», hielt Alex Marquez fest. «Aber ich arbeite noch daran, dann werde ich mich entscheiden. Wenn ich mich vor dem Test in Thailand (21./22. Februar – der Autor) entscheiden kann, werde ich das tun. Wenn nicht, werde ich noch ein bisschen warten. Aber vor dem ersten Rennen möchte ich meine Zukunft geklärt haben. Dann werde ich mir darüber im Klaren sein, was ich 2027 mache, ich habe eine ziemlich klare Vorstellung.»

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,124 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

5.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

6.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,728

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,851

9.

Joan Mir (E)

Honda

+0,866

10.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

11.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,924

12.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

13.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,188

14.

Maverick Vinales (E)

KTM

+1,197

15.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,199

16.

Luca Marini (I)

Honda

+1,403

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,754

18.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,924

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,074

20.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,500

21.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien