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Alex Marquez: Kurz vorm Aufgeben gewesen, dann Fünfter geworden

Hinter Alex Marquez' Assen-GP stand ein großes Fragezeichen. Am Ende zog der Gresini-Ducati-Pilot durch, beendete das Rennen, obwohl er fast aufgeben wollte. Und schließlich wurde er sogar Fünfter!

Silja Rulle

Von

MotoGP

Alex Marquez in Assen
Alex Marquez in Assen
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez in Assen
© Gold & Goose

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Am Freitag, Samstag und selbst am Sonntagmorgen sah es noch aus, als könnte Alex Marquez möglicherweise nicht mal das Assen-Rennen antreten oder beenden. Am Nachmittag wurde der Gresini-Ducati-Pilot auf dem TT Circuit dann aber starker Fünfter. Und selbst im Rennen war er kurz davor aufzugeben, verriet er hinterher.

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Was war passiert? Am Freitag war der Spanier schwer gestürzt, zog sich eine Schulterprellung zu und mehrere Schürfwunden. Das hing auch damit zusammen, dass er wegen der Hitze seinen Handschuh nicht so gut geschlossen hatte, wie er es hätte tun sollen, wie er erklärte. Der Spanier schürfte sich am linken Handgelenk und Arm Stellen auf. Für Marquez waren das aber nicht die einzigen Verletzungen: Das Assen-Wochenende war sein zweiter Comeback-Versuch nach der schweren Kollision in Barcelona, bei der er sich einen Wirbel und das Schlüsselbein verletzte. Am Samstag ließ er das Q2 aus, um sich zu schonen. Er startete also von Platz 12. Am Samstag hatte er noch gesagt, dass er nach dem Warm-up am Sonntagmorgen entscheiden würde, ob er den GP fährt. Und er zog durch.

«Hätte nicht damit gerechnet, 26 Runden zu schaffen»

Er habe definitiv mehr erreicht als erwartet, sagte Alex Marquez nach dem Rennen: «Viel, viel mehr. Vor allem bin ich das Rennen zu Ende gefahren. Das war ja auch mein oberstes Ziel: das Rennen zu beenden und die 26 Runden zu absolvieren, was für mich schon ziemlich anstrengend war. Ich hatte nicht damit gerechnet, die 26 Runden zu schaffen.»

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Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez und Ai Ogura
Raul Fernandez und Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
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Miller und Morbidelli
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Assen-Sieger Ai Ogura
Assen-Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Marquez zu seiner Herangehensweise: «Ich dachte mir, vielleicht schaffe ich mehr als den Sprint, und je nachdem, wo ich bin, werde ich aufhören. Aber dann habe ich mich besser gefühlt. Ich habe versucht, das ganze Rennen durchzuhalten, den Hinterreifen nicht zu überhitzen und alles gut einzuteilen. Ich war hinter einer Gruppe, das hat geholfen, mit den Reifen zu haushalten und ruhig zu bleiben. Und später hatte ich wirklich Glück, dass einige Fahrer gestürzt sind oder technische Probleme hatten und so weiter, und ich habe viele Positionen gutgemacht. Der Rhythmus und alles war viel besser, als sie erwartet hatten.»

Dann verriet er sogar: «Aber es stimmt, dass ich gegen Ende dachte, ich würde aufgeben. Doch dann sah ich meine Position und sagte mir: Okay, versuch einfach, das Rennen zu beenden.» Mit Erfolg.

Sein Bruder Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio lieferten sich ein enges Duell, dann bekam «Diggia» eine Strafe. Er musste eine Long-Lap-Strafe absolvieren. So rutschte Alex Marquez zwischenzeitlich auf Platz 4 durch. Das war jedoch gar nicht so hilfreich, wie es klang: «Das hat mir nicht geholfen, denn ich fühlte mich in dieser Gruppe wirklich sehr wohl. Und als ich dann wieder allein war, konnte ich den Hinterreifen nicht mehr schonen und im ersten Teil nicht im Windschatten fahren. Aber egal, ich habe es immerhin ins Ziel geschafft. In der letzten Runde konnte ich meine Position nicht mehr verteidigen, weil ich körperlich am Ende war. Aber das ist okay.» Di Giannantonio zog vorbei, wurde Vierter; Alex Marquez Fünfter.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

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Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

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Luca Marini

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