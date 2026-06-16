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Schwer gestürzter Alex Marquez (Gresini Ducati): Comeback-Versuch in Brünn

Alex Marquez hatte in Barcelona einen heftigen Crash und musste danach verletzungsbedingt die MotoGP-Events in Italien und Ungarn auslassen. In Brünn will er wieder auf seine Ducati steigen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Alex Marquez
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Foto: Gold & Goose
Alex Marquez
© Gold & Goose

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Nach seinem Horror-Crash im Grand Prix in Barcelona musste Alex Marquez die Rennwochenenden in Mugello und Balaton auslassen. Zur Erinnerung: Der Gresini-Pilot krachte im Hauptrennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit voller Geschwindigkeit in KTM-Werksfahrer Pedro Acosta. AM73 zog sich dabei eine Randfraktur des Wirbels C7 und einen Bruch im rechten Schlüsselbein zu.

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Am 16. Juni gab Gresini Racing bekannt, dass Alex Marquez nach Brünn reisen und dort am Rennwochenenden teilnehmen wird – vorausgesetzt, er erhält am Donnerstag beim medizinischen Check vor Ort die Freigabe. Der Vizeweltmeister wurde in dieser Woche in seiner spanischen Heimat untersucht, das Ergebnis war positiv.

In Mugello wurde Alex Marquez im Gresini-Team von Ducati-Testfahrer Michele Pirro vertreten. Auf dem Balaton Park Circuit bekam Superbike-Ass Iker Lecuona eine MotoGP-Chance. Der Spanier beendete den Grand Prix am Sonntag auf Rang 7.

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In der WM-Tabelle liegt Alex Marquez derzeit mit 67 Punkten auf Rang 9.

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