Rote Flaggen wegen Alex Marquez: Wheelie, blockierendes Hinterrad, Crash
Für Alex Marquez endete das MotoGP-Zeittraining am Freitag auf dem Red Bull Ring mit einer demolierten Ducati und Platz 8. Der Crash kam so überraschend, dass er nicht darauf vorbereitet war.
Alex Marquez sorgte im Zeittraining der MotoGP am Freitagnachmittag für eine Unterbrechung, weil seine Maschine von den Streckenposten geborgen werden musste. Der Spanier stürzte nach dem Ausgang von Kurve 1 beim Richtungswechsel, als ihm das Vorderrad wegrutschte. Er prallte hart auf den Asphalt, konnte aber gleich aufstehen und über die Absperrung flüchten. Alex beeilte sich an die Box des Gresini-Teams, sprang auf seine zweite Ducati und fuhr am Ende die achtbeste Zeit, was für den direkten Einzug ins Qualifying 2 reichte, das am Samstag ab 11.15 Uhr stattfindet.
«Auf dieser Strecke haben wir viele Wheelies, wenn das Vorderrad wieder aufsetzt, muss alles perfekt sein», schilderte Marquez seinen unüblichen Sturzhergang. «Ich stand etwas zu viel auf der Bremse und das Hinterrad blockierte. Ich hatte den Crash nicht erwartet und war entsprechend körperlich nicht darauf vorbereitet, aber ich bin okay. Insgesamt war es kein besonders guter Tag für uns, wir hatten viele Probleme und fanden nicht genügend Grip, weder hinten noch vorne.»
Alex Marquez rückte mit verschiedenen Aerodynamikpaketen aus. Weil sich im FP1 die vordere Ölwannenverkleidung gelöst hatte, konnte er aber keinen direkten Vergleichstest fahren. Dass Pedro Acosta mit der KTM mit 0,127 sec Vorsprung auf Marquez’ Teamkollege Fermin Aldeguer für die Bestzeit sorgte, überraschte den Vizeweltmeister nicht. «Wenn wir über seine Rennpace reden, liegt er eine halbe Sekunde voraus», hielt Alex fest. «Auf dem Papier ist er der Mann, den es am Samstag und Sonntag zu schlagen gilt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Dinge zu analysieren und am Samstag etwas besser zu sein. Vielleicht wird es uns helfen, wenn es etwas wärmer wird.»
Vor den Rennen in der Steiermark liegt Alex Marquez mit 153 Punkten auf dem achten WM-Rang; zum vor ihm platzierten Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) fehlen 46 Zähler.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand