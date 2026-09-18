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Rote Flaggen wegen Alex Marquez: Wheelie, blockierendes Hinterrad, Crash

Für Alex Marquez endete das MotoGP-Zeittraining am Freitag auf dem Red Bull Ring mit einer demolierten Ducati und Platz 8. Der Crash kam so überraschend, dass er nicht darauf vorbereitet war.

MotoGP

Alex Marquez schilderte, wie er stürzte
Alex Marquez schilderte, wie er stürzte
Foto: gold & goose
Alex Marquez schilderte, wie er stürzte
© gold & goose

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Alex Marquez sorgte im Zeittraining der MotoGP am Freitagnachmittag für eine Unterbrechung, weil seine Maschine von den Streckenposten geborgen werden musste. Der Spanier stürzte nach dem Ausgang von Kurve 1 beim Richtungswechsel, als ihm das Vorderrad wegrutschte. Er prallte hart auf den Asphalt, konnte aber gleich aufstehen und über die Absperrung flüchten. Alex beeilte sich an die Box des Gresini-Teams, sprang auf seine zweite Ducati und fuhr am Ende die achtbeste Zeit, was für den direkten Einzug ins Qualifying 2 reichte, das am Samstag ab 11.15 Uhr stattfindet.

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«Auf dieser Strecke haben wir viele Wheelies, wenn das Vorderrad wieder aufsetzt, muss alles perfekt sein», schilderte Marquez seinen unüblichen Sturzhergang. «Ich stand etwas zu viel auf der Bremse und das Hinterrad blockierte. Ich hatte den Crash nicht erwartet und war entsprechend körperlich nicht darauf vorbereitet, aber ich bin okay. Insgesamt war es kein besonders guter Tag für uns, wir hatten viele Probleme und fanden nicht genügend Grip, weder hinten noch vorne.»

Alex Marquez rückte mit verschiedenen Aerodynamikpaketen aus. Weil sich im FP1 die vordere Ölwannenverkleidung gelöst hatte, konnte er aber keinen direkten Vergleichstest fahren. Dass Pedro Acosta mit der KTM mit 0,127 sec Vorsprung auf Marquez’ Teamkollege Fermin Aldeguer für die Bestzeit sorgte, überraschte den Vizeweltmeister nicht. «Wenn wir über seine Rennpace reden, liegt er eine halbe Sekunde voraus», hielt Alex fest. «Auf dem Papier ist er der Mann, den es am Samstag und Sonntag zu schlagen gilt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Dinge zu analysieren und am Samstag etwas besser zu sein. Vielleicht wird es uns helfen, wenn es etwas wärmer wird.»

Im Artikel erwähnt

Vor den Rennen in der Steiermark liegt Alex Marquez mit 153 Punkten auf dem achten WM-Rang; zum vor ihm platzierten Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) fehlen 46 Zähler.

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

22

1:28,381

02

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

26

+0,127

03

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

25

+0,187

04

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+0,204

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+0,222

06

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+0,252

07

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

25

+0,269

08

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

24

+0,321

09

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

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