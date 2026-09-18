Rote Flaggen wegen Alex Marquez: Wheelie, blockierendes Hinterrad, Crash

Alex Marquez sorgte im Zeittraining der MotoGP am Freitagnachmittag für eine Unterbrechung, weil seine Maschine von den Streckenposten geborgen werden musste. Der Spanier stürzte nach dem Ausgang von Kurve 1 beim Richtungswechsel, als ihm das Vorderrad wegrutschte. Er prallte hart auf den Asphalt, konnte aber gleich aufstehen und über die Absperrung flüchten. Alex beeilte sich an die Box des Gresini-Teams, sprang auf seine zweite Ducati und fuhr am Ende die achtbeste Zeit, was für den direkten Einzug ins Qualifying 2 reichte, das am Samstag ab 11.15 Uhr stattfindet.

Werbung

Werbung

«Auf dieser Strecke haben wir viele Wheelies, wenn das Vorderrad wieder aufsetzt, muss alles perfekt sein», schilderte Marquez seinen unüblichen Sturzhergang. «Ich stand etwas zu viel auf der Bremse und das Hinterrad blockierte. Ich hatte den Crash nicht erwartet und war entsprechend körperlich nicht darauf vorbereitet, aber ich bin okay. Insgesamt war es kein besonders guter Tag für uns, wir hatten viele Probleme und fanden nicht genügend Grip, weder hinten noch vorne.»

Alex Marquez rückte mit verschiedenen Aerodynamikpaketen aus. Weil sich im FP1 die vordere Ölwannenverkleidung gelöst hatte, konnte er aber keinen direkten Vergleichstest fahren. Dass Pedro Acosta mit der KTM mit 0,127 sec Vorsprung auf Marquez’ Teamkollege Fermin Aldeguer für die Bestzeit sorgte, überraschte den Vizeweltmeister nicht. «Wenn wir über seine Rennpace reden, liegt er eine halbe Sekunde voraus», hielt Alex fest. «Auf dem Papier ist er der Mann, den es am Samstag und Sonntag zu schlagen gilt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Dinge zu analysieren und am Samstag etwas besser zu sein. Vielleicht wird es uns helfen, wenn es etwas wärmer wird.»

Vor den Rennen in der Steiermark liegt Alex Marquez mit 153 Punkten auf dem achten WM-Rang; zum vor ihm platzierten Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) fehlen 46 Zähler.

Werbung