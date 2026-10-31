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Alex Marquez (Ducati) muss für seinen Fehler bezahlen: Droht Schulter-OP?

Für Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez endete der Sprint der MotoGP am Samstag in Sepang nach der Pole-Position mit einem Crash. Der Spanier schob die Schuld aber nicht auf die Regentropfen.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Alex Marquez
Alex Marquez
Foto: Gold and Goose Photography
Alex Marquez
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Alex Marquez war im MotoGP-Sprint auf dem Sepang International Circuit am Samstagnachmittag der tragische Held. Der Gresini-Ducati-Fahrer preschte von Startplatz 1 in Führung und schien das Rennen zu kontrollieren. Wenige Minuten, nachdem Regenflaggen geschwenkt wurden und die Info «Flag-to-Flag-Race» kam, rutschte dem jüngeren der Marquez-Brüder in Kurve 10 das Vorderrad weg und er stürzte mit hoher Geschwindigkeit.

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Trotz der Regenflaggen und stärker werdendem Niederschlag blieb der Großteil des Feldes auf Slick-Reifen und lag damit richtig – der Wolkenbruch setzte erst unmittelbar nach dem Zieleinlauf ein. Aufmerksame Beobachter fragten sich, ob der Crash von «AM73» dem leichten Regen geschuldet war, oder ob es ein Fahrfehler war?

Zweieinhalb Runden führte Alex Marquez (73) den Sprint an
Zweieinhalb Runden führte Alex Marquez (73) den Sprint an
Foto: Gold and Goose Photography
Zweieinhalb Runden führte Alex Marquez (73) den Sprint an
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Im Artikel erwähnt

«Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, das Grip-Niveau war auch nicht sehr hoch», erklärt der 30-jährige Spanier. «Es war alles ziemlich am Limit. Ich hätte in dieser Kurve aber nie mit einem Sturz gerechnet – vielleicht war ich zu euphorisch und optimistisch nach der Pole. Es war ein Crash mit Highspeed, aber ich bin körperlich okay. Es gab zwar ein paar Tropfen, aber der Regen war nicht der Grund für den Crash.»

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Alex Marquez: Daten aus dem Sprint haben wenig Nutzen

Mit Blick auf den Grand Prix am Sonntag (Start 8 Uhr MEZ) sagte Marquez: «Wir haben in den Trainings viele Runden gedreht. Die Verhältnisse im Sprint waren ziemlich anders als in den Sessions davor – es gab Schatten und ein paar feuchte Flecken. Somit war es kein echter Test und brachte auch nicht so viele Infos für die anderen Fahrer. Die Kurve, in der ich gestürzt bin, ist mit dem Asphalt noch ärger am Limit als andere. Wir müssen das ein wenig besser kontrollieren.»

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Willkommen zum Rennwochenende in Sepang
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Foto: Gold & Goose
Willkommen in Sepang
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Marc Márquez
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Francesco Bagnaia
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Franco Morbidelli
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Marc Márquez
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Enea Bastianini & Johann Zarco
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Diogo Moreira
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Marco Bezzecchi
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Jorge Martin
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Maverick Viñales
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Luca Marini
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Der Start des Rennens
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Augusto Fernandez
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Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Regen Flagge
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Iker Lecuona
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Alex Márquez
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Brad Binder
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Fabio Quartararo
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Ai Ogura
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Alex Márquez
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Qualifying - Marc Márquez, Alex Márquez & Pedro Acosta
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Marc Márquez
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Sieger Pedro Acosta
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Zu einer möglichen Operation an der Schulter und dem Rückzug für Doha am nächsten Wochenende sagte Alex: «Wir checken alle Faktoren und werden dann sehen. Ich leide mit der Schulter bereits an den Folgen des Montmelo-Crashs. Ich habe auch eine Injektion erhalten, um die Schmerzen etwas zu reduzieren.»

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