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Alex Marquez (Ducati/6.): «Es war eigentlich ziemlich inakzeptabel!»

Gresini-Fahrer Alex Marquez musste sich im MotoGP-Rennen von Goiania im Finish Ai Ogura geschlagen geben und sprach anschließend auch über die Verhältnisse auf der neuen Rennstrecke im WM-Kalender.

Johannes Orasche
Von

MotoGP

Alex Marquez im Gresini-Spezial-Design
Alex Marquez im Gresini-Spezial-Design
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez im Gresini-Spezial-Design
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Alex Marquez belegte im Hauptrennen der MotoGP bei der Rückkehr nach Brasilien auf dem «Autodromo Internacional de Goiania Ayrton Senna» nach seinem Start von Position 8 am Ende Rang 6. Der Gresini-Ducati-Pilot verlor über die verkürzte Distanz von 23 Runden knapp neun Sekunden auf Sieger Marco Bezzecchi.

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Marquez fuhr nach dem Start auf Position 6 und setzte sich anschließend im Kampf um Platz 5 gegen Pedro Acosta (Red Bull KTM) durch. Im Finish war der Vize-Weltmeister von 2025 jedoch machtlos und verlor noch eine Position an den japanischen Trackhouse-Aprilia-Piloten Ai Ogura.

«Wir haben ein wenig den richtigen Weg gefunden und auch herausgefunden, wie ich das Bike fahren muss. Ich bin einfach besser gefahren, habe mich wohler gefühlt und konnte mich besser verteidigen», kommentierte der Spanier.

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Herausbrechender Asphalt nicht MotoGP-würdig

«Es war kein schlechtes Rennen. Es war aber seltsam – mit der verkürzten Distanz und den Bedingungen.» Marquez berichtete weiter: «Zwischen Kurve 10 und 11 brach der Asphalt auf, mit all den Steinen, die herauskamen. Es war von den Verhältnissen her eigentlich ziemlich inakzeptabel. Aber es ist, wie es ist – wir sind gefahren, und ich denke, es war eine großartige Show. Ogura hat am Ende gegen mich noch einen sehr guten Block-Pass gesetzt.»

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Marquez stellte fest: «Wir müssen einen Schritt nach vorne machen – Aprilia hat in diesem Jahr einen recht großen Fortschritt erzielt. Es sieht so aus, als hätten wir beim Verzögern einige Probleme. Das betrifft meinen Fahrstil. Wir haben in dieser Phase auch einige Ducati-Stürze gesehen. Wir müssen weitermachen und das Potenzial in anderen Bereichen ausschöpfen. Das Bike ist ziemlich ähnlich wie 2025, aber die anderen haben einen Schritt gemacht.»

Alex Marquez rechnet mit kompletter Neuasphaltierung

Zur Infrastruktur in Goiania sagte Marquez: «Ich denke, sie werden die Strecke komplett neu asphaltieren müssen. Die Leute und das Layout der Strecke waren hier aber ziemlich gut.»

«Das Rennen an sich lief nicht schlecht», fasste Marquez zusammen. «Am Samstag hat der Reifen stark nachgelassen, das wussten wir. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben – es war aber nicht ganz einfach. Wir haben einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht.»

Willkommen zum Rennen in Brasilien
Willkommen zum Rennen in Brasilien
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Brasilien
© Gold & Goose

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Dann schilderte er die hektische Phase vor dem Start: «Sie haben meinem Team kurz vor dem Rennen gesagt, dass die Distanz verkürzt wird. Aber die Information kam sehr spät – ich glaube, etwa vier Minuten vor der Aufwärmrunde. Man hätte etwas warten und den Start verschieben können – alle Vorbereitungen für die volle Distanz waren da aber schon abgeschlossen. Der Medium-Reifen war hinten nicht so schlecht. Ich denke, selbst wenn wir noch vom Medium auf den Soft gewechselt hätten, wäre es nicht besser geworden.»

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Pos

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

30:19,760

1:18,654

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,231

1:18,788

27

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+3,780

1:18,856

25

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+4,089

1:18,679

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+8,403

1:18,868

16

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,918

1:19,056

13

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+10,687

1:19,027

10

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+11,359

1:19,061

8

09

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

23

+12,907

1:18,995

7

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

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+16,370

1:19,050

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