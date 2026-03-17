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Alex Marquez (Ducati): Ablenkung mit Lego, Motocross und seinen Hunden

In Thailand erlebte Gresini-Pilot Alex Marquez ein Desaster. Danach war der MotoGP-Vizeweltmeister in seiner spanischen Heimat gut beschäftigt, um sich von dem enttäuschenden Saisonstart abzulenken.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Nach dem Thailand-GP hatte Alex Marquez so einiges zu verarbeiten
Nach dem Thailand-GP hatte Alex Marquez so einiges zu verarbeiten
Foto: Gold & Goose
Nach dem Thailand-GP hatte Alex Marquez so einiges zu verarbeiten
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP-Saison 2025 war für Alex Marquez die mit Abstand stärkste in seiner bisherigen Karriere. Der Bruder von Champion Marc Marquez holte drei Grand-Prix-Siege und drei Sprint-Siege. Insgesamt stand AM73 26-mal auf dem Podest.

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Der Vizeweltmeister war letztes Jahr von Beginn an stark und holte sieben zweite Plätze in Folge (Sprints und Grands Prix). Die ersten beiden schaffte Alex Marquez beim Saisonauftakt in Thailand.

Alex Marquez auf dem Motocross-Bike
Alex Marquez auf dem Motocross-Bike
Foto: Alex Marquez
Alex Marquez auf dem Motocross-Bike
© Alex Marquez

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Im Artikel erwähnt

Seine starken Leistungen brachten dem Gresini-Piloten für 2026 ein Werksmotorrad von Ducati und die direkte Unterstützung des Herstellers aus Borgo Panigale ein. Dieses Jahr hatte der 29-Jährige aber alles andere als einen guten Saisonstart. Im Sprint in Buriram landete er mit über acht Sekunden Rückstand auf Rang 11, im Grand Prix stürzte er und ging ebenfalls leer aus. Da Teamkollege Fermin Aldeguer in Thailand verletzungsbedingt fehlte und Testfahrer Michele Pirro auch nichts ausrichten konnte, reisten Alex Marquez und Gresini Racing mit null Punkten im Gepäck aus Buriram ab.

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Alex und Marc Marquez beim Motocross-Training
Alex und Marc Marquez beim Motocross-Training
Foto: Alex Marquez
Alex und Marc Marquez beim Motocross-Training
© Alex Marquez

Dichtes Programm vor dem Brasilien-GP

Am kommenden Wochenende will Marquez beim Großen Preis von Brasilien einen Neustart machen. Die zweieinhalb Wochen bis zum zweiten Rennwochenende 2026 war der Spanier gut beschäftigt. Er trainierte gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Motocross-Bike, fuhr Fahrrad und verbrachte Zeit mit seiner Freundin und seinen Hunden. Und: er lenkte sich mit Lego von dem missglückten Saisonstart ab. So postete er auf Instagram Bilder davon, wie er ein Lego-Schiff zusammenbaute.

Bauprojekt von Alex Marquez: Eine Lego-Titanic
Bauprojekt von Alex Marquez: Eine Lego-Titanic
Foto: Alex Marquez
Bauprojekt von Alex Marquez: Eine Lego-Titanic
© Alex Marquez

Ob er die Lego-Titanic fertig bauen konnte, ist nicht bekannt. Es wird sich zeigen, ob Alex Marquez bei den beiden Grands Prix in Brasilien und den USA – der Austin-GP findet bereits eine Woche nach den Rennen in Goiania statt – erneut untergeht und deshalb ein neues Bauprojekt in Angriff nimmt.

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