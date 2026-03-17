Alex Marquez (Ducati): Ablenkung mit Lego, Motocross und seinen Hunden

Die MotoGP-Saison 2025 war für Alex Marquez die mit Abstand stärkste in seiner bisherigen Karriere. Der Bruder von Champion Marc Marquez holte drei Grand-Prix-Siege und drei Sprint-Siege. Insgesamt stand AM73 26-mal auf dem Podest.

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Der Vizeweltmeister war letztes Jahr von Beginn an stark und holte sieben zweite Plätze in Folge (Sprints und Grands Prix). Die ersten beiden schaffte Alex Marquez beim Saisonauftakt in Thailand.

Alex Marquez auf dem Motocross-Bike Foto: Alex Marquez Alex Marquez auf dem Motocross-Bike © Alex Marquez

Seine starken Leistungen brachten dem Gresini-Piloten für 2026 ein Werksmotorrad von Ducati und die direkte Unterstützung des Herstellers aus Borgo Panigale ein. Dieses Jahr hatte der 29-Jährige aber alles andere als einen guten Saisonstart. Im Sprint in Buriram landete er mit über acht Sekunden Rückstand auf Rang 11, im Grand Prix stürzte er und ging ebenfalls leer aus. Da Teamkollege Fermin Aldeguer in Thailand verletzungsbedingt fehlte und Testfahrer Michele Pirro auch nichts ausrichten konnte, reisten Alex Marquez und Gresini Racing mit null Punkten im Gepäck aus Buriram ab.

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Alex und Marc Marquez beim Motocross-Training Foto: Alex Marquez Alex und Marc Marquez beim Motocross-Training © Alex Marquez

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Dichtes Programm vor dem Brasilien-GP

Am kommenden Wochenende will Marquez beim Großen Preis von Brasilien einen Neustart machen. Die zweieinhalb Wochen bis zum zweiten Rennwochenende 2026 war der Spanier gut beschäftigt. Er trainierte gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Motocross-Bike, fuhr Fahrrad und verbrachte Zeit mit seiner Freundin und seinen Hunden. Und: er lenkte sich mit Lego von dem missglückten Saisonstart ab. So postete er auf Instagram Bilder davon, wie er ein Lego-Schiff zusammenbaute.

Bauprojekt von Alex Marquez: Eine Lego-Titanic Foto: Alex Marquez Bauprojekt von Alex Marquez: Eine Lego-Titanic © Alex Marquez

Ob er die Lego-Titanic fertig bauen konnte, ist nicht bekannt. Es wird sich zeigen, ob Alex Marquez bei den beiden Grands Prix in Brasilien und den USA – der Austin-GP findet bereits eine Woche nach den Rennen in Goiania statt – erneut untergeht und deshalb ein neues Bauprojekt in Angriff nimmt.

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