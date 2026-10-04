Alex Marquez (Ducati) angefressen: «Fehler, die ich mir nicht leisten kann»

Ein «Tag zum Vergessen» sei der Samstag für Alex Marquez in Motegi gewesen. Zwar qualifizierte er sich auf Rang 5 als zweitbester Pilot auf einer Ducati GP26, doch der missglückte Angriff auf Pedro Acosta in der ersten Runde des Sprintrennens beendete das Samstagsrennen frühzeitig für den Gresini-Piloten. Auch der Grand Prix am Sonntag verlief kaum besser, denn auch die volle Distanz brachte keine Rehabilitation; dem vor dem Rennen Achten der WM-Tabelle das Erreichen der Zielflagge verwehrt.

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Dabei begann das Rennen für den 30-Jährigen positiv: Die erste Runde beendete der Katalane auf dem Platz 4, am Start konnte er Pedro Acosta hinter sich lassen. Dort hielt sich der Pilot aus Cervera auf, bis er in der fünften Runde seine für die Kollision am Samstag eingehandelten beiden Long-Lap-Strafen absaß. Das Absolvieren der ersten Strafe setzte den ehemaligen Moto2-Weltmeister auf den fünften Platz, die zweite spülte ihn zurück auf Rang 8.

Dort hielt sich der jüngere Marquez-Bruder, bis sein dritter Sturz an diesem Wochenende sein Rennen endgültig beendete. Ein frustrierender Crash: «Am Sonntag habe ich im Warm-up und im Rennen insgesamt zwei Fehler gemacht. Die Platzierung ist dabei egal, denn so etwas ist immer enttäuschend!» Der nächstjährige KTM-Pilot beschrieb, wie es zum Sturz kam: «Ich habe meinen Fuß nicht dorthin am Motorrad gesetzt, wo er hingehört. Deshalb habe ich in Schräglage zweimal hoch- anstatt einmal heruntergeschaltet.»

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Die Konsequenz war die entsprechende Reaktion von Marquez’ Arbeitsgerät: «Deshalb bin ich gestürzt, weil das Motorrad in Schräglage nach vorn geschoben hat. Das sind Fehler, die ich mir nicht leisten kann. Schon gar nicht zweimal am selben Tag!» Am Sonntagvormittag im Warm-up war dem Moto3-Weltmeister von 2013 der gleiche Fauxpas unterlaufen und hatte auch da zum Sturz geführt. Durch Nuller in beiden Rennen des Wochenendes verlor Alex Marquez den achten Rang in der Weltmeisterschaftswertung an Francesco Bagnaia.

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