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Alex Marquez (Ducati) zu Aerodynamik: «Wird eine schwere Entscheidung!»

Gresini-Ducati-Ass Alex Marquez hat sich beim MotoGP-Test in Jerez hauptsächlich mit der Aerodynamik beschäftigt. Weshalb er am Sonntag nach seinem GP-Sieg weniger feierte als 2025.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Alex Marquez
Alex Marquez
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez
© Gold & Goose

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Alex Marquez war am Sonntag in Jerez der Mann der Stunde. Der Gresini-Pilot war im Grand Prix der Schnellste auf der Strecke und siegte vor Marco Bezzecchi (Aprilia) und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati). Es war sein zweiter Grand-Prix-Sieg in Folge beim Spanien-GP – der jüngere Bruder von Marc Marquez war auch schon 2025 das Maß aller Dinge auf dem Circuito de Jerez.

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Die Dominanz von Alex Marquez, der am 23. April seinen 30. Geburtstag feierte, setzte sich am Montag beim offiziellen MotoGP-Test fort. Nach drei Stunden war er in der Zeitenliste ganz oben zu finden.

Wie hat AM73 den Sonntagabend nach seinem GP-Sieg verbracht? «Es war eine kleinere Party als letztes Jahr», lächelte er. «Der Test ist dieses Mal wichtiger als letztes Jahr. Es war 2025 auch anders, weil es mein erster MotoGP-Sieg war und da war es schwer, wieder in die Realität zurückzufinden. Dieses Jahr ist es anders. Ich habe zwar gewonnen, bin aber zugleich fokussiert auf den Test.»

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Im Artikel erwähnt

Weshalb ist der Jerez-Test für ihn dieses Jahr so wichtig? «Weil wir in diesem Jahr in den ersten drei Events sehr gelitten haben. Dann kamen wir hierher und waren von Beginn an sehr schnell. Wir hatten einen guten Flow und waren am Sonntag stark», führte der Spanier aus. «In vielen Punkten müssen wir uns noch verbessern. Wir probierten ein anderes Aerodynamik-Paket und weitere Dinge beim Bike aus. Bei der Aero ist es aber schwierig, eine Entscheidung basierend nur auf einer Strecke zu treffen. Jerez ist eine sehr gute Strecke zum Testen, aber wir benötigen eigentlich noch mehr schnelle Kurven. Einige Dinge sind positiv und jetzt nehmen wir viel Arbeit mit nach Hause – Ducati und Gresini müssen einiges analysieren.»

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Fokus auf Aerodynamik

In diesem Jahr hat Alex Marquez zudem das erste Mal ein Werksbike von Ducati zur Verfügung, weshalb er in die Entwicklungsarbeit bei der GP26 noch mehr eingebunden ist. Hat er in Jerez am Montag noch weitere Dinge getestet? «Es waren vor allem die genannten Sachen. Wir haben am Vormittag den Fokus auf die Aerodynamik gelegt, am Nachmittag haben wir weiter daran gearbeitet. Wir werden dann entscheiden, welches Paket besser ist für Le Mans», erklärte er. Ist es dasselbe Paket, dass er bereits in Valencia im November des letzten Jahres und im Februar in Sepang testete? «Es unterscheidet sich geringfügig, schaut euch die Fotos an», schmunzelte Alex Marquez in Richtung der versammelten Journalisten.

Hat Gresini beim Jerez-Test vor allem für den Frankreich-GP, der in zwei Wochen stattfindet, gearbeitet oder an generellen Dingen, die auf die gesamte Saison ausgerichtet sind? «Es waren generelle Dinge – nicht nur für Le Mans, sondern auch für die darauffolgenden Rennen», stellte der Vizeweltmeister klar. «Es wird eine schwere Entscheidung, welches Aerodynamik-Paket besser ist. Wir werden es analysieren und dann eine Entscheidung treffen.»

Die Entscheidung muss gut überlegt sein. Da sich Ducati im Konzessionsrang A befindet, darf der italienische Hersteller während der Saison nur ein Aerodynamik-Update bringen.

Ergebnisse MotoGP, Jerez-Test (13 Uhr):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:36,394 min

2.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,264 sec

3.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,303

4.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,340

5.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,375

6.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,375

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,375

8.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,423

9.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,538

10.

Joan Mir (E)

Honda

+0,583

11.

Luca Marini (I)

Honda

+0,644

12.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,645

13.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,663

14.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,695

15.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,855

16.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,904

17.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,931

18.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+0,932

19.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,189

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,226

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,490

22.

Dani Pedrosa (E)

KTM

+1,617

23.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,708

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2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

101

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

90

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

71

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

66

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

57

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

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Alex Márquez

Alex Márquez

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53

8

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