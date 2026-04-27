Alex Marquez (Ducati) zu Aerodynamik: «Wird eine schwere Entscheidung!»

Alex Marquez war am Sonntag in Jerez der Mann der Stunde. Der Gresini-Pilot war im Grand Prix der Schnellste auf der Strecke und siegte vor Marco Bezzecchi (Aprilia) und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati). Es war sein zweiter Grand-Prix-Sieg in Folge beim Spanien-GP – der jüngere Bruder von Marc Marquez war auch schon 2025 das Maß aller Dinge auf dem Circuito de Jerez.

Werbung

Werbung

Die Dominanz von Alex Marquez, der am 23. April seinen 30. Geburtstag feierte, setzte sich am Montag beim offiziellen MotoGP-Test fort. Nach drei Stunden war er in der Zeitenliste ganz oben zu finden.

Wie hat AM73 den Sonntagabend nach seinem GP-Sieg verbracht? «Es war eine kleinere Party als letztes Jahr», lächelte er. «Der Test ist dieses Mal wichtiger als letztes Jahr. Es war 2025 auch anders, weil es mein erster MotoGP-Sieg war und da war es schwer, wieder in die Realität zurückzufinden. Dieses Jahr ist es anders. Ich habe zwar gewonnen, bin aber zugleich fokussiert auf den Test.»

Weshalb ist der Jerez-Test für ihn dieses Jahr so wichtig? «Weil wir in diesem Jahr in den ersten drei Events sehr gelitten haben. Dann kamen wir hierher und waren von Beginn an sehr schnell. Wir hatten einen guten Flow und waren am Sonntag stark», führte der Spanier aus. «In vielen Punkten müssen wir uns noch verbessern. Wir probierten ein anderes Aerodynamik-Paket und weitere Dinge beim Bike aus. Bei der Aero ist es aber schwierig, eine Entscheidung basierend nur auf einer Strecke zu treffen. Jerez ist eine sehr gute Strecke zum Testen, aber wir benötigen eigentlich noch mehr schnelle Kurven. Einige Dinge sind positiv und jetzt nehmen wir viel Arbeit mit nach Hause – Ducati und Gresini müssen einiges analysieren.»

Werbung

Werbung

Fokus auf Aerodynamik

In diesem Jahr hat Alex Marquez zudem das erste Mal ein Werksbike von Ducati zur Verfügung, weshalb er in die Entwicklungsarbeit bei der GP26 noch mehr eingebunden ist. Hat er in Jerez am Montag noch weitere Dinge getestet? «Es waren vor allem die genannten Sachen. Wir haben am Vormittag den Fokus auf die Aerodynamik gelegt, am Nachmittag haben wir weiter daran gearbeitet. Wir werden dann entscheiden, welches Paket besser ist für Le Mans», erklärte er. Ist es dasselbe Paket, dass er bereits in Valencia im November des letzten Jahres und im Februar in Sepang testete? «Es unterscheidet sich geringfügig, schaut euch die Fotos an», schmunzelte Alex Marquez in Richtung der versammelten Journalisten.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Hat Gresini beim Jerez-Test vor allem für den Frankreich-GP, der in zwei Wochen stattfindet, gearbeitet oder an generellen Dingen, die auf die gesamte Saison ausgerichtet sind? «Es waren generelle Dinge – nicht nur für Le Mans, sondern auch für die darauffolgenden Rennen», stellte der Vizeweltmeister klar. «Es wird eine schwere Entscheidung, welches Aerodynamik-Paket besser ist. Wir werden es analysieren und dann eine Entscheidung treffen.»

Die Entscheidung muss gut überlegt sein. Da sich Ducati im Konzessionsrang A befindet, darf der italienische Hersteller während der Saison nur ein Aerodynamik-Update bringen.

Ergebnisse MotoGP, Jerez-Test (13 Uhr):

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Alex Marquez (E) Ducati 1:36,394 min 2. Johann Zarco (F) Honda +0,264 sec 3. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,303 4. Pedro Acosta (E) KTM +0,340 5. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,375 6. Marco Bezzecchi (I) Aprilia +0,375 7. Raul Fernandez (E) Aprilia +0,375 8. Marc Marquez (E) Ducati +0,423 9. Jorge Martin (E) Aprilia +0,538 10. Joan Mir (E) Honda +0,583 11. Luca Marini (I) Honda +0,644 12. Fermin Aldeguer (E) Ducati +0,645 13. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,663 14. Ai Ogura (J) Aprilia +0,695 15. Enea Bastianini (I) KTM +0,855 16. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,904 17. Brad Binder (ZA) KTM +0,931 18. Jack Miller (AUS) Yamaha +0,932 19. Alex Rins (E) Yamaha +1,189 20. Diogo Moreira (BR) Honda +1,226 21. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha +1,490 22. Dani Pedrosa (E) KTM +1,617 23. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,708

Werbung