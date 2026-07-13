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Gibernau-Design ohne Happy End: Alex Marquez zieht dennoch positives Fazit

Am Sonntag trat Alex Marquez auf dem Sachsenring zum MotoGP-Rennen mit einem Sonderdesign seiner Gresini-Ducati an. Glück brachte es keines, sein Rennen endete im Kiesbett.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Alex Marquez: Die schöne Sonderlackierung brachte ihm kein Glück
Alex Marquez: Die schöne Sonderlackierung brachte ihm kein Glück
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez: Die schöne Sonderlackierung brachte ihm kein Glück
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Es hätte die perfekte Geschichte werden können: Zum 30-Jahr-Jubiläum des Gresini-Teams fuhr Alex Marquez am Sonntag in der Movistar-Lackierung, mit der Sete Gibernau 2003 auf der Gresini-Honda auf dem Sachsenring Valentino Rossi im Zielsprint bezwungen hatte. Nach Platz 2 im Sprint sah es im Rennen nach einer möglichen Wiederholung aus: Alex Marquez folgte seinem Bruder Marc über die ersten Runden auf Rang 2. Doch am Ende der neunten Runde verlor er in Kurve 13 die Kontrolle – die Ducati im Retro-Look landete im Kiesbett.

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Strategie von Alex Marquez ging nach hinten los

Den Sturz nahm Alex Marquez auf seine Kappe. «Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich war an diesen beiden Punkten zu selbstsicher», erklärte er. Auch die Bedingungen spielten eine Rolle: «Das Grip-Niveau war niedriger als sonst, das machte es kniffliger.» Ob Wind eine Rolle gespielt habe, wisse er nicht: «Es war eher mein Fehler.» Im Rennen habe er versucht, den Vorderreifen zu schonen und dem Bruder etwas Raum zu lassen: «Ich habe versucht abzuwarten und den Hinterreifen aufzusparen, aber ich habe die Front zu stark belastet, um die Zeit zurückzuholen, die ich anderswo verlor.»

Auch wenn der Abschluss bitter war, zog Marquez ein positives Fazit am Sachsenring. «Ich bin traurig über diesen Sturz, aber glücklich mit dem gesamten Wochenende. Ich komme von einer Verletzung zurück, und es sieht so aus, als hätten wir den Speed.» Was ihm noch fehle, sei der Rennrhythmus: «Ich brauche mehr Zeit, um dieses Tempo, diese Leistung wirklich anzunehmen. Ich brauche noch etwas, um wieder bei hundert Prozent zu sein.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Foto: Gerhard Schiel
Grid Girls
Grid Girls
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Blick auf die Strecke
Blick auf die Strecke
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Martin und Bagnaia
Martin und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fernández und Ogura
Fernández und Ogura
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Binder und Moreira
Binder und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
© Gerhard Schiel

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Weniger Konstanz im Titelrennen – Bruder Marc und Jorge Martin als Favoriten

Das letzte komplett normale Wochenende sei jenes in Barcelona gewesen – bis zu dem Unfall im Rennen. Das Sachsenring-Wochenende sah er als Fortschritt. Als Ursache für den Sturz im Rennen nannte er die eigene Körperhaltung: «Ich helfe dem Motorrad in den Kurven zu wenig beim Einlenken. Ich bin zu steif auf dem Bike und lege zu viel Gewicht auf die Front.» Nach der Sommerpause, spätestens mit Updates, die in Silverstone kommen sollen, will er wieder voll da sein.

Zum offenen Titelkampf – die Top-5 trennen nur 24 Punkte – äußerte sich der Vizeweltmeister von 2025 als Experte: «Niemand war wirklich konstant, niemand war das ganze Wochenende über da. Es sieht so aus, als sei dieses Jahr offener, weil mehr Fehler gemacht werden. Der Einzige, der zu Saisonbeginn Konstanz gezeigt habe, sei Marco Bezzecchi (Aprilia) gewesen – «leider war er verletzt und hatte in den letzten Rennen nicht viel Glück.» Interessant werde, wer nach der Sommerpause diese Konstanz finde. Marc traut er das ebenso zu wie dem WM-Führenden Jorge Martin (Aprilia): «Er macht nicht viel Lärm, aber er ist da.»

In der WM-Wertung bleibt Alex Marquez nach der Nullnummer am Sonntag mit 87 Punkten Achter.

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Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

09

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Enea Bastianini

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Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

30

+19,140

1:21,905

7

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