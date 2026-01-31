Alex Marquez (Gresini Ducati): «Fehler, einen anderen Weg einzuschlagen»
MotoGP-Vizeweltmeister Alex Marquez aus dem Team Gresini Racing hat 2026 erstmals eine aktuelle Ducati-Werksmaschine zur Verfügung und ist überzeugt, dass er aus gemachten Fehlern lernen kann.
Dass Alex Marquez in der MotoGP-WM 2025 zum größten Widersacher seines übermächtigen Bruders Marc werden würde, hatte vor der Saison kaum jemand erwartet. Der 29-Jährige gewann drei Grands Prix und brauste in den langen Rennen zwölfmal aufs Podium, seine nächsten Verfolger Marco Bezzecchi (Aprilia), Pedro Acosta (KTM) und Pecco Bagnaia (Ducati) hatte der Red-Bull-Athlet aus dem Ducati-Team Gresini Racing meistens im Griff.
Nach so einem Traumjahr ist die Erwartungshaltung vor der am ersten März-Wochenende in Thailand beginnenden Saison 2026 gestiegen. «Mein Winter war gut», grinste Alex Marquez bei der
Es ist klar, dass auch mein Name im Gespräch ist.
Alex Marquez
Erstmals erhält Alex für diese Saison ein aktuelles Werksmotorrad von Ducati, was den Druck zusätzlich erhöht. «Nach dem vergangenen Jahr, in dem ich mit den Spitzenjungs kämpfen konnte, ist es klar, dass auch mein Name im Gespräch ist», hielt der Spanier fest. «Ich will aber versuchen, die Konzentration zu behalten und meine Einstellung nicht zu ändern. Es wäre ein Fehler, einen anderen Weg einzuschlagen und die Saison anders anzugehen. Wir haben alle Zutaten, um es langsam köcheln zu lassen und sämtliches Potenzial aus der Werks-Ducati zu extrahieren.»
Vom Design unterscheidet sich die Gresini-Ducati 2026 nicht wesentlich zum Vorjahresmodell, es gibt etwas mehr schwarze Akzente. «Sehr schön, so sieht das Bike aggressiver aus», schmunzelte Alex. «Es ist gut, die Saison aggressiv anzugehen. So glänzt das Bike zwar weniger, aber wichtiger ist, dass wir auf der Strecke glänzen. Es sieht schnell aus.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach