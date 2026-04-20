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Alex Marquez (Gresini Ducati) feierte seinen 30. Geburtstag im Voraus
MotoGP-Ass Alex Marquez (Ducati) feierte am Wochenende seinen bevorstehenden 30. Geburtstag mit Freunden. Der Spanier will den Schwung in seinen Heim-GP in Jerez mitnehmen.
MotoGP
Alex Marquez feierte seinen 30er mit Gabriela, Bruder Marc und FreundenAlex Marquez feierte seinen 30er mit Gabriela, Bruder Marc und FreundenFoto: Alex Marquez
Alex Marquez feierte seinen 30er mit Gabriela, Bruder Marc und Freunden© Alex Marquez
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Die MotoGP-WM wird am kommenden Wochenende mit dem Europa-Auftakt in Jerez de la Frontera in Andalusien fortgesetzt. Dort wird dann Alex Marquez den 30er-Klub unter den Fahrern erweitern – am 23. April feiert der Gresini-Ducati-Pilot seinen 30. Geburtstag. Der jüngere Bruder von Weltmeister Marc (33) feierte jedoch bereits am vergangenen Sonntag die erste Party.
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Das Fest mit Freunden und deren Partnerinnen wurde vorgefeiert, um dem drohenden Trubel rund um das Jerez-Wochenende ein wenig aus dem Weg zu gehen. Der Vize-Champion wurde dabei von seiner Freundin Gabriela Guzman mit einer Torte überrascht. AM73 war gerührt und genoss die Stimmung. «Es war eine Feier im Vorfeld und in bester Gesellschaft», freute sich der ehemalige Moto3- und Moto2-Weltmeister. Feier mit Bruder Marc und Freunden Zelebriert wurde das private Vor-Geburtstagsfest im Garten der eigenen Bleibe in der Wahlheimat in Madrid. Dort waren etwa 15 Freunde mit dabei, als Alex Marquez die Kerzen auf der Torte ausblies – auch Bruder Marc mit Partnerin Gemma. Bewirtet wurde die Gesellschaft von einem Catering-Service mit Tapas, dazu gab es Steaks – die Lieblingsspeise der Marquez-Brüder. Für den Jubilar wurden auch nette Filmchen und Foto-Collagen erstellt, die gemeinsam bestaunt wurden.
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Die Familienfeier zum 30er wird dann nach dem Jerez-Trubel nachgeholt. Fakt ist: auf dem Circuito de Jerez Ángel Nieto steht eine knifflige Aufgabe bevor. Spannend: Mit Alex Marquez gibt es in der MotoGP-WM bereits acht Fahrer, die eine «3» vorne stehen haben. Marquez muss, wie die anderen Ducati-Asse außer Fabio Di Giannantonio, in der Saison 2026 noch in die Spur finden. Es gilt, die zuletzt klar herrschende Aprilia-Dominanz zu brechen. Für 2027 könnte der Weg des Spaniers ins Werksteam von Red Bull KTM führen.
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