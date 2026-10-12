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Alex Marquez (Gresini) spielte in der dritten Reihe – und gewann trotzdem

Vor gut einer Woche erlebte Gresini-Pilot Alex Marquez ein miserables MotoGP-Wochenende mit Schrott, schlechter Laune und null Punkten. Die Rennen auf Lombok meisterte der Vizeweltmeister.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Alex Marquez (7.) vor Fabio Di Giannantonio
Alex Marquez (7.) vor Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold and Goose
Alex Marquez (7.) vor Fabio Di Giannantonio
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Trotz traumhafter Erinnerungen an Motegi – 2025 ging dort mit den Marquez-Brüdern und Pecco Bagnaia die ultimative Ducati-WM-Party über die Bühne – lief es vor einer mehr als nur unbefriedigend. Trotz guter Ausgangslage mit Startplatz 5 musste sich der Vizeweltmeister nach seinem Sprint-Abräumer gegen Pedro Acosta und (seinen zukünftigen Teamkollegen) Fabio Di Giannantonio «amateurhaftes Verhalten» vorwerfen lassen. Alex Marquez zog die Strafe – und stürzte im Japan-GP erneut. Für Mandalika war also ein Neustart angesetzt.

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Der gelang, zumindest was die Rennen anging. Als es um den besten Speed und damit die Startplätze ging, spielte Marquez anders als im vergangenen Jahr nur in der dritten Reihe. «AM73» brachte im Gegensatz zum Bruder und Diggia keine Top-Zeiten hin. «Die Qualifikation war nicht gerade schön – aber immerhin gab es keinen Crash», so der Spanier.

Immerhin reichte es, wenn auch knapp, direkt ins Q2. Dort das gleiche Bild: keinen Fehler, aber kein Vertrauen für eine Zeit in einer der ersten beiden Reihen. Neben Pedro Acosta fand sich der Vize-Champ auf Platz 8 wieder. Im Sprint machte Alex Marquez aus eigener Kraft keine Plätze gut, profitierte aber vom Aprilia-Debakel und einer Long-Lap von Pedro Acosta – es wurde Platz 5. Damit waren zur allgemeinen Verwunderung drei Ducati in den Top-5.

Im Artikel erwähnt

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Beim Großen Preis von Indonesien wandte der jüngere Marquez die selbe Überlebensstrategie an. Der Gresini-Pilot berichtete: «Ich habe von Anfang an gewusst, wie hart der GP mit 27 Runden sein würde. Wir haben alles daran gesetzt, einen großen Einbruch zu verhindern und dieses Wochenende zu überleben. Die meiste Zeit haben wir uns damit beschäftigt, den Medium-Reifen so zu nutzen, dass ich ohne Kollaps in Sachen Haftung durchfahren kann. Das hat aber nur zum Teil funktioniert. Lange ging es gut, aber am Ende hat es mich doch noch erwischt. Es war ziemlich gleich wie beim Rennen in Silverstone.»

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Doch noch schlimmer erging es Fabio Di Giannantonio, der von Alex Marquez noch vor dessen eigentlich Problemen im Finale geschnupft wurde. Die Hitzeschlacht endete mit Platz 7 und nur sechs Sekunden hinter Sprint-Sieger Marc. Was nicht berauschend klingt, war ein Erfolg auf der ganzen Linie. Mit dem unscheinbaren Auftritt in der dritten Reihe verbesserte sich Alex Marquez auf Rang 8 – auch weil Pecco Bagnaia diesmal im wichtigen GP-Rennen zu Boden ging. Das gleiche Missgeschick unterlief auch Teamkollege und Vorjahressieger Fermin Aldeguer. Der Youngster brach sich zu allem Überfluss die rechte Hand.

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
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Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

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Fahrer
Team
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Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

27

+21,111

1:30,593

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