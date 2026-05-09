Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Alex Marquez: Identische Rundenzeit wie Bagnaia, mit anderer Aerodynamik

Vizeweltmeister Alex Marquez hielt sich in Le Mans bislang nur scheinbar im Hintergrund. Am Ende fand sich «AM73» in unmittelbarer Nähe zur Bestzeit und auf Augenhöhe mit Pecco Bagnaia wieder.

MotoGP

Alex Marquez: Schneller als Bruder Marc
Alex Marquez: Schneller als Bruder Marc
Foto: Gold and Goose
Alex Marquez: Schneller als Bruder Marc
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez rückt in Le Mans mit dem technischen Letztstand von Ducati Corse aus. Interessant wie außergewöhnlich: Corse-Manager Davide Tardozzi verriet während des wichtigen Zeittrainings, dass sich im Ducati-Lager nur Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio für das neu entwickelte Aero-Paket der GP26 entschieden haben. Die eigentlichen Stars des Projekts aus Bologna – Weltmeister Marc Marquez und Francesco Bagnaia – entschieden sich dagegen und werden mit bekannten Aero-Lösungen aus 2025 in die nächsten Wettfahrten gehen.

Werbung

Werbung

Umso bemerkenswerter: Am Ende des einstündigen Zeittrainings waren Alex Marquez und Pecco Bagnaia mit den verschiedenen Spezifikationen identisch schnell. Für beide Piloten wurde eine 1:30,045 min notiert. Alex Marquez fuhr damit als Vierter sicher ins Q2. Zugleich war der Spanier damit rund zwei Zehntel schneller als im Vorjahr, während die Spitzenzeit des Bruders aus dem Zeittraining 2025 nicht verbessert wurde. Insgesamt rückte das Feld enger zusammen. Zur Bestmarke von Volksheld Johann fehlten 0,138 sec.

Fand im Zeittraining von Le Mans Speed für Platz 4: Alex Marquez
Fand im Zeittraining von Le Mans Speed für Platz 4: Alex Marquez
Foto: Gold and Goose
Fand im Zeittraining von Le Mans Speed für Platz 4: Alex Marquez
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Noch höheren Stellenwert bekommen die Zeiten des Gresini-Piloten mit den Aussagen des Piloten – der haderte mit der Piste: «Also – besser ist die Strecke in meinen Augen nicht. Die Haftung ist etwas schlechter als im Vorjahr. Möglich, dass sich das aber noch verbessert. Ich habe das Gefühl, hier war zuletzt extrem viel Betrieb auf der Piste, auch mit Autos, entsprechend ist der Zustand.»

Werbung

Werbung

Alex Marquez weiter und Blick auf das anstehende Qualifying: «Unser Speed ist in Ordnung und ich hoffe, dass wir damit einen Platz in den ersten beiden Reihen erwischen. Das wäre wirklich wichtig – auch weil sich mit Regen am Sonntag vieles ändern kann. Es wird ab jetzt auf volle Konzentration ankommen.»

Marquez, der nach einem sehr durchwachsenen Saisonstart vor dem Sprint in Le Mans einen Zähler hinter Raul Fernandez und vier Punkte hinter Bruder Marc auf Rang 7 liegt, ist zudem kein allzu großer Fan der Piste: «Das Layout von Le Mans passt nicht so gut zu meinem Stil. Ich habe hier Probleme mit dem Einlenken, aber auch die Haftung ist nicht gut. Vor allem im ersten Training hatte ich damit zu kämpfen.» Klagen auf hohem Niveau: Im FP1 fehlten dem Sieger des letzten GP-Rennens vor knapp zwei Wochen in Jerez auf Platz 7 weniger als eine halbe Sekunde auf die Bestzeit. Mit «AM73» wird zu rechnen sein.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

02

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

05

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

06

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

07

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

08

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

09

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

10

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM