Alex Marquez (Ducati): Geführt, verpokert – und den höchsten Preis bezahlt

Vom Start weg führte Polesetter Marc Marquez (Ducati Lenovo) den Jerez-Sprint sechs Runden lang an, dann übernahm sein Bruder Alex mit einem beherzten Manöver Platz 1. Was eine Triumphfahrt vor großer Kulisse für Alex hätte werden können, endete im Chaos. Als der Regen einsetzte, pokerte er zu hoch, blieb eine Runde zu lange auf Slicks draußen und stürzte fast ohne Schräglage beim Einbiegen in die Kurve.

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Während Marc Marquez den Sprint in Andalusien gewann, obwohl auch er einmal ausgerutscht war und anschließend alles richtig machte, ging Alex leer aus und liegt in der Gesamtwertung als Vizeweltmeister des Vorjahres mit 28 Punkten lediglich auf dem neunten Rang.

Kleiner Fehler mit riesiger Wirkung

«Das Wetter war unvorhersehbar, ich plante, in dieser Runde an die Box zu fahren», ärgerte sich Alex. «Perfekt wäre gewesen, wenn ich das schon eine Runde zuvor gemacht hätte. Dann unterlief mir ein kleiner Fehler – es war zu nass für die Slicks. Aber ich muss nach vorne blicken. Meine Pace im Trockenen war sehr gut, am Sonntag habe ich eine großartige Möglichkeit.»

«Dieses Rennen war nicht wie andere Flag-to-Flag-Rennen, das war reines Glückspiel», betonte der 30-Jährige aus dem Team BK8 Gresini Ducati. «Zu Beginn konnte ich mein Potenzial zeigen, ich war schnell und überholte. In Montmelo bin ich auch mal im Sprint gestürzt und habe am nächsten Tag gewonnen – so muss ich das angehen.»

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Bei seinem Sturz hatte der Jüngere der Marquez-Brüder Glück und kam mit leichten Prellungen und Schürfwunden davon.