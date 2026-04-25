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Alex Marquez (Ducati): Geführt, verpokert – und den höchsten Preis bezahlt

Ohne einsetzenden Regen hätte Alex Marquez den MotoGP-Sprint auf dem Circuito de Jerez wahrscheinlich gewonnen. Der Spanier traf eine falsche Entscheidung und endete mit leichten Blessuren im Kies.

Ivo Schützbach
Von

MotoGP

Alex Marquez fuhr bravourös – bis der Regen kam
Alex Marquez fuhr bravourös – bis der Regen kam
Foto: gold & goose
Alex Marquez fuhr bravourös – bis der Regen kam
© gold & goose

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Vom Start weg führte Polesetter Marc Marquez (Ducati Lenovo) den Jerez-Sprint sechs Runden lang an, dann übernahm sein Bruder Alex mit einem beherzten Manöver Platz 1. Was eine Triumphfahrt vor großer Kulisse für Alex hätte werden können, endete im Chaos. Als der Regen einsetzte, pokerte er zu hoch, blieb eine Runde zu lange auf Slicks draußen und stürzte fast ohne Schräglage beim Einbiegen in die Kurve.

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Während Marc Marquez den Sprint in Andalusien gewann, obwohl auch er einmal ausgerutscht war und anschließend alles richtig machte, ging Alex leer aus und liegt in der Gesamtwertung als Vizeweltmeister des Vorjahres mit 28 Punkten lediglich auf dem neunten Rang.

Kleiner Fehler mit riesiger Wirkung

«Das Wetter war unvorhersehbar, ich plante, in dieser Runde an die Box zu fahren», ärgerte sich Alex. «Perfekt wäre gewesen, wenn ich das schon eine Runde zuvor gemacht hätte. Dann unterlief mir ein kleiner Fehler – es war zu nass für die Slicks. Aber ich muss nach vorne blicken. Meine Pace im Trockenen war sehr gut, am Sonntag habe ich eine großartige Möglichkeit.»

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«Dieses Rennen war nicht wie andere Flag-to-Flag-Rennen, das war reines Glückspiel», betonte der 30-Jährige aus dem Team BK8 Gresini Ducati. «Zu Beginn konnte ich mein Potenzial zeigen, ich war schnell und überholte. In Montmelo bin ich auch mal im Sprint gestürzt und habe am nächsten Tag gewonnen – so muss ich das angehen.»

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Bei seinem Sturz hatte der Jüngere der Marquez-Brüder Glück und kam mit leichten Prellungen und Schürfwunden davon.

Willkommen zum Rennwochenende in Jerez
Willkommen zum Rennwochenende in Jerez
Foto: Gold and Goose
Fans
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Foto: Gold and Goose
Fabio Quartararo
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Foto: Gold and Goose
Safety-Car
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Marc Márquez & Francesco Bagnaia
Marc Márquez & Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Jack Miller
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Diogo Moreira
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Marc Márquez & Alex Márquez
Marc Márquez & Alex Márquez
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Fabio di Giannantonio
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Joan Mir
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Toprak Razgatlioglu
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Fermin Aldeguer
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Francesco Bagnaia
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Pedro Acosta
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Johann Zarco
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Marc Márquez
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Alex Márquez
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Luca Marini
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Raúl Fernández
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Alex Márquez
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Pedro Acosta & Brad Binder
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Jack Miller
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Marc Márquez
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Qualifying - Johann Zarco, Marc Márquez & Fabio di Giannantonio
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Foto: Gold and Goose
Franco Morbidelli
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Francesco Bagnaia
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Marc Márquez
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Sprint - Francesco Bagnaia, Marc Márquez & Franco Morbidelli
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Willkommen zum Rennwochenende in Jerez
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