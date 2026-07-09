Alex Marquez über KTM-Wechsel: «Ducati war voll auf Pedro fokussiert»

Nach drei verpassten Grands Prix infolge eines schweren Sturzes in Barcelona feierte Alex Marquez in Assen sein Renn-Comeback. In Brünn zog er sich vorzeitig zurück, in Assen fuhr der jüngere Marquez-Bruder auf Rang 5. Auf dem Sachsenring geht der WM-Neunte als einziger Gresini-Pilot an den Start: Teamkollege Fermin Aldeguer laboriert nach seinem Assen-Crash an einem gebrochenen Brustwirbel und fehlt bis nach der Sommerpause. Einen Ersatzfahrer setzt Gresini in Deutschland nicht ein. In den vergangenen beiden Jahren fuhr Alex Marquez auf dem Sachsenring auf das Podium.

Werbung

Werbung

Körperlich fühlt sich der Spanier von Tag zu Tag besser. «Auf der Knochenseite ist alles verheilt. Ich kann dieses Wochenende also mehr Risiko gehen und es normal angehen. Bei der Kraft fehlt mir noch etwas, aber es wird täglich besser», äußerte sich der Spanier zu seinem Gesundheitszustand. Der Sachsenring mit seinem speziellen Layout komme ihm dabei entgegen: «Ich habe hier nicht diese schnellen Richtungswechsel wie in Assen, die für mich schwierig waren. Man braucht keine aggressive Kraft.»

Warum wechselt Alex Marquez von Ducati zu KTM?

Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt vor allem seine Zukunfts-Entscheidung: Nach vier gemeinsamen Jahren verlässt Alex Marquez Gresini und fährt 2027 im KTM-Werksteam. «Ich bin aufgeregt. Nach der Vizemeisterschaft im letzten Jahr habe ich versucht, die Chance auf ein Werksteam zu bekommen», erklärte er.

Als die Gespräche mit KTM begannen, sei er auf ein Team gestoßen, das von ihm überzeugt gewesen sei und ihm alles gezeigt habe – die Leidenschaft, die ein Fahrer für Erfolg brauche, erklärte Marquez. «Es war keine einfache Entscheidung», gab er offen zu. Team-Besitzerin Nadia Padovani sowie Team-Manager Michele Masini seien vom ersten Tag der KTM-Gespräche eingeweiht gewesen. «Ich habe Nadia versprochen: Wenn jemand kommt, erkläre ich es ihr zuerst.» Unterschrieben wurde der Vertrag bereits vor einigen Monaten, bevor er offiziell publik wurde, nachdem das neue Concorde-Agreement zwischen den Herstellern und MSEG unterschrieben wurde.

Werbung

Werbung

Entscheidend war der Werksvertrag. «Du bist zwar in einem Satellitenteam, aber du hast den Werksvertrag. Gerade letztes Jahr konnte das Motorrad vom ersten bis zum dritten Rennen komplett anders sein. Genau deshalb war mir ein Werksteam so wichtig.»

Kein Angebot von Ducati – dort setzt man auf Acosta

Auf die Frage, ob ihn das fehlende Ducati-Angebot überrascht habe, reagierte Marquez gelassen. Ihm war bewusst, dass das Werksteam ein besonderes Augenmerk auf KTM-Ass Pedro Acosta gelegt hatte. «Sie waren voll darauf fokussiert, Pedro zu verpflichten. Das akzeptiere ich, das ist normal. Pedro ist der künftige MotoGP-Champion, er ist jung – ich bin schon 30 und in einer anderen Situation.» Vielleicht wäre bei längerem Warten doch noch ein Angebot gekommen, räumte er ein. «Aber ich wollte das hier, ich war überzeugt.» Geholfen habe, dass er viele Leute im KTM-Projekt kenne, die früher oder mit ihm gearbeitet hätten: ein paar Anrufe – und die Entscheidung stand.

Im KTM-Werksteam trifft Alex Marquez kommendes Jahr wieder auf Fabio Di Giannantonio, mit dem er 2023 schon bei Gresini Teamkollege war. Große Emotionen wecke das nicht: «Für mich ändert das nichts. Wir kommen beide von Ducati, das Feedback dürfte ähnlich sein.»