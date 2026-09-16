Alex Marquez über seinen Wechsel zu KTM: «Ich glaube an das Projekt!»

Bei der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» stand am Montagabend bei ServusTV der Motorsport im Mittelpunkt. Unter den hochkarätigen Gästen waren neben den Formel 1-Experten Hans-Joachim Stuck und Patrick Friesacher auch die MotoGP-Asse Alex Marquez (Gresini Ducati) und Brad Binder (Red Bull KTM). KTM-Rennchef Pit Beirer war ebenfalls dabei.

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Über seine Zukunft bei KTM und die Entscheidung für Orange sagte Marquez: «Das war relativ klar, als ich mit Pit das erste Gespräch geführt habe. Sie waren sehr entschlossen, dass sie mich haben wollen. Es war ein sehr guter Moment für mich in der Karriere, um wieder in einem Werksteam zu sein.»

Der zweifache Weltmeister (Moto3 und Moto2) schätzt die Entschlossenheit beim KTM-Projekt in der MotoGP: «Sie wollen den Titel und ich glaube an das Projekt. Ich glaube auch, dass es die richtigen Leute sind. Es gibt 2027 neue Bikes, ein neues Konzept und neue Leute. Ich werde alles geben, um da mitzuhelfen.»

Zum laufenden MotoGP-WM-Fight gab Alex Marquez zu bedenken: «Alle reden über Jorge Martin und Marc, aber auch Pedro hat schon viele Punkte. Der ist wirklich auch gut im Rennen und er spielt das Spiel richtig gut.»

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Alex Marquez über Platz 2 in Misano: «Das war wirklich wichtig für mich!»

Auch der Horror-Crash in Barcelona Mitte Mai war im Hangar-7 ein Thema. Damals wurde Alex in einen schweren Auffahrunfall verwickelt. Der Vize-Weltmeister verlor durch die folgende Verletzungspause seine WM-Chancen: «Ich erhole mich immer noch davon, es war wirklich nicht leicht. Es passierte zu einem kritischen Zeitpunkt – ich hatte ja davor in Jerez gewonnen. Alles war super positiv.»

«Später kam ich dann zurück und konnte dann wieder jeden Tag ein wenig besser performen», führte Alex Marquez weiter aus. «Ich habe dann jedes Rennen weniger Fehler gemacht. Am Sonntag erstmals wieder auf dem Podium zu stehen nach dem Sturz – das war wirklich wichtig für mich! Ich hoffe, dass ich in dieser Saison noch mindestens einen Sieg holen kann. Ich will auf jeden Fall versuchen, weiter zu lernen.»