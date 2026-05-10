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Le Mans-Schrott: Alex Marquez machte das MotoGP-Familien-Debakel komplett

Beim MotoGP-Rennen in Le Mans stürzte Alex Marquez eingangs der zweiten Runde. Trotzdem sieht er Ducati gegenüber Aprilia verbessert. «AM73» freut sich, schnell wieder auf die GP26 steigen zu können.

Philippe Soutter

Von

MotoGP

Alex Marquez flog in Runde 2 von der Gresini-Ducati
Alex Marquez flog in Runde 2 von der Gresini-Ducati
Foto: Gold and Goose
Alex Marquez flog in Runde 2 von der Gresini-Ducati
© Gold and Goose

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Die ersten Bilder nach dem Sturz in der Kurven-Kombi 3 und 4 auf dem Circuit Bugatti in Le Mans ließen Schlimmes erahnen. Nach dem brutalen Crash von MM93 war einen Moment zu befürchten, dass sie die Gebrüder Márquez gleich gemeinsam ins Krankenhaus würden einchecken können. «Ich bin mir zwar mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen, doch halb so schlimm», gab der Vize-Weltmeister nach dem Rennen entwarnend zu Protokoll.

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«Darum ist es besonders wichtig, dass ich in einigen Tagen in Barcelona bereits wieder auf die Ducati steigen kann», ergänzte der Gresini-Pilot. «Nach so einem dummen Sturz ist das wichtig für das Selbstvertrauen». Wieso er zu Fall gekommen war, konnte er nicht genau erklären. «Das Bike begann unstabil zu werden und plötzlich lag ich.» Ob die veränderten Streckenbedingungen schuld am Desaster waren, könne er nicht sagen. «Wie soll ich das nach einer Runde und drei, vier Kurven beurteilen könne», schmunzelte er auf entsprechende Nachfrage. Allerdings hatte er bereits nach dem Qualifying freimütig gestanden, dass das Layout der französischen Strecke nicht besonders gut zu seinem Fahrstil passt.

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Im WM-Klassement finden sich die Gebrüder Marquez aktuell auf den Rängen sieben (Marc: 57 Punkte) und acht (Alex 55 Punkte). Dies, nachdem sie in der Vorsaison noch sämtliche Gegner in Grund und Boden gefahren hatten. Der Rückstand der beiden Desmosedici-GP26-Reiter auf WM-Leader Marco Bezzecchi ist bereits beträchtlich: der Aprilia-Fahrer aus Rimini hat bereits mehr als Doppelte an Punkten auf seinem Konto.

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Gross beunruhigen lässt sich Alex Marquez von derartigen Rechenübungen allerdings nicht. «Vor zwei Wochen habe ich noch den GP in Jerez gewonnen. Klar sah Aprilia hier in Le Mans sehr gut aus. Aber das kann auch immer mit den Witterungsverhältnissen zusammenhängen. Ich glaube Ducati hat generell eher aufgeholt.» Er sei für das Rennen auf dem Circuit de Catalunya optimistisch, dass man dort um den Sieg fahren könne. Da darf man gespannt sein: Denn auch die Low-Grip-Rennstrecke in Barcelona gilt als Aprilia-freundlich.

Willkommen zum Rennen in Le Mans
Willkommen zum Rennen in Le Mans
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger
Jonas Folger
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin und Di Giannantonio
Martin und Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
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Johann Zarco
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Pedro Acosta
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Jorge Martin gewinnt das Rennen
Jorge Martin gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Bezzecchi, Martin, Ogura
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Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Willkommen zum Rennen in Le Mans
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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+2,851

1:31,385

13

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,991

1:31,322

17

06

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+7,756

1:31,563

15

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

27

+12,497

1:31,566

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+14,903

1:31,597

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

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