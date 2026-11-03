Alex Marquez operiert: Es ging um Platten, Schrauben, Drähte, Schleimbeutel
MotoGP-Vizeweltmeister Alex Marquez (Gresini Ducati) liegt nach einer durchwachsenen Saison nur auf dem achten Gesamtrang. Das erleichterte ihm die Entscheidung zu einer Schulter- und Hand-OP.
Nach der Traumsaison 2025, die mit Platz 2 in der Weltmeisterschaft hinter seinem Bruder Marc endete, erlebt Alex Marquez ein schwieriges Jahr 2026. Nach den Rennen in Malaysia am vergangenen Wochenende hat der Spanier als Achter 197 Punkte auf dem Konto, zum vor ihm platzierten Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) fehlen 39.
Im Sepang-Sprint ist Alex Marquez in Führung liegend gestürzt, im Grand Prix wurde er hinter Marc und Pedro Acosta (Red Bull KTM) Dritter. Der 30-Jährige war schnell unterwegs, entsprechend überrascht waren alle, als er mitteilte, dass er sich am Montag in Spanien an der seit Mitte Mai
Alex Marquez bekam einen umfangreichen Service
«Ich wurde im Hospital Ruber Internacional in Madrid von Dr. Samuel Antuna und seinem medizinischen Team operiert, dabei wurden die Platten und Fixierungselemente entfernt, die ich am Schlüsselbein und in der Hand hatte», teilte Alex Marquez über seine Social-Media-Kanäle mit. «Zudem wurde ein kleiner Schleimbeutel an der Schulter entfernt, der dazu dient, Reibung zwischen den Sehnen und dem Gelenk zu verhindern. Dieser letzte Eingriff erfolgte arthroskopisch, also minimalinvasiv. Die Operation verlief ohne Komplikationen, nun beginnt meine Genesung zu Hause.»
Alex Marquez wird in Katar am kommenden Wochenende fehlen, er plant seine Rückkehr für den Grand Prix von Portugal vom 20.–22. November in Portimao. Eine Woche später folgt das Saisonfinale in Valencia.
In Katar kommt bei Gresini erneut Iker Lecuona zum Einsatz. Der Superbike-Vizeweltmeister
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach