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Alex Marquez operiert: Es ging um Platten, Schrauben, Drähte, Schleimbeutel

MotoGP-Vizeweltmeister Alex Marquez (Gresini Ducati) liegt nach einer durchwachsenen Saison nur auf dem achten Gesamtrang. Das erleichterte ihm die Entscheidung zu einer Schulter- und Hand-OP.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Alex Marquez ist operiert
Alex Marquez ist operiert
Foto: alex marquez
Alex Marquez ist operiert
© alex marquez

Im Artikel erwähnt

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Nach der Traumsaison 2025, die mit Platz 2 in der Weltmeisterschaft hinter seinem Bruder Marc endete, erlebt Alex Marquez ein schwieriges Jahr 2026. Nach den Rennen in Malaysia am vergangenen Wochenende hat der Spanier als Achter 197 Punkte auf dem Konto, zum vor ihm platzierten Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) fehlen 39.

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Im Sepang-Sprint ist Alex Marquez in Führung liegend gestürzt, im Grand Prix wurde er hinter Marc und Pedro Acosta (Red Bull KTM) Dritter. Der 30-Jährige war schnell unterwegs, entsprechend überrascht waren alle, als er mitteilte, dass er sich am Montag in Spanien an der seit Mitte Mai lädierten rechten Schulter operieren lassen würde. «Es ging nicht mehr anders», unterstrich Alex. «Seit meinem Crash in Barcelona hatte ich Probleme. Es hat sich gezeigt, dass drei Rennen in Folge zu viel für mich sind und dass jetzt der Moment gekommen ist, um einzugreifen.»

Alex Marquez bekam einen umfangreichen Service

«Ich wurde im Hospital Ruber Internacional in Madrid von Dr. Samuel Antuna und seinem medizinischen Team operiert, dabei wurden die Platten und Fixierungselemente entfernt, die ich am Schlüsselbein und in der Hand hatte», teilte Alex Marquez über seine Social-Media-Kanäle mit. «Zudem wurde ein kleiner Schleimbeutel an der Schulter entfernt, der dazu dient, Reibung zwischen den Sehnen und dem Gelenk zu verhindern. Dieser letzte Eingriff erfolgte arthroskopisch, also minimalinvasiv. Die Operation verlief ohne Komplikationen, nun beginnt meine Genesung zu Hause.»

Im Artikel erwähnt

Alex Marquez wird in Katar am kommenden Wochenende fehlen, er plant seine Rückkehr für den Grand Prix von Portugal vom 20.–22. November in Portimao. Eine Woche später folgt das Saisonfinale in Valencia.

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In Katar kommt bei Gresini erneut Iker Lecuona zum Einsatz. Der Superbike-Vizeweltmeister sprang in Sepang zum wiederholten Mal für den verletzten Fermin Aldeguer ein. Sollte der Youngster bei den Wüstenrennen wieder dabei sein, fährt Lecuona statt Alex Marquez.

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Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Pecco Bagnaia und Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Fabio Quartararo
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Pedro Acosta
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Start des Rennens
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Enea Bastianini
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Marc Márquez
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Fabio Di'Giannantonio
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Alex Márquez
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Marco Bezzecchi
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Fabio Quartararo
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Brad Binder
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Marc Márquez
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Alex Márquez
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Ai Ogura und Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Marc Márquez und Team
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
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Sieger Marc Márquez
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