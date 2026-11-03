Alex Marquez operiert: Es ging um Platten, Schrauben, Drähte, Schleimbeutel

Nach der Traumsaison 2025, die mit Platz 2 in der Weltmeisterschaft hinter seinem Bruder Marc endete, erlebt Alex Marquez ein schwieriges Jahr 2026. Nach den Rennen in Malaysia am vergangenen Wochenende hat der Spanier als Achter 197 Punkte auf dem Konto, zum vor ihm platzierten Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) fehlen 39.

Werbung

Werbung

Im Sepang-Sprint ist Alex Marquez in Führung liegend gestürzt, im Grand Prix wurde er hinter Marc und Pedro Acosta (Red Bull KTM) Dritter. Der 30-Jährige war schnell unterwegs, entsprechend überrascht waren alle, als er mitteilte, dass er sich am Montag in Spanien an der seit Mitte Mai lädierten rechten Schulter operieren lassen würde . «Es ging nicht mehr anders», unterstrich Alex. «Seit meinem Crash in Barcelona hatte ich Probleme. Es hat sich gezeigt, dass drei Rennen in Folge zu viel für mich sind und dass jetzt der Moment gekommen ist, um einzugreifen.»

Alex Marquez bekam einen umfangreichen Service

«Ich wurde im Hospital Ruber Internacional in Madrid von Dr. Samuel Antuna und seinem medizinischen Team operiert, dabei wurden die Platten und Fixierungselemente entfernt, die ich am Schlüsselbein und in der Hand hatte», teilte Alex Marquez über seine Social-Media-Kanäle mit. «Zudem wurde ein kleiner Schleimbeutel an der Schulter entfernt, der dazu dient, Reibung zwischen den Sehnen und dem Gelenk zu verhindern. Dieser letzte Eingriff erfolgte arthroskopisch, also minimalinvasiv. Die Operation verlief ohne Komplikationen, nun beginnt meine Genesung zu Hause.»

Alex Marquez wird in Katar am kommenden Wochenende fehlen, er plant seine Rückkehr für den Grand Prix von Portugal vom 20.–22. November in Portimao. Eine Woche später folgt das Saisonfinale in Valencia.

Werbung

Werbung

In Katar kommt bei Gresini erneut Iker Lecuona zum Einsatz. Der Superbike-Vizeweltmeister sprang in Sepang zum wiederholten Mal für den verletzten Fermin Aldeguer ein . Sollte der Youngster bei den Wüstenrennen wieder dabei sein, fährt Lecuona statt Alex Marquez.