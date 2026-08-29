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Alex Marquez: Sprint-Podium «wichtig nach der Verletzung»

Alex Marquez fuhr vor heimischem Publikum im Sprintrennen von Aragon souverän auf Platz 2 hinter Bruder Marc. Das Podium bestätigt die aufsteigende Formkurve des Gresini-Piloten.

MotoGP

Alex Marquez wurde im Aragon-Sprint starker Zweiter
Alex Marquez wurde im Aragon-Sprint starker Zweiter
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez wurde im Aragon-Sprint starker Zweiter
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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«Ich liebe es, vor unserem heimischen Publikum zu fahren, und bin froh, dass wir insgesamt vier Heimrennen haben!» Mit diesen Worten wandte sich Alex Marquez nach dem MotoGP-Sprint in Aragon an die spanischen Fans. Wenige Momente zuvor hatten diese das Brüderpaar mit «Marquez»-Sprechchören auf der Bühne empfangen.

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Der Gresini-Pilot hatte sich im Sprint hinter Bruder Marc den zweiten Platz gesichert. Das entscheidende Manöver setzte der Spanier bereits nach wenigen Metern. Während Marc Marquez Polesetter Marco Bezzecchi in Kurve 1 innen die Führung entriss, nutzte Alex die Situation und schob sich außen ebenfalls am Aprilia-Piloten vorbei.

Damit lag der 30-Jährige bereits nach der ersten Kurve auf Position 2 – ein Ergebnis, das bis zum Zieleinlauf nicht mehr ernsthaft in Gefahr geriet. Schon am Freitag hatte sich Marquez mit Platz 2 im Zeittraining stark präsentiert, im Qualifying am Samstagvormittag sicherte er sich den dritten Startplatz. «Das ganze Wochenende lief bisher gut, auch wenn das wichtigste Rennen erst am Sonntag ist.»

Im Artikel erwähnt

Alex Marquez hielt sich bis zur Zielflagge vor Marco Bezzecchi
Alex Marquez hielt sich bis zur Zielflagge vor Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Alex Marquez hielt sich bis zur Zielflagge vor Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

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Hoher emotionaler Wert für Alex Marquez

Für Marquez hatte das Sprint-Podium auch emotional einen hohen Stellenwert, denn nach seiner jüngsten Verletzungspause befindet sich der Spanier weiterhin auf dem Weg zurück zu alter Stärke. «Dieser zweite Platz ist sehr wichtig für mich nach der Verletzung. Schon in Silverstone hat es wehgetan, nach einem so guten Wochenende kein Ergebnis auf dem Podium verzeichnen zu können.»

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Das Resultat in Aragon bestätigt die aufsteigende Formkurve und die Fortschritte bei seiner körperlichen Verfassung. «Es wird stetig besser und die Heilung der Schulter verläuft gut», berichtete Marquez.

Überhaupt verlief das Rennwochenende im MotorLand für den Gresini-Piloten bis zum Samstag äußerst vielversprechend. In keiner Session vor dem Sprint war Marquez schlechter als Siebter platziert. Im Zeittraining am Freitag belegte er Platz 2, im Qualifying sicherte er sich einen Platz in der ersten Startreihe.

Eine Garantie für ein weiteres Podium im Grand Prix lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Wegen der längeren Renndistanz wartet am Sonntag eine andere Herausforderung. «Wir machen an diesem Wochenende bislang tolle Arbeit. Aber wir werden noch einige Dinge verändern müssen, um auch am Sonntag wieder auf dem Podium stehen zu können.»

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Willkommen zum Rennwochenende in Aragón
Willkommen zum Rennwochenende in Aragón
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Red Bull Motorhome
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Foto: Gold & Goose
Ducati
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Marc Márquez & Alex Márquez
Marc Márquez & Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
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Toprak Razgatlioglu
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Jack Miller
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Francesco Bagnaia
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Alex Márquez
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Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Luca Marini
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Pol Espargaró
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Diogo Moreira
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Fabio Quartararo
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Jorge Martin
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Johann Zarco
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Der Start des Sprints
Der Start des Sprints
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Marc Márquez
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Pol Espargaró
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Enea Bastianini
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Marco Bezzecchi
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Alex Rins
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Francesco Bagnaia
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Brad Binder
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Fabio di Giannantonio
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Alex Márquez
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Alex Márquez
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Sprint - Alex Márquez, Marc Márquez & Marco Bezzecchi
Sprint - Alex Márquez, Marc Márquez & Marco Bezzecchi
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennwochenende in Aragón
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