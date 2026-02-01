Alex Marquez: «Alle Hersteller werden sagen, dass sie das beste Bike haben»

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Kaum hatte der MotoGP-Shakedown in Sepang an Fahrt aufgenommen, ging es auch beim Thema Transfers für 2027 hoch her Ausgelöst wurde der kurzzeitige Tumult durch eine Nachricht aus Spanien, die Yamaha-Ass Fabio Quartararo mit dem Honda-Werksteam in Verbindung brachte. Bestätigt ist die Nachricht auch drei Tage später von keiner Seite und doch deutet vieles darauf hin, dass der Franzose nach acht Jahren auf der M1 Abschied nehmen wird.
Es ist durchaus bemerkenswert, dass die erste Transfer-Rakete für 2027 den Namen Quartararo trägt, denn nach WM-Rang 9 (noch hinter Gresini-Rookie Aldeguer) steht der Pilot aus Nizza nicht mehr in der ersten sportlichen Reihe des Geschäfts. Anders die Situation bei Alex Marquez Der jüngere Marquez-Bruder brillierte 2025 auf der Gresini-Kunden-Ducati, eilte von Podium zu Podium, setzte den späteren Champ aus der eigenen Familie lange unter Druck und wurde nach schwer beeindruckenden 26 Podestplätzen souverän Vizeweltmeister. Und doch ist es noch im Vergleich zu spanischen Kollegen wie Pedro Acosta oder Jorge Martin noch still um den 29-Jährigen.
Im Nachgang der offiziellen Vorstellung seiner Gresini-Mannschaft äußerte sich Alex Marquez auch zur Lage des Fahrerkarussells. «Es scheint, dass der Markt für 2027 durchaus verrückt ist. Es schaut so aus, dass doch sehr viele Piloten große Veränderungen planen. Das liegt auch an den großen Veränderungen des Regelwerks. Alle Hersteller bringen neue Bikes und das eröffnet neue Hoffnungen und Möglichkeiten. Mit etwas Risiko kann man sich vielleicht stark verbessern. Wenn – dann 2027, so die Gedanken. Auf der anderen Seite werden alle Hersteller sagen, dass sie das beste Bike haben, aber natürlich wissen wir das heute nicht. Es stimmt auch, dass am Ende alle Fahrer in einem Werksteam unterwegs sein wollen.»
Bis zum ersten Rennen werden etliche Fahrer unter Vertrag seinAlex Marquez
Was nicht heißt, dass der Vizeweltmeister unter großem Druck steht, auch weil ihm schon für 2026 Werksmaterial vom erfolgreichsten Hersteller der letzten Jahre zur Verfügung steht. Marquez: «Ich bin derzeit mit meiner Situation bei Gresini absolut glücklich und für mich ist es gerade noch etwas zu früh, was 2027 angeht. Erst wenn alle Optionen bewertet sind – und das ist auch die Aufgabe meines Managers – wird sich meine Zukunft als Fahrer entscheiden. Dennoch glaube ich, dass bis zum ersten Rennen etliche Fahrer für 2027 unter Vertrag sein werden.»
Zur Erinnerung: Der Weltmeister der Moto3 (2014) und Moto2 (2019 fuhr bereits in seinem Rookie-Jahr in der Königsklasse im offiziellen Honda-Werksteam – an der Seite seines Bruders. Sicher ist auch: Eine Option für 2027 und die folgenden Jahre bleibt Gresini Racing. Das Team von Nadia Paodovani wird alles dafür tun, die beiden aktuellen Piloten an Bord zu halten.
