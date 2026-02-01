Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MotoGP
  4. /
  5. MotoGP
  6. /
  7. News
Werbung
Alex Marquez: «Alle Hersteller werden sagen, dass sie das beste Bike haben»
Sein Name fällt selten, wenn es um die größten MotoGP-Deals für 2027 geht. Im Gespräch ist Vize-Champ Alex Marquez dennoch. Bei der Gresini-Präsentation für 2026 gab es auch ein Update zur Zukunft.
MotoGP
Alex Marquez in Sepang mit MotoGP-Reporter Jack AppleyardAlex Marquez in Sepang mit MotoGP-Reporter Jack AppleyardFoto: Simon Patterson
Alex Marquez in Sepang mit MotoGP-Reporter Jack Appleyard© Simon Patterson
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Kaum hatte der MotoGP-Shakedown in Sepang an Fahrt aufgenommen, ging es auch beim Thema Transfers für 2027 hoch her Ausgelöst wurde der kurzzeitige Tumult durch eine Nachricht aus Spanien, die Yamaha-Ass Fabio Quartararo mit dem Honda-Werksteam in Verbindung brachte. Bestätigt ist die Nachricht auch drei Tage später von keiner Seite und doch deutet vieles darauf hin, dass der Franzose nach acht Jahren auf der M1 Abschied nehmen wird.
Werbung
Werbung
Es ist durchaus bemerkenswert, dass die erste Transfer-Rakete für 2027 den Namen Quartararo trägt, denn nach WM-Rang 9 (noch hinter Gresini-Rookie Aldeguer) steht der Pilot aus Nizza nicht mehr in der ersten sportlichen Reihe des Geschäfts. Anders die Situation bei Alex Marquez Der jüngere Marquez-Bruder brillierte 2025 auf der Gresini-Kunden-Ducati, eilte von Podium zu Podium, setzte den späteren Champ aus der eigenen Familie lange unter Druck und wurde nach schwer beeindruckenden 26 Podestplätzen souverän Vizeweltmeister. Und doch ist es noch im Vergleich zu spanischen Kollegen wie Pedro Acosta oder Jorge Martin noch still um den 29-Jährigen.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Im Nachgang der offiziellen Vorstellung seiner Gresini-Mannschaft äußerte sich Alex Marquez auch zur Lage des Fahrerkarussells. «Es scheint, dass der Markt für 2027 durchaus verrückt ist. Es schaut so aus, dass doch sehr viele Piloten große Veränderungen planen. Das liegt auch an den großen Veränderungen des Regelwerks. Alle Hersteller bringen neue Bikes und das eröffnet neue Hoffnungen und Möglichkeiten. Mit etwas Risiko kann man sich vielleicht stark verbessern. Wenn – dann 2027, so die Gedanken. Auf der anderen Seite werden alle Hersteller sagen, dass sie das beste Bike haben, aber natürlich wissen wir das heute nicht. Es stimmt auch, dass am Ende alle Fahrer in einem Werksteam unterwegs sein wollen.»
Werbung
Werbung
Bis zum ersten Rennen werden etliche Fahrer unter Vertrag seinAlex Marquez
Was nicht heißt, dass der Vizeweltmeister unter großem Druck steht, auch weil ihm schon für 2026 Werksmaterial vom erfolgreichsten Hersteller der letzten Jahre zur Verfügung steht. Marquez: «Ich bin derzeit mit meiner Situation bei Gresini absolut glücklich und für mich ist es gerade noch etwas zu früh, was 2027 angeht. Erst wenn alle Optionen bewertet sind – und das ist auch die Aufgabe meines Managers – wird sich meine Zukunft als Fahrer entscheiden. Dennoch glaube ich, dass bis zum ersten Rennen etliche Fahrer für 2027 unter Vertrag sein werden.»
Neue Mission in bekanntem Look: Gresini-Aushängeschild Alex MarquezNeue Mission in bekanntem Look: Gresini-Aushängeschild Alex MarquezFoto: Gresini Racing
Neue Mission in bekanntem Look: Gresini-Aushängeschild Alex Marquez© Gresini Racing
Zur Erinnerung: Der Weltmeister der Moto3 (2014) und Moto2 (2019 fuhr bereits in seinem Rookie-Jahr in der Königsklasse im offiziellen Honda-Werksteam – an der Seite seines Bruders. Sicher ist auch: Eine Option für 2027 und die folgenden Jahre bleibt Gresini Racing. Das Team von Nadia Paodovani wird alles dafür tun, die beiden aktuellen Piloten an Bord zu halten.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • MotoGP
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Marc Márquez
545
2
Alex Márquez
467
3
Marco Bezzecchi
353
4
Pedro Acosta
307
5
Francesco Bagnaia
288
6
Fabio Di Giannantonio
262
7
Franco Morbidelli
231
8
Fermin Aldeguer
214
9
Fabio Quartararo
201
10
Raúl Fernández
172
Mehr laden
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  • Demnächst
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  3. Demnächst
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  4. Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  5. Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
MotoGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM