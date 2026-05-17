Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marquez-Botschaft aus der Klinik: «Alles unter Kontrolle!», am Abend OP

Nach seinem schweren Unfall meldet sich Alex Marquez aus dem Krankenhaus. Noch am Sonntagabend wird der Gresini-Ducati-Pilot operiert. Das rechte Schlüsselbein und ein Wirbel sind gebrochen.

MotoGP

Gute Neuigkeiten: Alex Marquez grüßt aus dem Krankenhaus
Gute Neuigkeiten: Alex Marquez grüßt aus dem Krankenhaus
Foto: alexmarquez73 / Instagram
Gute Neuigkeiten: Alex Marquez grüßt aus dem Krankenhaus
© alexmarquez73 / Instagram

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das sind die besten und wichtigsten Neuigkeiten aus Barcelona! Alex Marquez geht es so weit gut und er lächelt schon wieder. Der spanische Gresini-Ducati-Pilot meldete sich am Abend mit einem Foto aus dem Krankenhaus.

Werbung

Werbung

Willkommen zum Rennen in Barcelona
Willkommen zum Rennen in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta voran
Pedro Acosta voran
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Der Sturz von Jorge Martin
Der Sturz von Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
Sieger Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
Sieger Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Barcelona
© Gold & Goose

Marquez war in Runde 12 des Catalunya-Grand-Prix schwer verunfallt. Weil Pedro Acosta ein technisches Problem an seiner KTM hatte und plötzlich Leistung verlor, prallte Alex Marquez hinten auf ihn auf, flog heftig ab. Acosta hob noch die Hand, versuchte, die Fahrer hinter sich zu warnen. Doch zu spät, die Abstände waren zu gering. Alex Marquez wurde brutal auf den Rasen geschleudert, rollte dort ab. Seine Gresini-Ducati flog durch die Luft, Trümmerteile trafen Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco und Raul Fernandez.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Behandlung noch an der Strecke

Alex Marquez wurde noch an der Strecke behandelt. Mehrere Minuten lang wurden keine TV-Bilder vom Unfall gezeigt, was üblich ist, wenn nach schweren Unfällen noch nicht klar ist, wie es dem Verunfallten geht. Um 14:26 Uhr, vier lange Minuten nach dem Unfall, dann die Entwarnung von der MotoGP: Alex Marquez ist bei Bewusstsein. Ein erstes Aufatmen in der MotoGP-Welt! Marquez wurde im Krankenwagen abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht. Von dort aus am Abend der nun der von Fans und Kollegen herbeigesehnte Gruß.

Werbung

Werbung

Alex Marquez wurde nach seinem Unfall im Krankenwagen abtransportiert
Alex Marquez wurde nach seinem Unfall im Krankenwagen abtransportiert
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez wurde nach seinem Unfall im Krankenwagen abtransportiert
© Gold & Goose

Zu dem Foto postete Alex Marquez die Botschaft: «Alles unter Kontrolle!! Heute Abend steht die OP an, aber ich könnte nicht in besseren Händen sein. Vielen, vielen Dank an euch alle für eure Anteilnahme und die lieben Nachrichten, die ich erhalte.» OP? Marquez erlitt beim Sturz eine Randfraktur des Wirbels C7, die nächste Woche genauer untersucht werden soll, wie sein Team mitteilte. Außerdem hat er sich das rechte Schlüsselbein gebrochen, das mit einer Platte fixiert werden soll. Dieser Eingriff soll noch am Sonntagabend im «Hospital General de Catalunya» stattfinden.

Auf dem Foto trägt Marquez eine Halskrause, ist an mehrere Messgeräte und einen Tropf angeschlossen. An seinem rechten Arm sind Kratzer zu erkennen. Trotz allem sehen wir bei Marquez ein Lächeln und einen Daumen hoch! Gute Neuigkeiten!

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

9

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM