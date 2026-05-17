Marquez-Botschaft aus der Klinik: «Alles unter Kontrolle!», am Abend OP

Das sind die besten und wichtigsten Neuigkeiten aus Barcelona! Alex Marquez geht es so weit gut und er lächelt schon wieder. Der spanische Gresini-Ducati-Pilot meldete sich am Abend mit einem Foto aus dem Krankenhaus.

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Marquez war in Runde 12 des Catalunya-Grand-Prix schwer verunfallt. Weil Pedro Acosta ein technisches Problem an seiner KTM hatte und plötzlich Leistung verlor, prallte Alex Marquez hinten auf ihn auf, flog heftig ab. Acosta hob noch die Hand, versuchte, die Fahrer hinter sich zu warnen. Doch zu spät, die Abstände waren zu gering. Alex Marquez wurde brutal auf den Rasen geschleudert, rollte dort ab. Seine Gresini-Ducati flog durch die Luft, Trümmerteile trafen Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco und Raul Fernandez.

Behandlung noch an der Strecke

Alex Marquez wurde noch an der Strecke behandelt. Mehrere Minuten lang wurden keine TV-Bilder vom Unfall gezeigt, was üblich ist, wenn nach schweren Unfällen noch nicht klar ist, wie es dem Verunfallten geht. Um 14:26 Uhr, vier lange Minuten nach dem Unfall, dann die Entwarnung von der MotoGP: Alex Marquez ist bei Bewusstsein. Ein erstes Aufatmen in der MotoGP-Welt! Marquez wurde im Krankenwagen abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht. Von dort aus am Abend der nun der von Fans und Kollegen herbeigesehnte Gruß.

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Alex Marquez wurde nach seinem Unfall im Krankenwagen abtransportiert Foto: Gold & Goose Alex Marquez wurde nach seinem Unfall im Krankenwagen abtransportiert © Gold & Goose

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Zu dem Foto postete Alex Marquez die Botschaft: «Alles unter Kontrolle!! Heute Abend steht die OP an, aber ich könnte nicht in besseren Händen sein. Vielen, vielen Dank an euch alle für eure Anteilnahme und die lieben Nachrichten, die ich erhalte.» OP? Marquez erlitt beim Sturz eine Randfraktur des Wirbels C7, die nächste Woche genauer untersucht werden soll, wie sein Team mitteilte. Außerdem hat er sich das rechte Schlüsselbein gebrochen, das mit einer Platte fixiert werden soll. Dieser Eingriff soll noch am Sonntagabend im «Hospital General de Catalunya» stattfinden.

Auf dem Foto trägt Marquez eine Halskrause, ist an mehrere Messgeräte und einen Tropf angeschlossen. An seinem rechten Arm sind Kratzer zu erkennen. Trotz allem sehen wir bei Marquez ein Lächeln und einen Daumen hoch! Gute Neuigkeiten!

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