Alex Marquez: «Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werde ich mich entscheiden»

Nach seiner bislang besten MotoGP-Saison, in der her hinter Bruder Marc Vize-Weltmeister wurde, geht es für Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez 2026 darum, die herausragenden Leistungen aus dem Vorjahr zu bestätigen, was keine einfache Aufgabe ist. «Auf dieses Level zu kommen ist leichter, als es zu halten», musste der 29-Jährige einen Tag vor dem wichtigen Sepang-Test zugeben. «Es wird für uns ein spannender Test, ob wir das Niveau und das Selbstvertrauen halten können. Zudem wird es interessant zu sehen sein, wie sich die anderen Hersteller verbessert haben. Letztes Jahr sind wir mit einem sehr guten Motorrad in die Saison gestartet – wir waren viel besser als die anderen. Dann kamen sie Schritt für Schritt näher. Am Ende des Jahres war es dann sehr eng. Wir müssen einfach weiterarbeiten, ohne unsere Einstellung zu ändern – das wäre die falsche Herangehensweise. Wir müssen fokussiert bleiben und unseren Job machen.»

Werbung

Werbung

Gresini-Team filtert Informationen von Ducati

Alex Marquez wird in diesem Jahr von Ducati mit einer GP26, also mit der aktuellen Ausbaustufe der Desmosedici, ausgestattet. Es hat in diesem Jahr also dasselbe Material zur Verfügung wie Champion Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Fabio Di Giannantonio. Hat AM73 2026 mehr zu tun, um die Entwicklungsarbeit am italienischen Bike voranzutreiben? «Mein Team ja, aber ich nicht. Sie versuchen, all die Informationen von Ducati zu filtern», betonte er. «Sie bevorzugen es, dass ich nur mit meinen Technikern spreche – damit ich nicht zu viel Input von zu vielen Personen habe. Die Arbeitsweise nicht zu ändern, ist das Schlaueste, was man tun kann.»