Alex Marquez: «Wird sich zeigen, ob das gute Gefühl nur für einen Tag war»

Alex Marquez reiste mit viel Selbstvertrauen nach Le Mans. Der Vizeweltmeister strauchelte bei den ersten drei Rennwochenenden der MotoGP-Saison 2026. In Jerez war die Welt für den Spanier wieder in Ordnung. Vor seinen Fans feierte er seinen ersten Saisonsieg. In der WM-Tabelle konnte sich der jüngere Marquez-Bruder auf Platz 7 nach vorn arbeiten. «Es war unglaublich. Ich hatte wieder den Speed und vor allem das Gefühl, das ich 2025 hatte», blickte er bei der Auftakt-Pressekonferenz zum Frankreich-GP am Donnerstag zurück.

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Letztes Jahr belegte Alex Marquez in Le Mans im Sprint Rang 2, im Chaos-Grand-Prix sah er auf dem Circuit Bugatti nicht das Ziel. «Hier, in Montmelo und in Mugello werden wir sehr wichtige Wochenenden haben – das Ganze ist ein guter Test. Wir werden sehen, ob das Feeling, das wir in Jerez hatten, nur für einen Tag war oder wir es für die gesamte Saison beibehalten können», grübelte der 30-Jährige. «Ich denke aber, dass wir beim Jerez-Test einen Schritt gemacht haben und wir jetzt stärker sind. Wir müssen das aber zuerst auf einer anderen Strecke bestätigen.» Alex Marquez betonte, dass er mit der GP26 vor allem beim Anbremsen in den Kurven nicht mehr das gleiche Gefühl hatte, wie mit der GP24.

Wichtige Phase in der Meisterschaft

Direkt nach Le Mans geht es nächste Woche in Barcelona weiter – auch diese Strecke liegt AM73 normalerweise sehr gut. Ist diese Phase in der Saison besonders wichtig für den Gresini-Piloten? «Ich hoffe, dass ich dieses positive Momentum so lange wie möglich beibehalten kann. Mit Sicherheit war der Sieg in Jerez für mich, das gesamte Team und auch für Ducati ein Booster. Nach dem schwierigen Saisonbeginn war das sehr wichtig. Es sieht so aus, dass wir zurück sind, aber es gibt noch viele Dinge, die bestätigt werden müssen.»

Für das Le Mans-Wochenende sind wechselhafte Bedingungen vorausgesagt. Es sieht danach aus, dass es vor allem am Sonntag, wenn der Grand Prix stattfindet, regnen könnte. Ist dann erneut mit Vorjahressieger Johann Zarco (LCR Honda) zu rechnen? «Auf alle Fälle! Was mich betrifft, muss ich zuerst einmal versuchen, das Rennen zu beenden, denn letztes Jahr bin ich zweimal gestürzt», schmunzelte Marquez. «Ich denke aber, dass Johann und auch Fabio (Quartararo) das gesamte Wochenende schnell sein werden. Aufgrund der heimischen Fans werden sie noch mehr motiviert sein.»

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