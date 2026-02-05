Alex Rins (12.): «Yamaha sagte zu uns, wir sollen vorsichtig sein»
MotoGP-Ass Alex Rins (Yamaha) durfte nach der verordneten Zwangspause an Tag 2 des Sepang-Tests am Donnerstag wieder auf die Strecke mit der V4-M1. Ganz frei durfte er aber nicht fahren.
Alex Rins war am Donnerstag beim Sepang-Test als einziger Fahrer des Yamaha-Werksteams auf der Strecke. Teamkollege Fabio Quartararo hat nach seinem heftigen Crash am Dienstag, bei dem er sich den Ringfinger an der rechten Hand gebrochen hatte, die Heimreise nach Europa angetreten. Am Mittwoch hatten Rins und die anderen Yamaha-Piloten aus Sicherheitsgründen Startverbot. Wie SPEEDWEEK.com berichtete wurde der neue V4-Prototyp nach Motorschäden bei Quartararo aber auch bei Pramac-Pilot Toprak Razgatlioglu auf der Rennstrecke, in Japan und in der Rennsportzentrale in Italien einer 24-Stunden-Überprüfung unterzogen, um alle Zweifel auszuräumen.
Rins beendete Tag 3 des Sepang-Tests auf Rang 12, mit 1,178 sec Rückstand auf Alex Marquez (Ducati), der die schnellste Zeit fuhr. Hat Yamaha den Fahrern gesagt, was genau das Problem beim V4-Bike war? «Sie sagten zu uns, dass wir nicht fahren dürfen, weil bei Fabio und Toprak der Motor kaputt ging. Aus Sicherheitsgründen sei es besser, alles durchzuchecken. Es sieht danach aus, dass sie das Problem identifiziert haben, weshalb sie uns erlaubt haben, wieder zu fahren», fasste der Spanier noch einmal zusammen.
Aufgrund des verlorenen Tages fehlen den Yamaha-Piloten und auch den Ingenieuren nun wichtige Testkilometer mit der neuen V4-M1. Allzu dramatisch ist das aber nicht meint Rins. «Glücklicherweise haben wir alle großen Sachen, die wir testen mussten, an den ersten Tagen – beim Shakedown und am ersten Tag des offiziellen Tests – erledigt», so der 30-Jährige. «Ich möchte aber nicht sagen, dass es nichts geändert hat, dass wir nicht fahren durften, denn jedes Mal, wenn du auf die Strecke gehst, kannst du Erfahrungen sammeln. Man darf keine Zeit verlieren – vor allem jetzt nicht, wo wir noch keine Einstellungen beim Bike vorgenommen haben. Der Plan für gestern und heute war es, nur wenige Teile zu testen. Es ging mehr darum, viele Runden zu fahren und beispielsweise verschiedene Setups bei Fahrwerk und Federung auszuprobieren. Am Ende konnten wir das gestern wegen dem Problem nicht machen. Zum Glück konnten wir heute fahren. Yamaha sagte zu uns, dass wir fahren können, aber wir sollen vorsichtig sein und nicht sehr viele Runden fahren. Heute konnten wir aber auch die Ergonomik noch einmal testen, am Nachmittag machte ich eine Sprint-Simulation – das wars.»
In gut zwei Wochen geht es mit dem Buriram-Test weiter. Eine Woche danach findet bereits das erste Rennwochenende statt. Yamaha hat bis dahin viel Arbeit zu erledigen. «In Thailand werden wir dann mehr Motoren zur Verfügung haben, dann können wir wieder freier fahren», betonte Alex Rins.
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Alex Marquez (E)
Ducati
1:56,402 min
2.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
+0,124 sec
3.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
+0,383
4.
Marc Marquez (E)
Ducati
+0,387
5.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
+0,527
6.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+0,728
7.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
+0,843
8.
Pedro Acosta (E)
KTM
+0,851
9.
Joan Mir (E)
Honda
+0,866
10.
Enea Bastianini (I)
KTM
+0,888
11.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,924
12.
Alex Rins (E)
Yamaha
+1,178
13.
Brad Binder (ZA)
KTM
+1,188
14.
Maverick Vinales (E)
KTM
+1,197
15.
Johann Zarco (F)
Honda
+1,199
16.
Luca Marini (I)
Honda
+1,403
17.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
+1,754
18.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
+1,924
19.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+2,074
20.
Lorenzo Savadori (I)
Aprilia
+2,500
21.
Augusto Fernandez (E)
Yamaha
+2,876
