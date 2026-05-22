Alex Rins fuhr mit Quartararos Verkleidung – und war wieder nicht zufrieden
Auch wenn bereits offiziell feststeht, dass Alex Rins 2027 nicht mehr für Yamaha MotoGP fahren wird, spulte der erfahrene Spanier den jüngsten Test herunter – mit Teilen von Fabio Quartararos M1.
Yamaha-Werksfahrer Alex Rins, der den Unterbrechungen nach Sturzdramen geprägten Catalunya-GP ohne Schrammen auf Position 14 vor den Markenkollegen Miller und Razgatlioglu überstanden hatte, fand sich auch beim anschließenden Testeinsatz zum Dienst ein. Rins ließ sich immerhin 40 Runden notieren. Nach der kurzen, aber intensiven Session wurde der Katalane auf Position 13 der Zeitenliste geführt – vor dem Hintergrund etlicher verletzter Top-Piloten blieb damit erneut eine Meisterleistung aus. Knapp eine Sekunde fehlten auf die Bestmarke von Pedro Acosta (KTM).
«Wir haben wieder sehr viel Zeit verloren», so das bekannte erste Statement des Routiniers, der Yamaha am Ende der Saison nach drei gemeinsamen Jahren verlassen muss. Rins konnte auch mit der jüngsten Erprobung wenig anfangen, denn die Teile, die es zu versuchen gab, zielten am eigentlichen Problem vorbei.
«Ich bin in Catalunya erstmals auch mit der Verkleidung von Fabio gefahren. Das war ehrlich gesagt keine Offenbarung, zumindest konnte ich auf der Strecke keinen Vorteil finden. Und – es ändert nichts an unserem Kernproblem. In einer Kombination aus Abstimmung der Elektronik und des Chassis kämpfen wir weiterhin für Grip und Traktion. Für micht der Test nichts gebracht», berichtete der M1-Pilot.
Anzumerken war Rins, dass er bei aller Professionalität als Rennfahrer wie Teamkollege Fabio Quartararo auch mit dem Projekt abgeschlossen hat. «Soweit ich weiß, gibt es auch für Mugello keine Updates.» Bitter, denn auf der Zielgeraden in Mugello dürfte der mangelnde Speed des aktuellen Yamaha-Pakets für Probleme sorgen. Zuletzt in Barcelona verloren die Yamaha-Piloten bis zu 12 km/h auf die schnellsten Prototypen.
Dennoch betrieb der 30-Jährige verbale Schadensbegrenzung. «Sicher ist aber auch: Bei Yamaha wird gearbeitet, nicht nur an der neuen 850er für 2027. Es geht auch weiter Energie in das aktuelle Motorrad, denn natürlich will niemand, dass die Saison auf diesem Niveau zu Ende geht», so der Noch-Yamaha-Athlet nach dem sechsten Event 2026.
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Pedro Acosta (E)
KTM
1:38,767 min
2.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
+0,064 sec
3.
Enea Bastianini (I)
KTM
+0,117
4.
Maverick Vinales (E)
KTM
+0,190
5.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
+0,240
6.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,294
7.
Fermin Aldeguer (E)
Ducati
+0,316
8.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+0,361
9.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+0,487
10.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
+0,552
11.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
+0,792
12.
Brad Binder (ZA)
KTM
+0,855
13.
Alex Rins (E)
Yamaha
+0,995
14.
Luca Marini (I)
Honda
+1,076
15.
Joan Mir (E)
Honda
+1,090
16.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
+1,176
17.
Jorge Martin (E)
Aprilia
+1,225
18.
Augusto Fernandez (E)
Yamaha
+1,257
19.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
+1,285
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