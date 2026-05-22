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Alex Rins fuhr mit Quartararos Verkleidung – und war wieder nicht zufrieden

Auch wenn bereits offiziell feststeht, dass Alex Rins 2027 nicht mehr für Yamaha MotoGP fahren wird, spulte der erfahrene Spanier den jüngsten Test herunter – mit Teilen von Fabio Quartararos M1.

MotoGP

Noch-Yamaha-Pilot Alex Rins auf dem Circuit de Catalunya
Noch-Yamaha-Pilot Alex Rins auf dem Circuit de Catalunya
Foto: Gold and Goose
Noch-Yamaha-Pilot Alex Rins auf dem Circuit de Catalunya
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

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Yamaha-Werksfahrer Alex Rins, der den Unterbrechungen nach Sturzdramen geprägten Catalunya-GP ohne Schrammen auf Position 14 vor den Markenkollegen Miller und Razgatlioglu überstanden hatte, fand sich auch beim anschließenden Testeinsatz zum Dienst ein. Rins ließ sich immerhin 40 Runden notieren. Nach der kurzen, aber intensiven Session wurde der Katalane auf Position 13 der Zeitenliste geführt – vor dem Hintergrund etlicher verletzter Top-Piloten blieb damit erneut eine Meisterleistung aus. Knapp eine Sekunde fehlten auf die Bestmarke von Pedro Acosta (KTM).

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«Wir haben wieder sehr viel Zeit verloren», so das bekannte erste Statement des Routiniers, der Yamaha am Ende der Saison nach drei gemeinsamen Jahren verlassen muss. Rins konnte auch mit der jüngsten Erprobung wenig anfangen, denn die Teile, die es zu versuchen gab, zielten am eigentlichen Problem vorbei.

Alex Rins neben Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo
Alex Rins neben Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Alex Rins neben Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

«Ich bin in Catalunya erstmals auch mit der Verkleidung von Fabio gefahren. Das war ehrlich gesagt keine Offenbarung, zumindest konnte ich auf der Strecke keinen Vorteil finden. Und – es ändert nichts an unserem Kernproblem. In einer Kombination aus Abstimmung der Elektronik und des Chassis kämpfen wir weiterhin für Grip und Traktion. Für micht der Test nichts gebracht», berichtete der M1-Pilot.

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Anzumerken war Rins, dass er bei aller Professionalität als Rennfahrer wie Teamkollege Fabio Quartararo auch mit dem Projekt abgeschlossen hat. «Soweit ich weiß, gibt es auch für Mugello keine Updates.» Bitter, denn auf der Zielgeraden in Mugello dürfte der mangelnde Speed des aktuellen Yamaha-Pakets für Probleme sorgen. Zuletzt in Barcelona verloren die Yamaha-Piloten bis zu 12 km/h auf die schnellsten Prototypen.

Dennoch betrieb der 30-Jährige verbale Schadensbegrenzung. «Sicher ist aber auch: Bei Yamaha wird gearbeitet, nicht nur an der neuen 850er für 2027. Es geht auch weiter Energie in das aktuelle Motorrad, denn natürlich will niemand, dass die Saison auf diesem Niveau zu Ende geht», so der Noch-Yamaha-Athlet nach dem sechsten Event 2026.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Pedro Acosta (E)

KTM

1:38,767 min

2.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,064 sec

3.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,117

4.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,190

5.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,240

6.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,294

7.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,316

8.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,361

9.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,487

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,552

11.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,792

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,855

13.

Alex Rins (E)

Yamaha

+0,995

14.

Luca Marini (I)

Honda

+1,076

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,090

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,176

17.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+1,225

18.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+1,257

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,285

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

9

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