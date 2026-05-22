Alex Rins fuhr mit Quartararos Verkleidung – und war wieder nicht zufrieden

Yamaha-Werksfahrer Alex Rins, der den Unterbrechungen nach Sturzdramen geprägten Catalunya-GP ohne Schrammen auf Position 14 vor den Markenkollegen Miller und Razgatlioglu überstanden hatte, fand sich auch beim anschließenden Testeinsatz zum Dienst ein. Rins ließ sich immerhin 40 Runden notieren. Nach der kurzen, aber intensiven Session wurde der Katalane auf Position 13 der Zeitenliste geführt – vor dem Hintergrund etlicher verletzter Top-Piloten blieb damit erneut eine Meisterleistung aus. Knapp eine Sekunde fehlten auf die Bestmarke von Pedro Acosta (KTM).

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«Wir haben wieder sehr viel Zeit verloren», so das bekannte erste Statement des Routiniers, der Yamaha am Ende der Saison nach drei gemeinsamen Jahren verlassen muss. Rins konnte auch mit der jüngsten Erprobung wenig anfangen, denn die Teile, die es zu versuchen gab, zielten am eigentlichen Problem vorbei.

Alex Rins neben Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo Foto: Gold and Goose Alex Rins neben Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo © Gold and Goose

«Ich bin in Catalunya erstmals auch mit der Verkleidung von Fabio gefahren. Das war ehrlich gesagt keine Offenbarung, zumindest konnte ich auf der Strecke keinen Vorteil finden. Und – es ändert nichts an unserem Kernproblem. In einer Kombination aus Abstimmung der Elektronik und des Chassis kämpfen wir weiterhin für Grip und Traktion. Für micht der Test nichts gebracht», berichtete der M1-Pilot.

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Anzumerken war Rins, dass er bei aller Professionalität als Rennfahrer wie Teamkollege Fabio Quartararo auch mit dem Projekt abgeschlossen hat. «Soweit ich weiß, gibt es auch für Mugello keine Updates.» Bitter, denn auf der Zielgeraden in Mugello dürfte der mangelnde Speed des aktuellen Yamaha-Pakets für Probleme sorgen. Zuletzt in Barcelona verloren die Yamaha-Piloten bis zu 12 km/h auf die schnellsten Prototypen.

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Dennoch betrieb der 30-Jährige verbale Schadensbegrenzung. «Sicher ist aber auch: Bei Yamaha wird gearbeitet, nicht nur an der neuen 850er für 2027. Es geht auch weiter Energie in das aktuelle Motorrad, denn natürlich will niemand, dass die Saison auf diesem Niveau zu Ende geht», so der Noch-Yamaha-Athlet nach dem sechsten Event 2026.