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Yamaha-Topspeed frustriert Alex Rins: «So kann man niemanden überholen!»

Alex Rins kämpfte sich beim MotoGP-Rennen in Assen auf Rang 9 nach vorne. Danach übte der Yamaha-Werkspilot erneut deutliche Kritik am mangelnden Topspeed seiner M1.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Alex Rins wünscht sich nach wie vor mehr Leistung
Alex Rins wünscht sich nach wie vor mehr Leistung
Foto: Gold & Goose
Alex Rins wünscht sich nach wie vor mehr Leistung
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Der Grand Prix der Niederlande verlief für Alex Rins etwas erfolgreicher als der Sprint, wirklich zufrieden verließ der Yamaha-Werkspilot Assen aber nicht. Nach Startplatz 15 und Rang 15 im Sprint wurde der Spanier im Grand Prix zunächst als Zehnter abgewunken. Durch die Reifendruck-Strafe gegen Brad Binder rückte er nachträglich auf den neunten Platz vor und war damit hinter Fabio Quartararo, der Achter wurde, zweitbester Yamaha-Pilot.

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«Es war super hart. Es war echt hart», fasste Rins das 26-Runden-Rennen zusammen, das bei 29°C gestartet wurde. «Zu Beginn des Rennens lief es gut. Ich sah Marc (Marquez) oder Pecco (Bagnaia) vor mir. Ich sah, wie er in Kurve 16 einbog, als ich aus Kurve 15 kam. Das hat mich glücklich gemacht. Doch später zogen sie davon. Ich hielt mein Renntempo und sie wurden schneller.»

Die hohen Temperaturen verlangten den Fahrern zusätzlich alles ab. Rins bezeichnete die Hitze in Assen zwar als anstrengend, relativierte aber zugleich, dass einige Überseerennen wie Thailand oder Malaysia körperlich noch deutlich härter seien.

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Yamaha M1 zu langsam: Kampf mit stumpfen Waffen

Sportlich sieht der Spanier die Yamaha weiterhin vor allem durch die Motorleistung ausgebremst. «Wir hatten mehr oder weniger die gleichen Probleme wie bei den zurückliegenden Rennen. Ich habe versucht, mein Maximum zu geben, um mitzuhalten. Ich war zwischenzeitlich schneller als Binder, doch sein Motorrad war super schnell. Deshalb konnte ich kein Überholmanöver vorbereiten.»

Der fehlende Topspeed bleibt für Rins das größte Handicap der M1. Selbst wenn er auf einen langsameren Fahrer aufschließt, fehlt ihm auf den Geraden regelmäßig die Möglichkeit, einen Angriff erfolgreich abzuschließen oder ein Manöver am Kurveneingang vorzubereiten. Dieses Problem sprach der Yamaha-Pilot nach dem Rennen erneut offen an.

Immerhin besteht eine gewisse Hoffnung, dass früher oder später etwas Neues aus Japan kommt. Konkrete Details konnte Rins allerdings noch nicht nennen. «Sie meinten, dass wir noch vor dem Ende des Jahres etwas erhalten. Ich weiß aber nicht, wann das passiert und wer etwas bekommt», erklärte der mehrfache MotoGP-Sieger. «Natürlich ist es frustrierend, so Rennen fahren zu müssen. Ich hoffe und denke, dass sie das realisieren. Sie arbeiten an ihrem Limit, doch vielleicht können sie noch etwas mehr pushen.»

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez und Ai Ogura
Raul Fernandez und Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
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Miller und Morbidelli
Miller und Morbidelli
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Ai Ogura gewinnt das Rennen
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Ai Ogura
Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
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Assen-Sieger Ai Ogura
Assen-Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+20,669

1:33,092

6

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