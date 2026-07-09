Alex Rins (Yamaha) zu MotoGP-Abgang: «Ich möchte es gut beenden!»

Derzeit werden in der MotoGP nach und nach die Fahrerverträge für 2027 bekanntgegeben. Viele schnelle Piloten werden nächstes Jahr den Hersteller und das Team wechseln. Zudem werden einige junge Talente aus der Moto2-WM aufsteigen. Auf der anderen Seite werden routinierte Fahrer aussortiert – sie werden sich einen neuen Job außerhalb der Königsklasse suchen müssen.

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Einer davon ist Alex Rins. Vor wenigen Tagen verabschiedete Yamaha offiziell den Spanier. Bei einer anderen Marke wird der Routinier, der seit 2017 in der MotoGP fährt, 2027 nicht unterkommen. «Für nächstes Jahr habe in diesem Paddock keine Möglichkeit. Wir versuchen, etwas in er Superbike-WM zu finden», meinte Rins am Donnerstag vor dem MotoGP-Event auf dem Sachsenring. «Ich versuche, diese letzten Rennen zu genießen. Ich möchte es gut beenden, mit guten Resultaten in der MotoGP. Ehrlich gesagt, waren die letzten Jahre in Bezug auf die Ergebnisse nicht sehr gut.»

Alex Rins: «Wir versuchen einfach ein gutes Motorrad zu bekommen!»

2027 will Alex Rins in der Superbike-WM neu durchstarten. Was ist ihm wichtig, bei der Auswahl des Teams? Ein mehrjähriger Vertrag oder das bestmögliche Paket? «Wir versuchen einfach ein gutes Motorrad zu bekommen. Wie ich schon sagte, hatten wir in den letzten drei Jahren große Probleme. Es fehlte uns etwas, um ganz vorne zu landen und um Podestplätze zu kämpfen.» In der Superbike-WM ist momentan nur ein Motorrad dazu in er Lage, konstant um Top-Positionen zu kämpfen – die Ducati Panigale V4R. «Auf dem Papier ja», schmunzelte Rins. Muss es für ihn ein Werksvertrag sein? «Ich weiß es nicht.»

Falls es mit einem Platz in der Superbike-WM klappt, könnte er nächstes Jahr gegen einige Kollegen aus dem MotoGP-Paddock antreten, die ebenfalls einen Wechsel in die seriennahe Weltmeisterschaft anstreben. «Derzeit gibt es inklusive mir vier Fahrer, die nächstes Jahr keinen Platz mehr in der MotoGP haben. Sie bewegen sich in die gleiche Richtung wie ich mit meinem Manager», erzählte Rins. «Als Fahrer willst du keinen Rückschritt machen, wenn du dich konkurrenzfähig fühlst. Du willst dann nicht deine Karriere beenden. Wenn Nicolo Bulega hierherkommt, ist sein Platz bei Ducati heiß begehrt. Wir werden sehen.»

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«Ich muss etwas finden, dass mich wieder motiviert!» Alex Rins

Könnte sich Rins 2027 auch eine andere Rennserie vorstellen? «Ich weiß es nicht. Ich will Zufriedenheit und etwas finden, dass ich wieder genießen kann», stellte der 30-Jährige klar. «Ob es nun die MotoAmerica, die Superbike-WM oder die Dakar-Rallye ist – ich muss etwas finden, dass mich wieder motiviert.»

Der MotoGP-Kalender ist mit 22 Rennwochenenden gut gefüllt – die Fahrer und Teams sind mehr oder weniger das gesamte Jahr unterwegs. Wie gefällt Rins und seiner Familie die Idee, zukünftig mehr zuhause zu sein? «Meine Frau und meine Familie mögen diese Welt. Sie unterstützt mich bei jeder Entscheidung, was ich sehr schätze», erklärte der Yamaha-Pilot. «Man kann sich vorstellen, dass diese Zeiten nicht einfach sind. Wenn du zuhause bist und einen Anruf von deinem Manager bekommst, dann kann deine Stimmung in fünf Sekunden umschlagen. Es ist nicht einfach.» Ein Testfahrer-Job wäre keine Option für Rins? «Ich will Rennen fahren!»