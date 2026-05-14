Alex über Marc Marquez: «Er denkt momentan nicht an die Meisterschaft!»

Alex Marquez hatte bislang eine durchwachsene MotoGP-Saison. In den ersten drei Grands Prix kam der Vizeweltmeister mit der Ducati Desmosedici GP26 nicht so recht in Schwung. In Jerez folgte dann das Highlight mit dem Sieg im Hauptrennen. Der Test danach gab ihm die Zuversicht, dass es auch beim Frankreich-GP gut laufen könnte, doch in Le Mans erlebte der jüngere Bruder von Marc Marquez die nächste Schlappe – Rang 8 im Sprint und Ausfall im Grand Prix. In der WM-Tabelle liegt AM73 derzeit mit 55 Punkten auf Rang 8. Auf Marco Bezzecchi (Aprilia) hat er bereits 73 Punkte Rückstand.

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Der Große Preis von Katalonien könnte wieder so ein Wochenende werden, an dem Alex Marquez auf einem anderen Level fährt. Der Circuit de Barcelona-Catalunya liegt dem Spanier – letztes Jahr hat er dort den Grand Prix gewonnen.

«Le Mans war für uns ein Desaster. Das Motorrad war bereit dazu, um mit den Aprilia-Jungs zu kämpfen, aber ich habe an jenem Wochenende in den Schlüsselmomenten zu viele Fehler gemacht – vor allem in der Qualifikation», blickte er zunächst auf den enttäuschenden Frankreich-GP zurück. Dann richtete er seinen Blick auf den Circuit de Barcelona-Catalunya. «Es ist eine Strecke, die zu meinem Fahrstil gut passt und ich eigentlich immer meinen Flow finde – das gibt mir die benötigte Ruhe. Wenn ich einen guten Job mache, kann ich um einen Podestplatz kämpfen. Ich werde von Beginn an mein Bestes geben. Morgen Vormittag wird es kalt sein und es könnte auch regnen – wir müssen für alles bereit sein.»

Alex Marquez liebt den Circuit de Barcelona-Catalunya

Der Gresini-Pilot hat in Barcelona Siege in allen drei Klassen eingefahren. Was macht diesen Ort für ihn so besonders, dass er das Beste aus sich herausholen kann? «Es gibt nicht viele harte Bremszonen, es ist eine sehr flüssige Strecke. Es geht auch darum, die Traktion auf einer Strecke mit wenig Grip zu finden. Ich kann bei diesen Punkten mehr den Unterschied ausmachen und das ist der Grund, weshalb ich hier schnell bin. Wir sind hier über alle Klassen hinweg schon sehr viele Runden gefahren, und das eröffnet dir einige Geheimnisse», erklärte der 30-Jährige. «Ich versuche, ein solides Wochenende zu absolvierten und Punkte zu holen – um wieder in den Titelkampf einzusteigen.»

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Vor dem Rennwochenende absolvierte Alex Marquez am Mittwoch zusammen mit seinen spanischen MotoGP-Kollegen Jorge Martin, Alex Rins, Joan Mir und Pedro Acosta einen Auftritt beim «MotoGP Fan Fest», das dieses Jahr das erste Mal in der Innenstadt von Barcelona stattfindet. Die Fahrer hatten einen Auftritt auf einer großen Bühne und gaben Autogrammstunden. Wie war dieses Erlebnis? «Es ist großartig, in die großen Städte zu gehen, um unseren Sport zu präsentieren und um neue Fans zu gewinnen. Es war ein sehr schönes Event», so der Spanier.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Aprilia hat derzeit in der MotoGP mit der RS-GP das beste Bike. Was würde sich Ducati-Pilot Alex Marquez gerne von diesem Motorrad wünschen? «Es ist immer eine Frage der Ausgewogenheit. Wenn du etwas Besseres von einem anderen Motorrad möchtest, verlierst du wieder in einem anderen Bereich. Es ist sehr komplex», grübelte er. «Aber beide Motorräder sind dazu in der Lage, auf allen Strecken schnell zu sein. Für die Show ist das sehr gut. Nach Jerez ist Ducati wieder auf dem Level, Rennen zu gewinnen. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren.»

Die Titelchancen von Marc Marquez

Der große Abwesende in Barcelona ist Champion Marc Marquez. Er erholt sich derzeit von seiner Fußverletzung und auch von seiner Schulter-Operation. Wann er wieder zurückkehrt, ist derzeit ungewiss. In der WM-Tabelle liegt MM93 bereits 71 Punkte hinter Marco Bezzecchi. Kann man die erfolgreiche Titelverteidigung von Marc bereits abschreiben? «Zuerst einmal müssen wir sehen, wann er zurückkommt – ob er ein, zwei, drei oder vier Rennen verpasst. Ich weiß es nicht, niemand kann das sagen. Wenn es so weit ist, können wir darüber reden, ob er noch eine Chance hat oder nicht», gab Bruder Alex zu verstehen. «Es ist noch zu früh zu sagen. Er denkt momentan aber nicht an die Meisterschaft, sondern daran, sich zu erholen.»