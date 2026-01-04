Alzamora: Junge Talente besser vorbereitet als die Marquez-Generation

Emilio Alzamora weiß, wie Weltmeister entstehen. Der ehemalige 125er-Champion und Entdecker von MotoGP-Star Marc Marquez hat den Blick erneut nach vorn gerichtet. Als Leiter der Motorsport-Abteilung der Agentur SeventyTwo arbeitet der Spanier konsequent daran, das nächste große Talent zu finden und aufzubauen – mit derselben Akribie, die einst Marquez an die Spitze führte.

Die Zielsetzung ist dabei unmissverständlich. «Ja, das Ziel ist klar: ganz nach oben zu schauen. Wir wollen diesen Fahrern die Struktur und die Mittel geben, um alle Entwicklungsstufen zu durchlaufen – Moto3, Moto2 und hoffentlich eines Tages MotoGP. Unser Ziel ist es, den nächsten MotoGP-Weltmeister zu finden», erklärte Alzamora im Interview mit der spanischen Zeitung AS. Genau dieser Anspruch prägt die tägliche Arbeit bei SeventyTwo Motorsports.

Unter Alzamoras Führung setzt die Agentur auf eine umfassende Betreuung der Fahrer. Es geht längst nicht nur um Ergebnisse auf der Strecke, sondern um eine ganzheitliche Karriereplanung. Sportliche und technische Entwicklung greifen ebenso ineinander wie professionelles Training, strategische Rennplanung, Vertrags- und Sponsorenmanagement, Markenaufbau sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Hinzu kommen finanzielle Beratung und eine frühzeitige Vorbereitung auf die Zeit nach der aktiven Laufbahn – Bausteine, die jungen Fahrern Stabilität und Fokus geben sollen.

Nächste Generation «deutlich besser vorbereitete als die Generation von Marquez»

Im Vergleich zur Generation um Marc Marquez, der heute 32 Jahre alt ist, erkennt Alzamora deutliche Veränderungen. «Die Generationen haben sich stark verändert. Die heutigen 13- oder 14-Jährigen sind deutlich besser vorbereitet als die Generation von Marquez oder Rins», stellt er fest. Vor allem das Trainingsniveau sei in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. «Sie trainieren bereits auf großen Strecken mit 600ern und auf sehr hohem Niveau.»

Doch mit den sportlichen Fortschritten wachsen auch die Anforderungen abseits der Strecke. «Gleichzeitig leben wir in einer technologischen Generation, in der wir besonders darauf achten müssen, Werte wie Einsatz, Opferbereitschaft und Prioritäten zu vermitteln, um ihre Ziele zu erreichen», betont Alzamora. Talent und Technik allein reichten nicht aus, um den Sprung an die Weltspitze zu schaffen.

Zusammen feierten Marc Marquez und Emilio Alzamora zahlreiche Erfolge Foto: Gold & Goose Zusammen feierten Marc Marquez und Emilio Alzamora zahlreiche Erfolge © Gold & Goose

Mit SeventyTwo hat Emilio Alzamora ein professionelles Umfeld geschaffen, das genau diese Balance herstellen soll. Die Erfahrung aus der Ära Marquez trifft auf moderne Strukturen und internationale Vernetzung. Die Suche nach dem nächsten MotoGP-Weltmeister läuft – mit einem Architekten, der den Weg an die Spitze bereits kennt.

Brian Uriarte und Guido Pini sind zwei Talente, die mit Unterstützung von SeventyTwo Motorsports bereits den Sprung in die Motorrad-WM geschafft haben. Aus deutscher Sicht rückt vor allem Fynn Kratochwil in den Fokus. Der junge Thüringer gewann 2025 souverän den Northern Talent Cup und geht in der Saison 2026 sowohl im Red Bull Rookies Cup als auch im European Talent Cup an den Start – als Schützling von Emilio Alzamora.

