Amerika-Strategie: MotoGP und ESPN unterzeichneten Verträge zur Expansion

Es ist keine Riesenüberraschung: Die MotoGP Sports Entertainment Gruppe im Besitz des US-Medienkonzerns Liberty Media verkündete die erweiterte Zusammenarbeit mit dem US-Sportsender ESPN. Eine kommerzielle Partnerschaft besteht bereits seit Jahrzehnten, doch mit Blick auf die strategische Ausrichtung der MotoGP ist die Zusammenarbeit mit einer frischen Zweijahres-Vereinbarung auf Expansionskurs.

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Hintergrund ist die Vermarktungsoffensive insbesondere in Südamerika. 2026 das Comeback der Motorrad-Weltmeisterschaft im hochrelevanten Markt Brasilien – 2027 die Rückkehr der WM in Argentiniens Metropole Buenos Aires. Am 11. April 2027 werden nach über 25 Jahren Pause wieder GP-Rennen in Buenos Aires ausgetragen. Mit dem etablierten Event in Texas in den USA finden dann immerhin drei der 22 Events auf amerikanischem Boden statt.

Der erhöhte Stellenwert spiegelt sich schrittweise auch im Fahrerfeld wider. Über alle drei GP-Klassen gesehen werden 2027 immerhin zwei Amerikaner (Joe Roberts und Kristian Daniel), zwei Argentinier (Perrone und Morelli) und als Speerspitzen die jungen MotoGP-Piloten Diogo Moreira (Brasilien) und David Alonso (Kolumbien) auf Tournee gehen.

Mit Buenos Aires kommt 2027 ein zweites Südamerika-Event dazu Foto: motogp.com Mit Buenos Aires kommt 2027 ein zweites Südamerika-Event dazu © motogp.com

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Carlos Ezpeleta, stellvertretender Geschäftsführer der MotoGP, zur TV-Expansion: Diese Vereinbarung mit ESPN markiert einen wichtigen Meilenstein in der Wachstumsstrategie der MotoGP in ganz Amerika. Die Position von ESPN als einer der weltweit führenden Sportsender, kombiniert mit seiner starken Bindung zum Publikum in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika, macht den Sender zur idealen Plattform für uns, um die Reichweite der MotoGP weiter auszubauen und den Sport Millionen von Menschen näherzubringen. Dies ist eine spannende Gelegenheit, die MotoGP einem neuen Publikum vorzustellen und gleichzeitig unsere leidenschaftliche bestehende Fangemeinde über eine der einflussreichsten Sportmedienmarken der Welt weiterhin zu bedienen.»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

ESPN-Manager Freddy Rolon stimmte in der Bekanntmachung ein: «ESPN und die MotoGP verbinden eine enge Beziehung, die fast 25 Jahre zurückreicht, als wir begannen, die Meisterschaft den Fans in ganz Lateinamerika näherzubringen. Wir freuen uns darauf, auf dieser langjährigen Geschichte aufzubauen, indem wir unsere Rechte auf die Vereinigten Staaten ausweiten und gleichzeitig Lateinamerika weiterhin bedienen.

Bemerkenswert: Die drei Events in Nord- und Südamerika gehen 2027 innerhalb von drei Wochen über die Bühne. Der Startschuss erfolgt in Brasilien am 4. April, in Austin in den USA werden die Pokale am 25. April übergeben.