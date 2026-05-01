Angeschlagener Maverick Vinales (KTM): Rehabilitation in Österreich

Maverick Vinales arbeitet im Moment verbissen an seiner Rückkehr in den MotoGP-Zirkus. Der 31-jährige Spanier aus dem Red-Bull-KTM-Tech3-Team musste zuletzt kurz vor dem Europa-Auftakt der MotoGP zum Ärger der KTM-Bosse auch seinen Start in Jerez de la Frontera absagen. Grund war die Genesung nach einem weiteren operativen Eingriff an seiner lädierten linken Schulter.

Werbung

Werbung

Zuletzt hatte Vinales zu Hause in Spanien mit Schwimmtraining die Schulter wieder mobilisiert. Nun trainiert Vinales in Österreich. Im «Red Bull Athlete Performance Center» (APC) in Thalgau bei Salzburg schuftet «Top Gun» intensiv an seinem Comeback. Dort stehen unter der Anleitung von Experten im Bereich Sportmedizin und Reha gesteuerte Sessions auf dem Ruder-Ergometer auf dem Programm.

Entfernung einer verschobenen Schraube

Zur Erinnerung: Bei Vinales hatte sich eine Schraube in der Schulter gelöst und musste dann in Form eines weiteren Eingriffs entfernt werden. Dies wurde nach seiner Rückkehr aus Austin von den Spezialisten um Dr. Porcellini in Italien umgesetzt. Der Eingriff sorgte jedoch dafür, dass der Spanier das Comeback weiter nach hinten verschieben musste, nachdem er davor in Austin nach dem ersten freien Training das Handtuch werfen musste.

Klar ist: Die KTM-Bosse erwarten von Vinales, dass er bei vollen Kräften zurückkehrt und dann auch Ergebnisse liefert. Ziel ist eine Rückkehr beim Frankreich-GP in Le Mans. KTM-Rennsportchef Pit Beirer sorgte zuletzt gegenüber SPEEDWEEK.com für klare Ansagen in der Causa um Vinales, als er meinte: «Ich hänge den an die Decke und will 20 Klimmzüge sehen!»

Werbung

Werbung