Ansage nach Tag 1 in Sepang: Marc Marquez wieder an der Spitze, Honda stark

Wie bereits beim Shakedown-Test in den vergangenen Tagen ließen alle Piloten die heißeste Phase des Tages aus. Zwischen 14 und 15.30 Uhr herrschte Ruhe über dem Sepang International Circuit. Dann ging der Testbetrieb unter leichter Bewölkung weiter. Lediglich der am Vormittag gestürzte Fabio Quartararo und Yamaha-Tester Augusto Fernandez blieben vorerst weiter in der Box.

Den ersten Sprung in Sachen Rundenzeiten schaffte Marc Márquez Nach nur drei Umläufen verbesserte sich der Champion, der auch 2026 wieder mit der Nummer 93 fahren wird, auf 1:58,235 min und Position 5. Unterwegs ist der Spanier bei seinem Comeback offiziell auf der GP26, doch technisch gesehen handelt es sich um eine Verbindung alter und neuer Spezifikationen. Es ist offensichtlich, dass Bologna noch weit weg von einem ausdefinierten Motorrad für den ersten Grand Prix in Thailand ist.

Deutlich schneller kam auch gleich im ersten Anlauf Pecco Bagnaia um die Strecke. Ebenfalls mit einer Bekannten aero unterwegs, ging es mit einer 1:57,3 min auf Rang 3. Kurze Zeit später verließ der Corse-Werksfahrer die Box erstmals mit einer komplett neuen Entwicklung. Schneller war die Nummer 63 damit nicht.

Ducati-Werksfahrer Bagnaia testete ein neue Aerodynamik, Platz 8 Foto: Gold and Goose Ducati-Werksfahrer Bagnaia testete ein neue Aerodynamik, Platz 8 © Gold and Goose

In seiner zweiten Session am Nachmittag fand auch Marco Bezzecchi auf der Werks-Aprilia weitere Zehntel Damit lag «Bezz» über weite Strecken des Nachmittags zwischen dem weiter Schnellsten, Alex Márquez, und Bagnaia. Dahinter gab es über weite Strecken kaum Veränderungen auf den Monitoren. Ähnlich wie bei einem GP fällt die Leistungsdichte auf. Vor dem Finale des ersten Tages lagen die Top 20 innerhalb von 1,5 Sekunden – inklusive Aprilia-Tester Lorenzo Savadori. Sonst gab es kein Spektakel in Form von Stürzen oder Unterbrechungen durch technische Probleme.

Gute eine Stunde vor der Flagge kam wieder Bewegung in den Test. Fabio Quartararo war wieder auf die Strecke gegangen und hatte in seiner ersten fliegenden Runde mit roten Sektorzeit bestätigt, dass er den Abflug Stunden zuvor gut verdaut hat. «El Diablo» verbesserte sich mit einer 1:58,4 min ins Mittelfeld. Zum Vergleich: Beim Shakedown blieb die Uhr bei 1:57,6 min stehen.

Notiz aus dem Yamaha-Lager: Veteran Andrea Dovizioso fuhr mit der neuen V4-Yamaha schneller als der junge Vollzeittester Augusto Fernández. Insgesamt setzt sich der Aufwärtstrend der Japaner weiter fort. Kurz vor Ende der ersten acht Stunden teilten sich die Europäer und Japan die Top 12 gerecht. Speziell Honda bestätigte mit Marini und Mir auf den Rängen 5 und 6 sowie Johann Zarco auf 10 den starken Auftakt zum Shakedown.

Honda-Werksfahrer Luca Marini kam in Sepang schnell auf gute Zeiten Foto: Gold and Goose Honda-Werksfahrer Luca Marini kam in Sepang schnell auf gute Zeiten © Gold and Goose

Im Finale war es dann Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio, der eine erfolgreiche Attacke ritt und mit seiner 1:57,274 min die Spitze von «AM73» übernahm. Doch niemand Geringeres als der Weltmeister setzte nur Minuten später einen Konter. Marc Márquez drückte die Bestzeit auf 1:57,018 min und war damit auch ein Zehntel schneller als Aleix Espargaró beim Shakedown. Besser hätte die Rückkehr des Ausnahmepiloten nach 47 Runden nicht ausfallen können.

Lange icht in Erscheinung traten am Nachmittag die KTM-Piloten. Pedro Acosta verlor knapp 1,3 sec – Brad Binder steuerte die schnellste RC16 Platz 11. In der letzten Minute dann die Rettung – Maverick Vinales fand eine volle Sekunden und spang noch an die dritte Stelle.

100 Prozent fit: Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) Foto: Gold and Goose 100 Prozent fit: Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) © Gold and Goose

Noch ohne Ausrufzeichen blieben auch die Neulinge der Klasse. Sowohl Toprak Razagtlioglu (Yamaha) als auch Diogo Moreira (Honda) verbrachten die meiste Zeit in der Box. Platz 19 für «El Turco», direkt vor dem Moto2-Weltmeister.

Zeiten MotoGP Sepang-Test, Tag 1: