Aprilia-Abwärtsspirale: WM-Leader Martin zu langsam, Bezzecchi verletzt!

Nach einem sehr guten Zeittraining am Freitag, in dem es das Aprilia-Quartett vollständig ins zweite Qualifying geschafft hatte, teilt sich das Bild am Samstag. Raul Fernandez, zuletzt Sprint-Sieger in Assen, lag im Q2 lange auf P1, musste sich im Finale zwar drei Ducati-Piloten beugen, blieb aber bester Aprilia-Racer. Ai Ogura holte Platz 6 und fährt damit ebenfalls aus Reihe 2 los.

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Wie schon im FP2 gelang Werksfahrer Jorge Martin nur die neunte Zeit. Der WM-Tabellenführer verlor fast 0,7 Sekunden auf die Bestzeit und eine halbe Sekunde auf Fernandez. Die Miene des Madrilenen, der zum ersten Mal mit der RS-GP antritt, verriet alles. Von einer unbeschwerten Fahrt in Richtung Podest ist Jorge Martin in Deutschland weit entfernt.

Highsider in Kurve 7: Marco Bezzecchi schlug hart auf Foto: MotoGP Highsider in Kurve 7: Marco Bezzecchi schlug hart auf © MotoGP

Katastrophal lief es für Marco Bezzecchi. Bezzecchi gelang zwar zunächst eine schnellere Runde als Jorge Martin, doch dann flog «Bez» mit rund 170 km/h in der Links-Bergabkurve 7 per Highsider ab. Nach etlichen Überschlägen im Kies hatte sich eine Verletzung schnell angedeutet. Nach einer Untersuchung im Streckenhospital steht nun fest, dass sich Marco Bezzecci das linke Schlüsselbein zertrümmert hat. Die Verletzung muss nach Aussagen von MotoGP-Chefarzt Dr. Charte operativ versorgt werden. Bezzecchi wird sich umgehend für den Eingriff auf den Weg nach Italien machen. Schmerzen – und die nächste Nullnummer für den einstigen WM-Strahlemann und Sieger seines Heim-GP vor sechs Wochen.

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Damit setzt sich die Abwärtsspirale von Aprilia fort. Die noch vor sechs Wochen scheinbare Dominanz hat sich zu einem Überlebenskampf um die Spitze entwickelt. Mit Bezzecchi außer Gefecht und Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio als Dritten in Schlagdistanz zu den Marquez-Brüdern wackelt die Tabellenführung schon jetzt. Mit 16 Punkten Vorsprung in der Fahrer-WM geht es für Martin in den elften Sprint des Jahres. Ob der «Martinator» den Sachsenring als Spitzenreiter verlässt, ist nach dem schlechten Qualifying fraglich. Dass Ducati in Deutschland mindestens gleichzieht, ist nach dem verheerenden Crash von Bezzecchi vorgezeichnet.