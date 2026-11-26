Aprilia-Technikdirektor Fabiano Sterlacchini zog ein positives Fazit zur MotoGP-Saison 2026. Die RS-GP war in dieser Saison – der letzten in der 1000er-Ära – das beste Bike in der Startaufstellung. Den Fahrer-WM-Titel hat das Werk aus Noale dennoch nicht gewonnen – Marco Bezzecchi und Jorge Martin waren über das gesamte Jahr gesehen zu wenig konstant, Marc Marquez war mit seiner Ducati zu dominant. In Valencia gibt es für Aprilia noch ein letztes Ziel: Der Gewinn der Hersteller-Krone.

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Nach dem Valencia-GP beginnt am 1. Dezember die MotoGP-Saison 2027. Im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino erklärt Sterlacchini, wie weit fortgeschritten das 850er-Projekt ist und wie es Aprilia schaffen will, Neuzugang Pecco Bagnaia zu alter Stärke zu verhelfen.

Fabiano, wie weit seid ihr beim 850-ccm-Motorrad? Und vor allem: Werden wir in Valencia die endgültigen Bikes sehen? Nicht nur die Aprilia, sondern alle. Welche Art von Prototyp werden wir sehen: einen ersten Entwurf, einen Zwischenentwurf oder bereits eine Version, die der endgültigen für die nächste Meisterschaft nahekommt? Wir sind ziemlich gut dabei. Natürlich gibt es die üblichen Anlaufschwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben, aber wir treiben den gesamten Entwicklungsprozess weiter voran, auch beim Motor, der komplett neu ist. Wir haben auf den Prüfständen gearbeitet und bereits mehrere Tests durchgeführt, daher sind wir recht zuversichtlich. Auf einer Skala von null bis zehn würde ich sagen, wir liegen zwischen sechseinhalb und sieben.

Und wie weit wird das Projekt in Valencia sein? Ich glaube, unser Projekt und die der anderen werden sich auf einem Zwischenstand befinden, vielleicht etwas darüber, denn die Zeit bis Sepang wird langsam knapp. Danach müssen wir alle endgültigen Komponenten fertigen, aber das Projekt wird bereits eine erkennbare Kontur haben. Dennoch wird es nicht das Motorrad sein, mit dem wir alle beim ersten Event in die Meisterschaft starten werden.

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Im Jahr 2027 wird ein neuer Fahrer zum Werksteam stoßen. Du hast bereits mit Bagnaia zusammengearbeitet, oder? Ja, wenn auch nicht direkt; ich hatte eine koordinierende Rolle. Bei einem Test, als Cristian Gabarrini, sein derzeitiger Crew-Chief, einige persönliche Probleme hatte, habe ich ihn vertreten. Ich war 2019 in Brünn bei einem Test nach einem Rennen sein technischer Leiter.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 28.11.2026 - 08:35

Wir müssen (mit Bagnaia) das erreichen, was wir mit Bezzecchi und Ogura geschafft haben. Was Marco betrifft, so sagte ich Massimo zu Beginn unseres gemeinsamen Abenteuers, dass wir ihm nach einem für ihn besonders schwierigen Jahr 2024 das Vertrauen zurückgeben müssten. Und wenn man sieht, wie es ihm 2025 ergangen ist, haben wir das geschafft.

Und Anfang dieses Jahres sagte ich zu Massimo, dass wir die Aufgabe hätten, Ogura wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört. Ich glaube, das haben wir ebenfalls geschafft. Jetzt haben wir also eine dritte Aufgabe: Pecco wieder zu dem Pecco zu machen, den wir alle kennen.

In diesem Fall bist du der Psychologe Sterlacchini. Ich kann mir vorstellen, dass der Ansatz sehr emotional sein wird. Man muss die Voraussetzungen schaffen, damit sich das Talent des Fahrers ohne allzu viele Einschränkungen, Hemmnisse oder Ängste entfalten kann, die in Wirklichkeit manchmal nur mentale Grübeleien sind. Oft ist es genau das, was einen Fahrer bremst. Einige haben das bereits erwähnt: Aus sportlicher Sicht meditieren sie oft vor dem Rennen.

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Wenn der Leistungsdruck steigt, schießen einem tausend Gedanken durch den Kopf; innerlich läuft alles viel schneller ab. Man muss dafür sorgen, dass einen die negativen Gedanken nicht verschlingen. Wir werden ganz klar mit ihm sprechen und einen Weg festlegen müssen, so wie wir es bei Ogura und auch bei Marco getan haben. Wir werden dieselbe Strategie anwenden, in der Hoffnung, dass sie funktioniert.