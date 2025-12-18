Aprilia: Ein Blick hinter die Kulissen der MotoGP-Erfolgsmaschinerie

Der Aprilia-Renningenieur Pasquale Valente wird gelegentlich mit dem Spitznamen «Modric» angesprochen. Der Italiener hat eine ähnliche Frisur wie die kroatische Mittelfeldikone, nimmt aber regelmäßig an den Fußballspielen am Donnerstagabend vor dem MotoGP-Wochenende teil und zeigt dabei die gleiche Spritzigkeit wie der ehemalige Real-Madrid-Spieler. Tagsüber ist «Pascu» einer der wichtigsten «Mittelfeldspieler» des italienischen Werks bei der Entwicklung der RS-GP: einem Motorrad, das 2025 drei GP-Siege, drei Sprint-Siege, fünf Pole-Positions und den dritten Platz in der Weltmeisterschaft für den mittlerweile zweitbesten Hersteller der Serie errungen hat.

Valente ist, wie viele andere in der Boxengasse, ein ehemaliger Ducati-Mitarbeiter, nachdem er sein Maschinenbaustudium an der Universität Bari (und anschließend seinen Master in Modena) abgeschlossen hatte und nach Bologna gezogen war. Er wurde von seinen Landsleuten und Rivalen von Aprilia abgeworben und zog 2022 in die Zentrale der Piaggio-Gruppe in Noale westlich von Venedig. «Ich wurde Renningenieur bei Aprilia, aber meine Erfahrung als Konstrukteur war für sie nützlich, um diese Perspektive einzubringen», erzählte er uns. «Das war einer der Gründe, warum Aprilia mich eingestellt hat.»

Wir haben ein besseres Motorrad, weil wir ein besseres Unternehmen sind, und davon bin ich fest überzeugt! Massimo Rivola

Aprilia verfügt über eine technische Abteilung mit fast 150 Mitarbeitern, von denen ein Teil für das Sportprogramm zuständig ist, das 2024 in den Offroad-Rallyesport expandierte. Valente reist jedoch als einer von fünf Mitarbeitern, die als Bindeglied zwischen dem Rennteam und dem Werk fungieren, zu jedem Grand Prix. Er berichtet sowohl an den technischen Direktor Fabiano Sterlacchini (ebenfalls ein ehemaliger Ducati-Mitarbeiter) als auch an Marco de Luca [Leiter der Fahrzeugabteilung und Aerodynamik]. Wenn es in der Boxengasse nicht gut läuft, wenden sich die Mechaniker, das Team und die Fahrer an Valente, während die Crew in Italien auf seine Berichte, Notizen und Empfehlungen angewiesen ist.

«Für diesen Job braucht man eine besondere Mentalität», erklärte Antonio Boselli, Leiter Motorsportkommunikation der Piaggio-Gruppe. «Der Druck ist groß, und Pascu lässt diesen Druck niemals an den Menschen aus, mit denen er zusammenarbeitet, was sehr leicht wäre, denn wenn etwas nicht funktioniert, ist er derjenige, der dafür verantwortlich gemacht wird: Er ist derjenige aus der technischen Abteilung in Noale, der auf der Rennstrecke ist. Er ist derjenige, der das Feedback erhält. Es ist ein sehr harter Job. Man braucht viel Fachwissen, aber auch ein gutes Händchen im Umgang mit Menschen.»

Valente gab ein seltenes Interview, das von Aprilia zuerst genehmigt werden musste. Der 31-Jährige ist noch neu in dieser Situation, in der er zu seinem Job befragt wird, und reagiert bescheiden verlegen auf Bosellis Einschätzung.

Pasquale Valente Foto: Aprilia Racing Pasquale Valente © Aprilia Racing

Nach einer Phase des Aufschwungs in den Jahren 2023 und 2024 und bis ins Jahr 2025 hinein, in der ein Fahrer wie Marco Bezzecchi direkt ins Team einsteigen und die oben genannten Ergebnisse erzielen konnte, steht Aprilia nun etwas stärker im Rampenlicht. Auch Raul Fernandez von Trackhouse Racing triumphierte 2025 auf der RS-GP. Das Unternehmen konnte zum dritten Mal in Folge ein Rennen gewinnen (außer Ducati hat das keine andere Marke geschafft), und die vorübergehende mentale Unsicherheit des Weltmeisters von 2024, Jorge Martin, ob er seinen Vertrag mit Aprilia trotz anhaltender Verletzungsprobleme erfüllen sollte, scheint nun eine große Fehleinschätzung gewesen zu sein. Die gesamte Leistung spiegelt die Summe der verschiedenen Fachkenntnisse wider.

«Wir haben ein besseres Motorrad, weil wir ein besseres Unternehmen sind, und davon bin ich fest überzeugt», sagte einst Massimo Rivola, CEO von Aprilia Racing. «Ich denke, wir haben ein wirklich gutes Konstruktionsbüro. Wir haben eine Mischung aus jungen Leuten, die von der Universität kommen, historischen Persönlichkeiten von Aprilia, die super motiviert sind, und einigen anderen [ehemaligen] F1-Leuten mit unterschiedlichem Hintergrund. Ich denke, wir sind eine ziemlich gute Mischung. Ich denke, wir haben alles, um um den Titel zu kämpfen. Die Erwartungen waren bereits in diesem Jahr da, trotz des Wechsels des technischen Direktors und der Fahrer... und natürlich auch im nächsten Jahr. Ich denke, wir können für alle ein Ärgernis sein.»