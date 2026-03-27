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Aprilia feiert die USA: Martin und Bezzecchi enthüllen neue X-Sonderserie

Zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeitserklärung präsentiert Aprilia eine Kleinstserie, ausschließlich für die Rennstrecke und mit passender Lackierung. Pate stand das Aprilia MotoGP-Projekt.

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Die Aprilia-Werksfahrer Martin und Bezzecchi mit der neuen «X»
Die Aprilia-Werksfahrer Martin und Bezzecchi mit der neuen «X»
Foto: Aprilia Racing
Die Aprilia-Werksfahrer Martin und Bezzecchi mit der neuen «X»
© Aprilia Racing

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Aprilias Vorzeigeprojekte tragen den Buchstaben X. Eine Submarke, um darzustellen, wozu die Techniker aus Venetien in der Lage sind, wenn sie ihre Kompetenz in der Produktion von Straßenmotorrädern mit Rennsport-Know-how zusammenführen - nicht für den Straßenverkehr gedacht, sondern als Schaufenster.

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Präsentiert wurde die neueste Kreation im Rahmen des MotoGP-Events in Austin, Texas. Die 250 bezieht sich dabei auf den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA im Jahr 1776 und liefert auch die Erklärung für die Lackierung im Look der US-Flagge. Wie ihre Vorgänger ist die X 250th limitiert, in diesem Fall auf 30 Stück. 25 Einheiten davon gehen an Kunden in den Vereinigten Staaten.

Vor 250 Jahren wurde Amerika unabhängig – die Botschaft der X 250th
Vor 250 Jahren wurde Amerika unabhängig – die Botschaft der X 250th
Foto: Aprilia Racing
Vor 250 Jahren wurde Amerika unabhängig – die Botschaft der X 250th
© Aprilia Racing

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Damit dürfte klar sein, dass alle bisher gefertigten Aprilia X-Modelle ihr Dasein vor allem als Sammlerstücke fristen. Auf öffentlichen Straßen lassen sich die Aprilia-Flaggschiffe nicht bewegen. Denn anders als Ducati, deren Superleggera-Modelle zulassungsfähig sind, ist keine der limitierten Aprilia für etwas anderes gedacht als die Rennstrecke. Dennoch dürften nur die wenigsten der glücklichen Besitzer das Risiko eingehen, ein solches Motorrad bei einem Track Day zu beschädigen. Gleiches wird vermutlich auch auf die neueste Ausgabe der extremen Aprilias zutreffen.

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Auf der technischen Seite wollen die Italiener die Brücke zur MotoGP schlagen: So kommt erstmals außerhalb der Zweirad-Spitzenklasse eine ausschließlich aus Carbon gefertigte Bremsanlage zum Einsatz. Laut Hersteller soll es sich dabei um die gleiche Brembo-Anlage handeln, die auch in der Königsklasse verwendet wird und der X 250th zu einer Verzögerung verhelfen, die der von Marco Bezzecchis und Jorge Martins RS-GP gleichkommt.

Serien-Basis mit kompletter MotoGP-Aerodynamik

Vom MotoGP-Team abgeschaut worden sein soll auch das aerodynamische Konzept der Sonderserie. Zwar bildet weiterhin das Superbike RSV4 1100 Factory die technische Basis. Das bedeutet, dass auch hier ein 65°-V4 mit 1099 ccm Hubraum Dienst tut, der in der X 250th bis 14.100 U/min drehen darf und weiterhin im bekannten Alugussrahmen installiert ist. Die Nennleistung für das Paket liegt bei 240 PS, die auf ein Trockengewicht von 165 Kilogramm treffen.

Aprilia feiert die USA mit einer X-Sonderserie
Aprilia feiert die USA mit einer X-Sonderserie
Foto: Aprilia Racing
Aprilia feiert die USA mit einer X-Sonderserie
© Aprilia Racing

Verpackt wird das Ganze aber in eine neue Carbon-Verkleidung, bei der zuletzt verwendete Aerodynamik um allerlei Finessen aus der Königsklasse ergänzt wurde. Hirnschmalz ist dabei auch in den Heckbereich geflossen, der horizontale und vertikale Luftleinfinnen aufweist. Die Zusatzflügel und der Schwingenspoiler sollen zusätzlichen Abtrieb in Bremsphasen und bei Kurvenfahrten garantieren und für entsprechend präzises Fahrverhalten sorgen, um dem Fahrer das Gefühl, auf einer RS-GP zu sitzen, glaubhaft zu replizieren. Die Aerodynamik der Exklusivauflage sei «äußerst ausgeklügelt und von der Denkweise des MotoGP-Konzepts abgeleitet» ließ sich Aprilia-Racing-Technikdirektor Fabiano Sterlacchini zitieren.

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Der größte Haken: Der Preis. 115.000 Euro verlangt Aprilia für die Sonderserie, zuzüglich der ortsüblichen Steuern.

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