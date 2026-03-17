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Aprilia-Held Marco Bezzecchi vor Brasilien-GP: «Freue mich riesig darauf!»

In Brasilien will Marco Bezzecchi (Aprilia) erneut um den Sieg kämpfen. An Motivation mangelt es jedenfalls nicht. Die MotoGP-Strecke in Goiania ist für alle Neuland – eine spezielle Herausforderung.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi in Thailand
Marco Bezzecchi in Thailand
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi in Thailand
© Gold & Goose

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Marco Bezzecchi war beim Saisonauftakt in Thailand das Maß aller Dinge. Er schnappte sich die Pole-Position und den Sieg im Grand Prix. Auch die schnellste Rennrunde wurde von dem Aprilia-Piloten gefahren. Einziger Schönheitsfehler: Der Ausfall im Sprintrennen.

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Bezzecchi und Aprilia Racing haben in Buriram klar gemacht, dass sie in der MotoGP-Saison 2026 ernsthafte Anwärter auf dem WM-Titel sind. Bei der RS-GP wurde über den Winter hervorragend gearbeitet, die Richtung stimmt. Jetzt geht es darum, die erzielten Fortschritte auf anderen Rennstrecken unter Beweis zu stellen.

Die erste Gelegenheit ergibt sich am kommenden Wochenende beim Großen Preis von Brasilien. Dort wird es nicht leicht, denn auf der neuen Strecke in Goiania kann die Truppe aus Noale auf keinerlei Erfahrungswerte zurückgreifen. Das Gute daran: Es geht allen Teams und Herstellern so.

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Brasilien: Neues Land und neue Fans

Der Autodromo Internacional Ayrton Senna ist für alle Neuland. Bezzecchi freut sich darauf, auf der neuen Strecke seine Runden zu drehen. «Ich freue mich riesig darauf, nach Brasilien zu reisen, und bin gespannt darauf, diese neue Rennstrecke kennenzulernen», betonte der Italiener. «Ich bin mir sicher, dass es toll sein wird, in einem neuen Land zu fahren und neue Fans kennenzulernen, daher bin ich voller Vorfreude. Wir hoffen auf ein gutes Wochenende und eine gute Zusammenarbeit: An Motivation mangelt es im gesamten Team nicht.»

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Nach den sehr guten Ergebnissen in Thailand ist die Motivation natürlich sehr hoch bei Marco Bezzecchi und Aprilia Racing. Derzeit liegt der 27-Jährige in der WM-Tabelle mit 25 Punkten auf Rang 2 – sieben Zähler hinter Leader Pedro Acosta (KTM). Die anderen drei Aprilia-Fahrer sind derzeit auf den Rängen 3 (Raul Fernandez), 4 (Jorge Martin) und 5 (Ai Ogura) zu finden.

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Aprilia Racing

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3

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23

4

Jorge Martin

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Aprilia Racing

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