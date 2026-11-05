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Aprilia-Hoffnung Bezzecchi in Losail: «Will den WM-Kampf am Leben halten»

Wie für Boxennachbar Jorge Martin geht es für Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi in Katar um alles. Das Rezept, um die MotoGP-WM 2026 weiter offen zu halten – Weltmeister Marc Marquez schlagen.

MotoGP

Marco Bezzecchi vom dem Wüsten-GP in Katar
Marco Bezzecchi vom dem Wüsten-GP in Katar
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi vom dem Wüsten-GP in Katar
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Die Ausgangslage für Marco Bezzecchi mit Blick auf die WM-Tabelle macht den Italiener zum krassen Außenseiter. Gelingt es «Bez» am kommenden Wochenende nicht, mindestens acht Punkte mehr als Marc Marquez einzufahren, ist die Titelmission 2026 offiziell gescheitert. Nicht weniger als MotoGP-Events – von Goiania in Brasilien bis Brünn in Tschechien hieß der Tabellenführer Marco Bezzecchi.

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Auch in der Wüste von Katar bevorzugt Marco Bezzecchi den Blick nach vorne, statt sich über die Stolpersteine der laufenden Saison zu ärgern. «Die Situation ist natürlich schwierig, bei nur noch drei offenen Runden ist die Lücke schon ziemlich groß. Mein Ziel ist aber klar – so schnell wie möglich zu fahren und den Kampf am Leben zu halten.»

Bezzecchi weiter: «Schwierig ist es immer – wir alle kennen das Level von Marc –, der außerdem hier im vergangenen Jahr beide Rennen gewonnen hat, während wir relevante Probleme hatten und zu langsam waren. Doch die Zeiten haben sich geändert, ich bin zuversichtlich, dass wir auch hier mit um an der Spitze fahren können.»

Im Artikel erwähnt

Marco Bezzecchi gibt nicht auf
Marco Bezzecchi gibt nicht auf
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi gibt nicht auf
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Bezzecchi musste selbst grinsen, als es bei der Auftaktpressekonferenz in Losail um die Konkurrenzfähigkeit seines Bikes in Doha ging. «Als ich im Frühjahr 2025 mit der RS-GP hier war, da war es wie der erste Wochenendausflug mit meiner neuen Freundin. Wir haben ständig über alles diskutiert. Mittlerweile hat sich unsere Beziehung aber sehr gefestigt und ich hoffe, dass wir das auch auf der Strecke sehen werden.»

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Im Gegensatz zu Teamkollege Jorge Martin befindet sich Marco Bezzecchi körperlich wieder in Bestform. Der letzte GP-Sieg gelang in überlegener Form in Mandalika. Ob die Aprilia mit der Startnummer 72 in Losail schnell genug den gefestigten Marc Marquez zu schlagen ist, diese Frage ist nicht weniger spannend als die Herausforderung des angeknacksten Martin. Nicht zu vergessen: Der WM-Dritte Marco Bezzecchi und fünffache Saisonsieger hat auch Druck von hinten. Pedro Acosta, der in Sepang deutlich besser ablieferte, ist mit 37 Rückstand im Anmarsch.

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1

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

399

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

355

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

332

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

295

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

278

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

265

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

236

8

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