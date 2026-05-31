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Aprilia in Mugello: Neuer Titelsponsor, Rekorde, Pole, Sprint- und GP-Sieg

Ausgerechnet in Mugello lief Aprilia zu MotoGP-Hochform auf. Der Mugello-GP geht als Event der Erfolge in die Geschichte des kleinsten Herstellers der Königsklasse ein. Racing-CEO Rivola war bewegt.

MotoGP

Nahm den Pokal für den Hersteller entgegen: Aprilia-Racing-CEO Rivola
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Foto: Gold and Goose
Nahm den Pokal für den Hersteller entgegen: Aprilia-Racing-CEO Rivola
© Gold and Goose

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Zuletzt hatte Aprilia einige Dämpfer hinnehmen müssen. Das lag in erster Instanz an Fabio Di Giannantonio. Der Ducati-Pilot aus dem VR46-Rennstall hatte den letzten GP in Catalunya gewonnen und auch in Mugello den Ton angegeben. Doch schon vor dem wichtigen Qualifying fand die Einheit um Aprilia-Racing-CEO Massimo Rivola auf die Straße der Sieger zurück.

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Los ging es im FP2. Jorge Martin holte den Titel für das schnellste MotoGP-Motorrad nach Noale. Der Spanier war mit 368,6 km/h gemessen worden, ein Wert, der das Wochenende überstand. Es folgte ein historisches Qualifying, das mit den Plätzen 1–3 für Aprilia und einem neuen Rundenrekord von Marco Bezzecchi endete – 1:43,921 min. Damit war Aprilia sowohl auf der Geraden als auch auf einer Runde die neue Nummer 1.

Massimo Rivola mit Mugello-Sieger Marco Bezzecchi
Massimo Rivola mit Mugello-Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Massimo Rivola mit Mugello-Sieger Marco Bezzecchi
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Die letzte Pole-Position in der Königsklasse hatte Aprilia in Mugello im Jahr 1999 mit dem Japaner Tetsuya Harada, damals noch mit Zweitakttechnologie, herausgefahren. Rivola scherzhaft: «Ich entschuldige mich, dass es so lange gedauert hat.»

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Mit dem Aprilia-Triple im Q2 war zugleich eine Serie von Rivale Ducati zu Ende gegangen. 15 Jahre in Folge stand mindestens eine Desmosedici in Reihe 1. Weiter ging es im Sprint mit einem perfekt aufgelegten Raul Fernandez – der Spanier fuhr seinen ersten Sprint-Sieg heraus. Massimo Rivola: «Der Erfolg von Raul beim Sprint und dann auch von Ogura im GP-Rennen hat hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig und bestätigt das Gesamtprojekt, dass auch die Mannschaft bei Trackhouse von unserer Wettbewerbsfähigkeit profitiert.»

Die Krönung dann über 23 hitzige Runden am Sonntagnachmittag. Das Aprilia-Werksteam legte sich Mugello-Experte und Ducati-Werksfahrer Bagnaia ohne Hektik zurecht – Bezzecchi und Martin waren sich der Stärke ihres Pakets bewusst – und holte einen weiteren Doppelsieg, der zugleich der erste MotoGP-Triumph in Mugello war. Dazu kamen Platz 4 für Ogura und Rang 9 durch Sprint-Sieger Fernandez.

Nicht nur Held Bezzecchi, auch Rivola rang nach dem denkwürdigen Mugello-GP nach Worten. «Wir waren erst am Mittwoch mit unseren Piloten zu Besuch in unserem Piaggio-Werk in der Toskana und haben uns zusammen auf den GP eingestimmt – und jetzt haben wir erstmals gewonnen. Die Emotionen sind nicht zu beschreiben. Der Erfolg geht aber auch direkt an alle in Noale. Ich habe mir gewünscht, jede einzelne Person von dort hätte heute das Gleiche auf dem Podium gefühlt.»

Nicht zu vergessen: Auch kommerziell war der Italien-GP für Aprilia ein Riesenerfolg. Zum Auftakt der Mugello-Festspiele wurde Monster Energy als neuer Hauptsponsor und Titelsponsor zum Start der Saison 2027 bestätigt.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

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