Die Saison 2025 verlief für das Aprilia-Werksteam unter der Leitung von CEO Massimo Rivola, dem neuen Technik-Chef Fabiano Sterlacchini und Teammanager Paolo Bonora alles andere als geplant. Aus dem vermeintlich neuen Dreamteam mit Marco Bezzecchi und Weltmeister Jorge Martin wurde erstmal nichts. Nur Marco Bezzecchi fand über die Saison auf die Siegerspur, Martin dagegen erlebte eine Katastrophen-Saison. Nur knapp schlitterte der Spanier am Karriereaus vorbei.

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Dank der nicht enden wollenen Verletzungsserie war Martin nun am Ende der WM-Tabelle zu finden. Der «Martinator» nahm an mehr Rennen nicht teil, als dass er sich auf die neue RS-GP einstimmen konnte. Bei der Abschluss-Pressekonferenz in Portimao bestätigte Martin: «Ich habe ein komplettes Jahr verloren, welches ich jetzt noch gebraucht hätte, um um den WM-Titel zu kämpfen.»

Schlimmer noch als die sportliche Pleite: Die Lage 2025 griff Martin und sein Umfeld mental so nachhaltig an, dass das Vertrauen in Aprilia schnell erloschen war. Martins Management verhandelt noch in der Frühphase des ersten Vertragsjahres, erwägte sogar einen sofortigen Ausstieg aus dem Projekt.

Debatte in der Aprilia Box zwischen Martin und Bezzecchi Foto: Gold and Goose Debatte in der Aprilia Box zwischen Martin und Bezzecchi © Gold and Goose

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Schnell wurde sich Martin mit Yamaha einig – doch Aprilia hatte den längeren Arm und machte der Abteilung des 2024er-Champion klar, dass die Nummer 89 auch 2026 auf der MotoGP-Aprilia kleben wird. Noch vor der Sommerpause 2025 war die Stimmung am Boden. Das Team konzentrierte sich allein auf Bezzecchi, um Martin war ein schwarzes Loch – scheinbar ohne Zukunft entstanden.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Motegi 2025: Martins erster «Abräumer» Foto: Gold and Goose Motegi 2025: Martins erster «Abräumer» © Gold and Goose

Verschärft wurde die Lage in Japan. Martin, ohne Streckenerfahrung, vermasselte die Startphase im Sprint, schoss Bezzecchi aus dem Rennen und legte sich erneut auf den Operationstisch.

Doch – 2026 kam alles anders. Dem Management und der gesamten Mannschaft gelang die Kehrtwende. Stimmung und Resultate verbesserten sich mit dem Saisonstart rasant. Schnell waren beide Piloten in Schwarz regelmäßig an der Spitze zu finden. Dazu kam frischer Wind und breite Unterstützung über das Trackhouse-Kundenteam. Nicht einmal der Martins zweite Abräumaktion beim Umgarn-GP, diesmal lagen gleich drei RS-GP im Dreck, konnte die positive Dynamik auslöschen.

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Balaton Park 2026: Martins zweiter «Abräumer» Foto: Gold and Goose Balaton Park 2026: Martins zweiter «Abräumer» © Gold and Goose

Als allen Akteuren rund um die RS-GP klar wurde, dass 2026 DAS Aprilia-Jahr werden kann, entstand ein spezieller Klebstoff, genannt Teamgeist, der auch den kämpferischen Jorge Martin erreichte – und den grundsätzlich eher wortkarg rationalen Marco Bezzecchi überraschte. In Portimao, nach dem Gewinn der Team-WM und einem weiteren Dreifach-Triumph der Marke beim GP, fasste Bezzecchi seine Erfahrung durchaus bewegt zusammen: «Am Ende wird es schön sein, gemeinsam ein letztes Event als Team zu erleben. Wir werden um den Vize-Titel kämpfen, aber als Team. Es wird eine sehr spezielle Stimmung entstehen, denn wir haben gemeinsam etwas gefunden, mit dem wir wohl nicht gerechnet hatten. Es ist eine Einheit mit einer starken Beziehung entstanden, ganz Aprilia arbeitet so gut zusammen.»

«Bez» und der «Martinator» fanden 2026 in jeder Hinsicht zusammen Foto: Gold and Goose «Bez» und der «Martinator» fanden 2026 in jeder Hinsicht zusammen © Gold and Goose

Beim Finale in Valencia geht es nicht nur um den Platz in der Fahrer-WM – es geht gemeinsam darum, Aprilia den ersten Titel in der Konstrukteurs-WM zu sichern. Das Werks aus Noale hat neun Punkte Vorsprung auf Rivale Ducati. Am Sonntag wird man sich dann trennen. Während Marco Bezzecchi weiter Teil des Aprilia-Projekts sein wird, steht Martin bei Yamaha vor einem weiteren Neustart. An der Seite von Bezzecchi wird im kommenden Jahr mit Pecco Bagnaia ein Pilot sein, mit dem «Bez» schon vor dem ersten Rennen eine freundschaftliche Beziehung pflegt.

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