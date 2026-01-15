Aprilia: Mit erfolgreicher Basis und Kosmetik mehr Anschub für Jorge Martin

2025 bedeutete für das zweite italienische MotoGP-Projekt einen nahezu kompletten Neustart. Mit den Neuankömmlingen Marco Bezzecchi und dem 2024er-Champion Jorge Martin sowie dem von KTM zu Aprilia gewechselten Chefentwickler Fabiano Sterlacchini wurde es zu einem Jahr der Extreme. Keine andere Mannschaft lieferte mehr Sensationen und Überraschungen.

Während Weltmeister Martin nach bekannter Sturz- und Verletzungsorgie erst gar nicht in Fahrt kam und seinen persönlichen MotoGP-Albtraum erlebte, avancierte Marco Bezzecchi zum Volkshelden und betrieb mit Platz 3 erfolgreiche Schadensbegrenzung – «Bez» schloss die WM 2025 als bester Italiener ab.

Die Aprilia RS-GP26 Foto: Aprilia Racing Die Aprilia RS-GP26 © Aprilia Racing

Entsprechend wurden bei der offiziellen Teampräsentation des Aprilia-Werksteams, die wie im vergangenen Jahr in den Studios von Sky in Mailand stattfand, die Scheinwerfer neu ausgerichtet. Die Rolle als Schattenmann hat Marco Bezzecchi komplett aufgegeben – der Racer aus Rimini geht als Referenz in die letzte Saison mit 1000 ccm.

Jorge Martin und Marco Bezzecchi enthüllten in Mailand die Aprilia RS-GP26 Foto: Aprilia Racing Jorge Martin und Marco Bezzecchi enthüllten in Mailand die Aprilia RS-GP26 © Aprilia Racing

Bei trübem Regenwetter in Mailand erhellte sich die italienische MotoGP-Welt zur Mittagszeit. Es lag an Massimo Rivola, CEO von Aprilia Racing in Noale, den Ball zur Saison 2026 ins Spiel zu bringen. Auf der Bühne des Medienunternehmens begrüßte Rivola sein Team und die Gäste des Events und startete ohne Umwege in die Strategie «Wir gehen in die Saison 2026 mit einem klaren Bewusstsein dafür, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Basis ist ein solides Jahr 2025, in dem wir ein extrem hohes Wettbewerbsniveau erreicht haben. Wir werden zwei unterschiedliche Wege in der Box einschlagen. Auf der einen Seite möchten wir mit Marco dort weitermachen, wo wir am Ende der letzten Saison aufgehört haben, und auf der anderen Seite werden wir mit Jorge viel aufbauen. Wir glauben fest an die RS-GP26 und sind weiterhin davon überzeugt, dass sie großes Potenzial hat, ebenso wie unsere Fahrer. Wir freuen uns auf den Kampf!»

Der Löwe steht für den Kampfgeist von Aprilia Foto: Aprilia Racing Der Löwe steht für den Kampfgeist von Aprilia © Aprilia Racing

Bei der Enthüllung der Werksrennen gab es – anders als auf der Rennstrecke 2025 – keinerlei Überraschungen. Optisch unterscheidet sich die aktualisierte RS-GP nur minimal von ihrer Vorgängerin. Warum auch – denn in der zweiten Saisonhälfte war der V4 aus Noale zu einer mehr als nur konkurrenzfähigen Antwort auf die Konkurrenz aus Bologna gereift. Ein optisches Detail ragt dennoch heraus: Der Löwe auf der Seitenverkleidung ist neu und soll den Kampfgeist von Aprilia symbolisieren.

Nicht vergessen ist der Doppelsieg von Marco Bezzecchi vor Raul Fernandez beim Saisonfinale 2025 in Valencia. Sofort fällt dagegen auf: Statt der Startnummer 1 geht es für den «Martinator» mit der #89 in die Kampagne.